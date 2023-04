CO₂ i atmosfæren 421 ppm 1,5-gradersmålet +1.05 °C Les mer om klima

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) vil ha kommunene med på laget og varsler harde prioriteringer for naturvern. Han mener man må prioritere å bygge i eller ta i bruk «gråe områder», i stedet for mer verdifulle naturområder.

– Og så må man ta noen valg. Kanskje må kommunene prioritere enten batterifabrikk eller hyttefelt, men ikke begge deler, sier han.

– Jeg vil for eksempel mene at man da må velge fornybar energi framfor flere hytter.

Den norske delegasjonen jublet da 196 land forpliktet seg til målet om 30 prosent vern i Montreal. Foto: EIVIND MOLDE / NRK

Om bare 7 år skal Norge bidra til å oppnå det globale målet om 30 prosent vern av sjø og land.

Men i en kartlegging gjort av NRK kommer det fram at to av tre kommuner er milevis unna dette målet.

MDG og Høyre krever raskere oppfølging

Regjeringen jobber nå med et naturregnskap. Det skal gjøre det lettere for både staten, kommuner, fylkeskommuner og private aktører å beskytte naturen best mulig.

MDG-leder Arild Hermstad, som mener regjeringen må skru opp tempoet kraftig for å nå målet om vern som Norge forpliktet seg til i Montreal.

– Alle kommuner i Norge bør begynne å tenke på å verne mer natur, og staten må sette tydeligere mål.

Hermstad mener staten bør legge mer penger på bordet og ta i bruk kraftigere skyts.

Arild Hermstad, MDG-leder. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

Også Høyre krever fortgang fra regjeringen for å oppnå naturavtalen.

Regjeringen vil ikke overkjøre kommunene

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) tror ikke løsningen ligger i å overkjøre kommunene.

– I noen tilfeller så må staten bruke sin innsigelsesrett, det mener jeg også. Men først og fremst inviterer jeg til en dugnad hvor vi sammen med kommunene kan finne ut hvordan vi kan verne mer og ta mer vare på naturen, sier han.

Utbyggingen av E16 over Sollihøgda gjorde beslag på store naturarealer. Blant annet WWF har tatt til orde for å innføre en avgift på naturinngrep. Foto: Alf Ivar Martinsen / NRK

Barth Eide erkjenner at det er krevende å verne mer natur, samtidig som samfunnet skal gå over fra fossil til fornybar energi.

– For å kunne løse de dilemmaene på en god måte så må vi også ha noen objektive kriterier og enda mer kunnskap om ulike naturtypers kvalitet, og det er det som ligger i dette med naturregnskap.

Men Barth Eide er optimistisk til at Norge skal klare å verne nok innen 2030, men er bekymret for at vernet kanskje ikke blir representativt nok.

– Der er det en jobb som fortsatt må gjøres, men jeg har stor tiltro til at når den nye havmiljøloven kommer på plass så vil den hjelpe oss betydelig med å verne mer i havområdene.

I Lyngen i Troms er over 40 prosent av arealet vernet. Barth Eide håper Norge klarer å verne mer av arealet til havs. Foto: Trygve Grønning / NRK

Nullkommunene har ikke fått marsjordre

– Så vidt jeg vet, har vi ikke fått beskjed fra høyere hold om å verne mer i etterkant av naturavtalen ble underskrevet, sier ordfører Kjetil Slettebø (Sp) i Bjerkreim kommune i Rogaland.

Kommunen hans har vernet 0,06 prosent av sitt totalareal. Ordføreren sier det er helt bevisst fra deres side at de ikke verner mer.

Kommunen fikk forespørsel fra Miljødirektoratet om å opprette nasjonalpark, men takket nei.

Han mener vern kan legge hindringer for nydyrking og landbruksveier, og mener at beitedyr og aktivt landbruk er å takke for det unike kulturlandskapet i Bjerkreim.

– Jeg er uenig i tilnærmingen om at kommuner må ta «naturbriller på» for å sjekke om areal er verneverdig. Vi greier fint å forvalte naturen bærekraftig uten å verne den, sier Slettebø.

Ordfører Kjetil Slettebø i Bjerkreim kommune mener vern kan stå i veien for næringslivet. Foto: Mathias Oppedal

Dyrøy kommune i Troms har vernet 0,47 prosent. De har ingen planer om å verne mer.

– Vi en forholdsvis liten kommune, og vi bruker de arealene og ressursene vi har for å ha noe å leve av. Men vi stiller oss positiv hvis private grunneiere vil verne, sier hun.

Espenes synes imidlertid det er bra at regjeringen setter mål, og sier de ikke vil stå i veien for de.

– Men jeg tror kanskje man må finne større områder som egner seg til vern, og ikke i små kommuner som Dyrøy, sier hun.

Ordfører i Dyrøy kommune, Marit Alvig Espenes, tror man heller bør verne store områder og ikke små kommuner. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

I Stord kommune i Vestland fylke har de vernet 0,56 prosent.

Ordfører Gaute Straume Epland (Ap) tror mer statlig tilskudd kan fungere som gulrot for å få opp tempoet.

– Det er viktig at Kommune-Norge bidrar. Vi har ikke noen pågående verneplaner i Stord nå, sier han.

– Men vi vil unngå å gripe inn i urørt natur, og utelukker ikke særskilt vern av naturområder når vi skal revidere våre arealplaner fremover.

Men Epland tør ikke love 30 prosent innen 2030.

Ordfører i Stord kommune, Gaute Straume Epland, tror økonomiske insentiver kan få kommuner til å verne mer. Foto: Eli Bjelland

Mener det gis for mange dispensasjoner

Like før jul gjennomgikk Naturvernforbundet over 22.000 dispensasjonssøknader gitt mellom årene 2014–2022.

Der kom det frem at ni av ti søknader om å få unntak for å få bygge veier, energianlegg, gruvedrift eller andre utbygginger i verna natur fikk tommel opp av lokal forvaltning.

Hytteutbygging spiser mye naturareal i Norge. Her fra hytteutbygging på myrareal i Lillehammer-traktene. Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

Det bekymrer MDG-lederen.

– Staten må følge opp kommuner med både å være tydelig på at det ikke skal gis dispensasjoner og at de må verne mer.

Partilederen oppfordrer nå lokalpolitikerne om å sette naturvern på agendaen.

– Alle som skal stille til valg i kommunene må tenke at nå er naturvern utrolig viktig, og at det faktisk også gagner innbyggere når man verner mer natur, mener Hermstad.

MDG-leder Arild Hermstad mener staten må sette tydeligere krav til kommunene. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Klima- og miljøministeren er ikke helt enig i at statistikken på dispensasjonssøknader tilsier at vern ikke tas på alvor.

– Det finnes ulike vernekategorier, og det er rom for noe aktivitet også der hvor det er vern. Men man må altså søke for å dokumentere at de aktivitetene eller bygget man ønsker seg er i pakt med verneformålet, og derfor er det egentlig logisk at det er mange søknader om dispensasjon, sier han.

Får MDG det slik de ønsker, blir det flere uberørte naturområder i Norge de nærmeste årene. Her fra Anjavassdalen i Øvre Dividalen nasjonalpark i Troms. Foto: Linda Pedersen / NRK

– Men når det er sagt så er det viktig at vi respekterer de ulike vernekategoriene og sørger for å legge til rette for en mye mer fornuftig omgang med naturen enn det vi har gjort.

– Må prioritere hardere

Klima- og miljøpolitisk talsperson i Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde, tror kommunene kommer til å snakke mer om naturvern fremover, og har tillit til at de tar ansvar for mer lokalt vern.

– Jeg tror kommunene kommer til å ta dette ansvaret på høyeste alvor. Det blir en veldig sentral oppgave i årene fremover at man klarer å ta vare på naturen og sine areal. Man må prioritere litt hardere mellom hva som skal og ikke skal bygges ut, sier hun.

Hun etterlyser også en plan fra regjeringen.

Utbyggingen av E16 over Sollihøgda gjorde beslag på store naturarealer. Blant annet WWF har tatt til orde for å innføre en avgift på naturinngrep. Foto: Alf Ivar Martinsen / NRK

– Vi har vært tydelig ovenfor regjeringen at nå må de levere en plan til Stortinget på hvordan vi skal følge opp den globale naturavtalen og tilpasse til norske forhold, sier Tybring-Gjedde.

Hun mener også at kommunene spiller en nøkkelrolle, og holder fast ved at kommunene fortsatt skal ha ansvar for arealplanlegging og at vern bør forankres lokalt.

Men høyrepolitikeren mener at staten i større grad bør legge til rette for at kommunene tar egne, kloke avgjørelser, gjennom eksempelvis økologiske grunnkart, veiledere og naturkartlegging.

På den måten kan de finne løsninger som gir lavere klimautslipp og mindre ødeleggelse av natur, mener Tybring-Gjedde.

Høyres Mathilde Tybring-Gjedde er klar på at naturvern bør forankres lokalt. Foto: Tore Linvoller / NRK Høyres Mathilde Tybring-Gjedde er klar på at naturvern bør forankres lokalt. Foto: Tore Linvoller / NRK

Men stortingsrepresentanten vil ikke love mer penger på bordet til naturvern, foreløpig.

Hun trekker frem at Solberg-regjeringen ga støtte til klimatiltak i kommunene, og økte bevilgningene til frivillig skogvern.

– Det kan godt være at man bør se på flere ordninger i tillegg til disse, påpeker hun.

– Kan ikke unngå en viss nedbygging

Tybring-Gjedde mener det er uunngåelig at Norge må bygge ut mer frem mot 2030, særlig kraftutbygging.

Hun mener debatten om eksempelvis kjernekraft som et mindre arealkrevende energiprosjekt er for prematurt, og at kraftutbygging må prioriteres nå.

Det mener hun er mulig for kommunene å få til med kreativ arealtenkning.

Høyre tar til orde for at flere kommuner går inn for å gjenbruke såkalt «grått areal», for eksempel industriområder som ikke er i bruk, i stedet for å bygge ut urørt natur. Her fra Lohneli industriområde i Søgne. Foto: Tom-Richard Hnassen Olsen / NRK

– Å se mulighet for eksempelvis nærvind, solkraft, kompensere natur man bygger ned, eller restaurere ødelagt natur er eksempler på å balansere nødvendig utbygging med naturvern, sier hun.

Hun er enig med Barth Eide om at man må benytte seg mer av «grå områder», og oppfordrer lokale partifeller til å granske kommunekartene på nytt og ta initiativ til lokalt vern der det måtte egne seg best.