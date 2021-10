MDG ut mot Ap og Sps avgifter på elbil: – Burde heller legge til rette for flere elbiler

Det skal innføres merverdiavgift på beløpet over 600.000 kroner ved kjøp av nye elbiler, ifølge den nye regjeringsplattformen.

Avgiften har fått reaksjoner, og blir kalt for distriktsfiendtlig. Kriss Rokkan Iversen støtter kritikken, men mener samtidig at en slik avgift vil ramme hele landet.

– I stedet for å fjerne elbilfordelene og sette bremsene på for den positive utviklingen som nå skjer, burde Ap og Sp heller bruke tiden på å legge til rette for at flere i nord kan kjøpe elbil.

I september sto elbiler for 77,5 prosent av nybilsalget i Norge, melder NTB. Mens i Finnmark var andelen bare på 33,3 prosent. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

I dag har man tre valg for en langtur i Nord-Norge, ifølge politikeren:

Enten kjøre forurensende fossilbil, ta fly, eller kjøre en kraftig elbil med lang rekkevidde.

– Jeg tror de fleste ønsker og vil gjøre det mest klimavennlige, men da må det også være mulig for folk, sier Rokkan Iversen.

– Viktig å ha en hengerkrok

Magnar Johan Winther i Tana er en av dem som har sittet på gjerdet og ventet på en elbil med lang rekkevidde.

Seks av ti som har kjøpt ny bil så langt i år, har valgt elbil.

I februar hoppet han også av gjerdet og investerte i en elbil som dekker hans og familiens behov. Muligheten for å trekke henger har spilt en stor rolle.

– Vi finnmarkinger skal ha med oss skuteren eller firhjulingen, så det er viktig å ha en hengerkrok.

Magnar Johan Winther synes det er dumt at regjeringa nå skal innføre avgift på elbiler over 600 000 kroner. Foto: Privat

Winther mener det er veldig distriktsfiendtlig at det nå skal settes inn avgifter på elbiler over 600.000 kroner.

– Det rammer de bilene som har best rekkevidde, og det er jo det vi trenger her ute til de lengste distansene.

Han mener avgiftsøkningen vil bremse veksten av elbilsalget som akkurat har startet i distriktene.

Stortingets mål er at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippsbiler i 2025. Foto: Magnar Johan Winther

NRK har sendt intervjuforespørsel til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). Han har ikke svart på forespørselen.

Moms vil halvere elbilsalget

Moms på elbiler vil halvere salget, skriver Transportøkonomisk institutt. De har regnet på konsekvensene av å innføre toppskattavgift på nye elbiler.

Av de mest populære nybilene i år er ni av ti elbiler, ifølge Unni Berge. Hun er leder for kommunikasjon og samfunnskontakt for Norsk elbilforening.

To av elbilene på topp ti koster mer enn 600.000 kroner.

– Folk har lyst på firhjulstrekk, god plass, hengerfeste og lang rekkevidde. Og da blir elbilene dyre, sier Berge.

Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt for Norsk elbilforening, er bekymret for salget av store elbiler om det blir lagt avgifter på de.

SUV er populært

De to elbilene på topp som koster over 600.000 kroner og kan ende med å få avgifter er Audi E-tron og Mercedes-Benz Eqc.

Mercedes-Benz Eqc ligger på mellom 700.000 og 800.000 kroner. Med avgift vil bilen bli mellom 25.000 og 50.000 kroner dyrere.

Dette bekymrer elbilforeningen, for alternativet er store SUV-er som går på bensin og diesel.

– Pris påvirker hva folk kjøper. Vår bekymring er at folk da i større grad velger fossile biler, forteller Berge.

Elbilforeningen mener regjeringen må ha is i magen for å nå målet om å elektrifisere hele nybilsalget i 2025. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Derfor kommer Norsk elbilforening med to oppfordringer til regjeringen.

– Det første er at man må gjøre de forurensende bilene litt dyrere, sånn at folk ikke velger dem. Og så må man sikre at elbilen vinner i leasingmarkedet, sier Berge.

Ladenettet må bygges ut

Rokkan Iversen mener det fortsatt gjenstår en stor jobb med å bygge ut ladenettet.

Det kryr nemlig ikke av hurtigladestasjoner, men det jobbes med saken.

– Vi har en stor jobb å gjøre på å bygge ut ladenettet og sikre at folk har råd til å kjøpe eller lease en elbil som er tilpasset forholdene i Distrikts-Norge, sier MDG-politikeren.