Mann som ble slått ned i taxikø døde av skadene

Mannen ble slått ned i en taxikø i slutten av oktober.

– Vi har fått bekreftet i dag fra bistandsadvokaten til den fornærmede, at han døde i går, så vidt vi har fått opplyst, sier politiadvokat Christian Hanssen til NRK.

Politiet har fått opplyst at mannen døde i helga.

Tok høyde for dødsfall

Mannen, som var i 30-årene, ble slått ned i en taxikø i Tromsø sentrum. Ingenting tyder på at han hadde en relasjon til den siktede, som er en 18 år gammel mann.

Christian Hanssen sier politiet har avhørt en rekke vitner og innhentet videoer fra åstedet. Foto: Marita Andersen / NRK

Mannen pådro seg livstruende skader under voldshendelsen, og har siden vært innlagt på Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Når det gjelder etterforskningen har vi tatt høyde for at et dødsfall kunne bli utfallet helt fra starten. Dermed endrer det ikke noe med tanke på etterforskningsinnsatsen vi har gjort, sier Hanssen.

– Vi har hele tiden behandlet dette som en veldig alvorlig voldssak. Uansett utfall ville dette blitt vurdert som en alvorlig sak. Vi fortsetter den etterforskningen vi har hatt fra start.

– Tar det tungt

Den siktede mannens forsvarer, Anja Hellander, sier hennes klient fikk vite om dødsfallet søndag.

– Han ble oppriktig lei seg og tar det veldig tungt, forteller hun.

Anja Hellander er den siktede mannens forsvarer. Foto: Anders Fehn / NRK

Mannen erkjenner ikke straffskyld, og mener han handlet i nødverge.

– Han erkjenner å ha vært på stedet, og at det var en foranledning for det som videre skjedde.

Ifølge Hellander er mannen innstilt på å samarbeide med politiet i tiden som kommer.

Bistandsadvokaten til avdøde, Jan Christian Kvanvik, sier til NRK at familien er midt sorgprosess og trenger ro til å bearbeide den.

Mangler gode videobevis

Politiet vet ennå ikke hendelsesforløpet. De har gjennomført en rekke avhør av vitner. Det er også innhentet opplysninger fra overvåkingsvideo for å finne ut hva som faktisk har skjedd.

– Mange av opptakene viser ikke selve voldshendelsen. Vi har ett videoopptak der man kan se hendelsen skje på lang avstand. Men ut fra kvaliteten på opptaket er det vanskelig å sortere ut akkurat hva som foregår, sier politiadvokat Christian Hanssen.

Mannen har så langt vært siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 274, som er grov kroppsskade.

– Vi får se om dette fører til endringer i siktelsen, sier Hanssen.