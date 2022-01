– Jeg kommer aldri til å tørre å sette barnevogna på utsiden av huset mer, sier Cecilie Edvardsen Norskott.

Søndag ble hun vitne at «Kompis» ble spist opp av en ørn.

Den lille hunden, på drøyt ett år, var like utenfor huset på Refsnes i Kvæfjord kommune. Der var han på sin daglige tissetur.

Men det skulle bli hans siste.

– Ungene hadde vært ute og ropt på han, men han kom ikke inn. Mamma hadde også sett at han sprang rundt huset, men når han heller ikke kom inn når hun ropte på han; ba hun meg sjekke.

Synet som da møtte matmor var ikke det hun forventet.

– Først trodde jeg det var en søppelsekk, fordi det hadde vært en god del vind her. Jeg tenkte kanskje at han var og rotet i søpla, sier hun.

Matmor Cecilie Edvardsen Norskott med «Kompis». Foto: Privat

Skjønte ikke hva hun så på

Men da «Kompis» ikke kom når matmor ropte på han, gikk hun nærmere for å se.

– Det gikk en stund før jeg skjønte hva jeg så på. Så oppdaget jeg noen fjær. Da ble jeg litt satt ut og stivnet til. Det gikk en stund før jeg skjønte at det var en ørn. Det hele gikk veldig fort, men samtidig veldig sakte, sier Norskott.

Hun beskriver ørna som omtrent en meter høy, markant grå og sort på vingene.

– Det var svær, og så egentlig ut som en gribb. Jeg kan minnes at den var hvit på halen, men når den fløy av gårde så jeg på alt annet enn ørna. Der lå kjæledyret vårt, «Kompis».

Ørna hadde forsynt seg grovt, og det var lite igjen av hunden. Kompis var av rasen Russisk Toy, og veide litt i overkant av to kilo.

Familiehunden «Kompis» var på sin daglige tissetur da han ble tatt av ørn. Foto: Privat

I ettertid har Norskott sett bilder av både Havørn og Kongeørn, og er rimelig sikker på at det var en Havørn hun så spise opp kjæledyret sitt.

– Jeg synes det er veldig rart at ørnen ikke fløy vekk når vi ropte etter hunden. Hunden var bare to meter fra husveggen, og jeg synes det er rart at ørna ikke tok den med seg bort. Den må ha vært veldig sulten.

– Skjer regelmessig

– Det skjer regelmessig at små hunder eller katter blir tatt av ørn, enten ute i naturen eller i nærhet av bebyggelse, sier forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), Karl-Otto Jakobsen.

Ifølge Jakobsen er det vanskelig å, ut ifra beskrivelsen, stadfeste om det var Havørn eller Kongeørn som angrep «Kompis».

– Dette skjedde i et område hvor det finnes både Havørn og Kongeørn, så i utgangspunktet kan det være begge artene. Men det er mer vanlig at Kongeørnen tar små husdyr.

Mørketiden er en utfordrende periode for rovfuglene, sier han.

– Med kortere dager og mindre lys er det en kamp for disse rovfuglene å finne mat. Uten at jeg kan si det for sikkert, kan det hende at det skjer oftere i den tida av året hvor det er begrensede jaktmuligheter.