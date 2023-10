Markant økning i antall jervekull

På fredag presenterte Rovdata resultatene fra de årlige hiregistreringene av jerv i Norge.

Statens naturoppsyn (SNO) har i vinter, vår og sommer kontrollert kjente og nye ynglelokaliteter for jerv i landet for å registrere jervekull

– Vi har registrert en oppgang på 19 påviste jervekull fra i fjor til i år. Det er en økning på 42 prosent og antall kull er tilbake på omtrent samme nivå som i 2019, 2020 og 2021, sier Jonas Kindberg, som er leder i Rovdata.

– Jervebestanden er over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige kull, som Stortinget har bestemt,

Kindberg opplyser at i år ligger alle rovviltregioner på eller over det regionale bestandsmålet, både i år og når de ser på snittet for antall kull de tre siste årene.

Det har betydning for overføring av forvaltningsmyndighet til rovviltnemndene.

– I samtlige rovviltregioner er antall kull enten uendret eller går opp, og den største oppgangen er registrert i region 6, Trøndelag og Møre og Romsdal, med sju flere kull enn i fjor.