– Han viser klart og tydelig med sitt valg av turnéstunts at han leder et parti som mener Nord-Norge skal bli igjen i en fossil fortid med økte klimagassutslipp og fraflytting, sier Kriss Rokkan Iversen.

I forrige uke startet Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum valgkampturneen på Nordkapp.

I løpet av turneen i Nord-Norge har han lovet å halvere flyprisene i nord, senke reiselivsmomsen og drivstoffavgiften. I tillegg vil statsministerkandidaten lete etter mer olje og gass i Barentshavet.

– Vedum vil hermetisere regionen. Dette vil garantere nedgang og fraflytting. Hvis vi vil at ungdommen skal utvikle landsdelen, så bør vi lytte til dem. De ønsker seg ikke tilbake til fortiden, sier Rokkan Iversen.

– Klimafornektere

MDG-nestlederen mener Senterpartiet rir to hester. De skriver et partiprogram som «snakker varmt» om klima- og miljøpolitikk. Samtidig viser vedums utspill at de «går imot alt som kan gi håp for å løse klimakrisen».

– Det er ganske interessant å se at Senterpartiet prøver å fremstille seg som et grønt distriktsparti, mens de i virkeligheten er grå klimafornektere, sier Rokkan Iversen.

Det er ikke lenge siden sist Rokkan Iversen gikk til angrep på alt og alle som vil lete etter og utvinne olje. Tidligere i sommer beskyldte hun blant andre Senterpartiet for å være «følelsesstyrt» og i en «identitetskrise» fordi hun mener de ikke greier å gi slipp på oljeeventyret.

Iversen er også kritisk til at Sp-lederen ikke dro innom Repparfjorden i Finnmark i løpet av tida si i Nord-Norge.

Der har aksjonister blant annet lenket seg fast for å vise sin motstand mot at gruveselskapet Nussir får dumpe gruveavfall.

Sp-Borch: – Bare tøv

Senterpartiets Sandra Borch fnyser av å bli kalt klimafornekter.

– MDG får kalle oss hva de vil, men det de fremstiller er bare tøv. Vi er opptatt av å snakke om politiske løsninger som er til det beste for Nord-Norge, svarer Borch.

Det at unge flytter fra landsdelen, mener Borch setter Nord-Norge i en særstilling. I 2020 sank befolkningstallet med over 2.000 personer i Nordland, Troms og Finnmark.

– Da må vi legge til rette for et godt næringsliv og gode kommunikasjonsmuligheter for å komme oss frem, sier Borch.

– Vi må komme med tiltak før vi straffer folk med høyere avgifter, sånn som MDG ønsker, sier Borch og peker på det grønne partiets el-bil- og samferdselspolitikk.

TØV: Senterpartiets Sandra Borch fnyser av å bli kalt klimafornekter. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

På spørsmål om hvorfor ikke Vedum har besøkt aksjonistene i Repparfjorden svarer Borch at partilederen har et hektisk program.

– Men vi har vært veldig tydelige i den saken og fremmet forslag sammen med SV om å ikke gi driftskonsesjon før det er gjort en breiere faglig vurdering, sier Borch.

Vil ikke i regjering med Sp

En rødgrønn regjering med Ap, SV og Sp er plan A for Jonas Gahr Støre, men han har tidligere sagt til NRK at han ikke lukker dørene for noen.

– Hva gjør dere dersom dere må sitte i regjering med Sp?

– Vi ønsker et regjeringsskifte og vil først snakke med Arbeiderpartiet, men vi kommer aldri til å gi regjeringsmakt til noen som ikke er villige til å gjøre det som er nødvendig for å løse klimakrisa, sier MDG-nestlederen.

– Er retorikken du har ovenfor Sp lur når dere kanskje ender opp i regjering med dem?

– Vi er som sagt interessert i å snakke med Arbeiderpartiet og vil eventuelt samarbeide med dem og SV. Det er ikke fristende å danne regjering med Senterpartiet.