Steinblokken løsnet trolig fra 900 meter over havet. Og selv om det er sjeldent steiner når veien, gjorde denne det. Det forteller skredfaglig rådgiver hos Statens vegvesen, Ole Andre Helgaas til NRK.

En bil kjørte forbi bare noen sekunder før den store steinen traff veibanen.

– Jeg ble skjelven etterpå. Det var vanskelig å få sove i går, sier Robert Fagerli til Nordlys.

Det var trolig han som kjørte den hvite bilen man ser på videoen. Likevel er det ikke aktuelt å rassikre området.

Steinraset dundrer ned mot veibanen

– Tiltaket her er at vi holder på å reparere veien. Vi skal fikse et rekkverk. Da regner vi med at veien blir farbar og grei for fellesferie-trafikken. Og håper at det går bra, sier Helgaas.

Han konkluderer med at dette er en sjelden hendelse, og at de har fokus på å sikre andre plasser som Falsnestinden, ved Skibotn.

– Det er én blokk som har klart å ta seg ned til veien, i motsetning til alle andre blokker de siste 30 år. De har stoppet i stein.

– Så det som skjedde i går er hendelser vi bare må leve med?

– Riktig. Det er sånn det er med veier under bratte fjell. Vi kan aldri garantere et en og annen blokk vil dette ned. Slik som denne. En sjelden hendelse.

Strekningen hvor raset gikk er nå delvis åpnet, med lysregulering og ett felt er åpent for trafikk.

Ole Andre Helgaas, til høyre, beskriver hendelsen i går som en sjeldenhet. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Kan ikke sikre mot all risiko

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) mener at gårsdagens ras viser sårbarheten i rasutsatte områder av Norge.

– Dette viser jo også hvordan klimaendringer påvirker og gjør at sårbarheten er større enn den tidligere var.

Nygård understreker at det ikke er mulig å sikre hundre prosent mot all risiko, og at man må stole på de faglige vurderingene til Statens vegvesen.

– Når det er sagt har ikke vi gått inn i den saken fra departementet sin side enda, men jeg hører jo hva du nå forteller.

– Er det aktuelt å overprøve Statens vegvesen sine vurderinger?

– Det vil jeg ikke si noe spesifikt om. I de kommende årene kommer vi til å benytte oss av å bruke betydelige midler til ras og skredsikring. Uten at jeg her og nå kan si om det er aktuelt på denne strekningen, avslutter statsråden.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård mener man må stole på Statens vegvesens vurderinger. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Alle har vært bekymret

– Å reparere ett rekkverk hjelper ikke for alt som ligger i fjellsiden.

Det sier ordfører i Storfjord kommune, Geir Varvik.

Han er skeptisk til at Statens vegvesen anser hendelsen som sjelden, og at området ikke blir rassikret.

– Da tror jeg de må gå i sine egne papirer, som vil vise at det kanskje ikke er så sjeldent. Og så kan de gjerne titte opp på fjellet. Da vil de se at det er mange potensielle steiner som kan komme ned.

Ordfører i Storfjord, Geir Varvik, oppfordrer Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet til å ta en ekstra titt på fjellene. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Varvik sier at det ikke er første gang det raser både stein og jord ned på en strekning på omtrent 300 meter. Han har sendt et skriv til departementet for flere måneder siden. Der la ordføreren fram at det må tas en ny risiko- og sårbarhetsanalyse for området.

– Samferdselsdepartementet er nå nødt til å se alvoret i hvor rasutsatt det er på denne strekningen.

Ordføreren skal ha blitt kontaktet av departementet for et mulig møte i nærmeste framtid. Han er klar på én ting, noe må gjøres, og han mener det bare er flaks at ingen liv gikk tapt denne gangen.

– Vi har vært bekymret for alle som kjører forbi her. Vi ser opp i ura, og vi ser opp i fjellet når vi kjører til og fra jobb.