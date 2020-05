Markant økning i seksualforbrytelser i Forsvaret

Det har i flere år blitt registrert en jevn økning i antall seksualforbrytelser i Forsvaret.

Økningen stabiliserte seg i perioden 2017-2018, men har det siste året eskalert igjen, ifølge Militærpolitiets årsrapport for i fjor.

Antallet rapporterte saker om seksuallovbrudd har gått markant opp fra 30 saker i 2018 til 57 i 2019.

– Vi jobber med å redusere omfanget av seksuell trakassering, mobbing og overgrep. Det ønsker vi definitivt ikke å ha i Forsvaret.

– Vi har nulltoleranse for mobbing og trakassering, og derfor tar vi dette på høyeste alvor, sier kommandørkaptein Jarle Heggelund. Foto: Eirin Larsen / NRK

Det sier kommandørkaptein og prosjektoffiser Jarle Heggelund. Han er en del av kjernegruppa som jobber med å forebygge trakassering og mobbing i Forsvaret.

Tallene NRK har fått innsyn i viser at de fleste lovbruddene er kategorien «seksuelt krenkende atferd», med 36 rapporteringer i fjor. Det ble også rapportert om to voldtekter og ni rapporter om «seksuell handling uten samtykke».

Om funnene i rapporten: Ekspandér faktaboks Det totale antall saker innenfor statistikkgruppen «Seksuallovbrudd» har gått markant opp fra 30 saker i 2018 til 57 i 2019. Voldtekt – to saker

Seksuell handling uten samtykke – ni saker

Seksuelt krenkende atferd – 36 saker

Kjøp av seksuelle tjenester – 10 saker «Seksuell handling uten samtykke» er tilnærmet uendret fra 2018. «Seksuell krenkende atferd» har økt fra 11 til 36 saker. Antallet rapporterte voldtekter har falt fra 7 i 2018 til 2 i 2019. Det er en klar overvekt av kvinnelige fornærmede i de registrerte seksuallovbrudd. Kilde: Forsvaret

– Skyldes økt kvinneandel og økt rapporteringsvilje

I en stor undersøkelse som ble presentert i fjor, svarte forsvarspersonell på spørsmål om mobbing og seksuell trakassering.

160 av deltakerne i undersøkelsen svarte at de hadde blitt voldtatt eller forsøkt voldtatt det siste året.

I etterkant av undersøkelsen og de mange medieoppslagene ble det iverksatt umiddelbare tiltak for å oppfordre forsvarsansatte til å melde ifra, i tillegg til et økt fokus på å forebygge uønsket seksuell atferd i Forsvaret.

Major og sjef for etterforskning i Militærpolitiavdelingen, Terje Raknerud, er derfor ikke overrasket over økningen av seksuallovbrudd det siste året.

– Det er stor oppfordring til å melde fra om slikt i Forsvaret, og vi håper at mye av økningen skyldes økt rapporteringsvilje. Så det var til en viss grad å forvente at tallene ville gå opp, sier han.

Ifølge rapporten kan deler av økningen også tilskrives økt kvinneandel i Forsvaret.

– Mange sier det er lettere å melde ifra nå som man er 20 jenter i troppen, enn når man er den eneste jenta i troppen. Det er nok en betydelig faktor.

Etter at resultatet fra undersøkelsen om mobbing og seksuell trakassering (MOST) i Forsvaret ble lagt frem i fjor, ble det iverksatt umiddelbare tiltak. Forsvarets system for varsling ble blant annet gjennomgått. Foto: Henrik Røyne / Forsvaret

– Må jobbes med over tid

Torbjørn Bongo, leder i Norges Offisersforbund (NOF), er heller ikke overrasket over funnene i rapporten.

– Undersøkelsene og oppslagene i fjor viste at Forsvaret har utfordringer som det er viktig at det tas tak i, og jobbes kontinuerlig med over tid, sier han og legger til;

– Dette er ikke noe som fikses kjapt, og det viser at det forebyggende arbeidet som ble startet i fjor, ikke er et skippertak. Det er viktig at Forsvaret fortsatt har fokus på dette.

Leder i NOF, Torbjørn Bongo, er ikke overrasket over funnene i rapporten. Foto: Fabian Ubeda / NRK

Jarle Heggelund sier i likhet med NOF at arbeidet med å avdekke og redusere antall seksuallovbrudd i Forsvaret tar tid, men han er optimistisk.

– Jeg vil absolutt hevde at vi er på riktig vei, vi er i ferd med å avdekke et viktig bilde av hvordan situasjonen er og jobber med å sørge for at alle varsler skal bli håndtert på en god måte. Men dette er ting som tar lang tid å jobbe med og bli flink på.