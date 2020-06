– Det kan være at store deler av Alta ikke hadde vært oversvømt hvis vi hadde vært flinkere til å ta vare på de naturlige vannveiene. Det sier biolog ved UiT campus Alta, Stig Misund.

Den siste uken har det vært høy vannføring flere steder i Finnmark. Storflommen kom søndag, og har siden utviklet seg kraftig. Flere boliger har blitt evakuert og en grunnskole på Aronnes i Alta er stengt.

Stig Misund, biolog ved UiT campus Alta. Foto: Privat

Misund mener det kunne vært avverget. Han forteller at store deler av dette området har blitt fylt igjen med nye veier, boliger og store industribedrifter.

Han peker på de såkalte kjosene – viker som er dannet av elva gjennom tidligere oversvømmelser. Det er den veien vannet naturlig søker i flate områder.

– Jeg tror nok mer eller mindre alle de naturlige kjosene som ligger i tettbygde strøk rundt om i Norge er påvirket indirekte eller direkte av mennesker.

Når mennesker fyller ut de naturlige vannveiene, må vannet finne nye veier gjennom naturen.

– Da kan det ende opp med oversvømmelse og flom der det ellers ikke ville vært det. Som i hus og hytter til folk.

Slik ser deler av kjosen på Aronnes ut. Her jobber Jaro Betong i nærhetn av en av kjosene på Aronnes. Kjosene består stort sett av grunnvann, men er også flomveier når det blir høyere vannstand. Det er fullt av dyreliv i kjosene i Norge. Mange rødlistede arter finnes her i Aronneskjosen.

Et paradis av dyr og planter

– En kjos fungerer som en svamp. Vi ser at jorder enkelte steder i Norge er fylt opp med vann. Der har det mest sannsynlig vært en kjos tidligere, sier Viggo Finstad Nilsen.

Han er initiativtaker til «Bevar Aronneskjosen». Nilsen mener det er fint lite å gjøre med de kjosene og flomløpene som allerede er fylt igjen av kommuner og private bedrifter. Men han vil ta vare på det som er igjen.

– Lar man kjosene ligge åpne, kan vi kanskje slippe de største flomtoppene som vi nå ser her i Finnmark.

Kjosene fungerer ikke bare som flomløp når vannstanden blir høyere; de er også viktige leveområder for planter og dyr.

I en av kjosene i Alta finnes det alene 32 rødlistede arter. Dette mangfoldet er i seg selv nok til å ta vare på kjosene rundt om i Norge, mener Viggo Finstad Nilsen.

– Nå må vi gjøre noe. Vi må ta dette på aller største alvor, sier han.

Initiativtaker til «Bevar Aronneskjosen» Viggo Finstad Nilsen og nabo til Aronneskjosene Knut Andersen. Foto: Julie Groseth / NRK

Vil stoppe industribedrift

På Aronnes i Alta er det nå full strid mellom industribedriften Jaro Betong og de nærmeste naboene I vår fikk Jaro nemlig tillatelse til å utvide bedriften ved å lage en lagringsplass rett i nærheten av en av kjosene.

I planene er det snakk om at de kanskje skal fylle igjen deler av den.

– Vi er redde for at det kommer til å gå ut over eiendommene våre. Kanskje huset mitt blir ødelagt neste gang det blir 50-årsflom – på grunn av en industribedrift, sier nabo Knut Andersen.

Han og tre andre naboer har nylig sendt inn klage til Fylkesmannen på vedtaket. De føler seg ikke hørt i saken.

– Ingen bryr seg om oss. Og ingen av dem bryr seg om naturen og de fantastiske artene vi har her, sier Andersen.

Naboene går rundt i området som snart skal bli en lagringsplass for Jaro AS. Foto: Julie Groseth / NRK

– En katastrofe

Daglig leder i Jaro AS, Ole Marius Thomassen, mener det ikke er problematisk å bygge ut i området. Han presiserer også at det har blitt fattet et lovlig vedtak og at de har planer om å bevare noe av skogen og kjosen.

– Vi tror ikke den utbyggingen vi skal gjøre kommer til å påvirke flomløpene. Men vi forstår at naboene er oppgitte. De ønsker så klart ikke industri i nærheten av hjemmene sine.

Monica Nielsen, ordfører i Alta kommune, forteller at denne saken har vært svært vanskelig for kommunestyret. På spørsmål om hvorfor de valgte å godkjenne søknaden, svarer hun at de så svært store samfunnsmessige fordeler ved å gi bedriften tillatelse.

– Er du ikke redd for enda større flom i dette område, hvis de fyller igjen kjosen?

– Vi har gitt klar beskjed om at de må ta hensyn til naturen rundt. Slik vi så det nå, så var det viktig å gi tillatelse for en større lagringsplass, sier Nielsen.

Naboene liker ikke svaret til hverken Jaro AS eller ordføreren. De kommer til å jobbe videre for å stoppe planene.

– Dette er helt forferdelig. Det er en katastrofe hvis det går gjennom, avslutter Andersen.