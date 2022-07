Dyre flybilletter: Velger heller å kjøre 15 timer enn å reise tre med fly

Det er store avstander i Nord-Norge, og fly er ofte det mest tidseffektive alternativet når du skal reise rundt i landsdelen.

Men det kan fort bli dyrt. Det har entreprenørbedriften Harald Nilsen AS fra Alta fått erfare.

De har nemlig kommet fram til at bil er det billigste alternativet, når ansatte skal på jobb i distriktene.

– Prisforskjellen er så stor nå at vi helt klart velger bil, sier daglig leder Halvdan Heggheim.

De ansatte i bedriften Harald Nilsen AS i Alta kjører rundt i distriktet, fremfor å fly. Utgiftene på flytransport er for høye, mener de. Foto: Christina Gjertsen / NRK

Tror mange tenker likt

Selskapet har tatt tiden de ansatte bruker på transport med i beregningen, og konkludert med at bil er et betydelig billigere fremkomstmiddel enn fly.

– Det dyreste stedet å fly, må være i Nord-Norge. Vi blir forundret når vi sammenligner flyprisene i nord, sør og internasjonalt, sier Heggheim.

Han tror mange andre bedrifter i næringslivet tenker likt.

– For ett år siden var situasjonen en annen. Noe har skjedd. Vi har et avdelingskontor i Brønnøysund, og det koster oss en halv formue å reise dit med fly, sier Heggheim.

16.000 for én reise

Guro Brandshaug, daglig leder i Orinor i Kirkenes, sier at også de merker godt til de høye flyprisene.

– Jeg reiser ofte mellom Kirkenes og Alta, og i det siste har det kostet rundt 4000 kroner én vei. Flytilbudet er svært utfordrende, sier Guro Brandshaug.

Orinor i Kirkenes mener at småflyrutene og kortbanenettet er selve livsnerven i Nord-Norge. Foto: STIAN STROM / NRK

Næringslivslederen forteller at hun kjenner til et eksempel hvor noen betalte 16.000 kroner for en reise fra Svolvær til Båtsfjord.

Til sammenligning er en tilsvarende reise i avstand, Kristiansand – Trondheim, rundt 4000 kroner tur-retur.

– Det er viktig for hele det nordnorske samfunnet at vi har småflyrutene og et godt kortbanenett. Det er selve livsnerven, sier Brandshaug.

Statlig støttet tilbud

Den norske flytrafikken drives primært kommersielt.

Når flyrutetilbudet på markedet ikke er tilfredsstillende, kjøper staten flyrutetjenester hvor de stiller krav til pris, kapasitet og frekvens.



–​ Staten bruker 700 millioner kroner i året på FOT-ruter i Nord-Norge.

Det sier Jakob Bjelland (Sp), statssekretær for Samferdselsdepartementet.

Staten har kun innvirkning på prisnivået på FOT-rutene, og ikke de på kommersielle rutene flyoperatørene selv etablerer i Nord-Norge.

Statssekretær Jakob Bjelland (Sp) lar seg inspirere av det nytenkende næringslivet i Nord-Norge. Foto: Marte Rommetveit / NRK

– Vi er klar over hvor viktig flytilbudet er for Nord-Norge, og at dette ofte er eneste alternativ for folk og næringsliv, sier Bjelland.

Lavere priser og flere ruter

Dagens prisnivå ble utformet av forrige regjering i 2021, og de inngåtte avtalene har en varighet frem til 2024.

Den nye regjeringen ønsker å få prisene ned.

– Vi vil gjøre det mer attraktivt å bo, leve og drive næringsvirksomhet i distriktene. Kortbanenettet er vårt kollektivtilbudet her oppe, sier Johan Vasara (Ap).

Han er statssekretær for Samferdselsdepartementet, og legger til at arbeidet med å lage et nytt flyruteopplegg, der de går inn for bedre rutetilbud og billigere billettpriser, er i gang.

Den nye regjeringen jobber for å senke flyprisene, og øke antall ruter på kortbanenettet. En endring vil trolig være på plass i 2024. Foto: Julie Groseth / nrk

– Vi håper å ha dette på plass i 2024, sier Vasara.

Han presiserer at Stortingets behandling av de årlige statsbudsjettene, vil avgjøre hva prisnivået blir i fremtiden.

