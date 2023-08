Mann siktet for frihetsberøvelse etter trusselsituasjonen i Ibestad

– En mann er siktet for frihetsberøvelse av det politiet har fått opplyst er kjæresten hans, eller i hvert fall en dame han har et forhold til, opplyser jourhavende jurist Børge Bertelsen i Troms politidistrikt til NTB tirsdag.

Bertelsen opplyser videre at mannen er i 50-årene, samt at han er en kjenning av politiet.

Politiadvokat, Børge Bertelsen, sier de skal avhøre den siktede mannen i løpet av tirsdag. Foto: NRK

Politiet avfyrte natt til mandag skudd i forbindelse med en trusselsituasjon på en adresse i Ibestad kommune i Troms. Ingen ble skadd.

Hendelsen startet med en telefon til politiet i 2-tiden natt til mandag. Politiet meldte om hendelsen på X /Twitter klokka 6.34. Klokka 20.47 mandag kveld var aksjonen avsluttet.

Uklar situasjon

– Det ble oppfattet som en uklar situasjon, og linjen ble brutt. Vi fikk deretter ikke kontakt og dro til stedet for å finne ut hva som skjedde, sier operasjonsleder Per Arve Aas til NTB.

Hva som møtte politiet da de ankom stedet, vil verken Bertelsen eller Aas kommentere.

Politiet sperret av området ved fergeleie. Foto: Privat

Det er ikke kjent om det ble beslaglagt våpen etter hendelsen. Politiet ønsker å gjennomføre et avhør av mannen i løpet av dagen. Samtidig jobbes det med en psykiatrisk vurdering av mannen.

Spørsmål omkring begjæring av varetektsfengsling må vurderes etter ytterligere etterforskning, ifølge Aas.

FOTO: BØRGE HOSETH / NRK

Ble avfyrt skudd

Den fornærmede i saken, en kvinne i 50-årene, blir ivaretatt av helsevesenet. Skadeomfanget er ukjent, forteller Bertelsen.

– Vi jobber med å komme i kontakt med henne. Planen er å gjennomføre et avhør av henne så snart som mulig, sier han.

Like etter at politiet ankom stedet natt til mandag, ble det avfyrt skudd. Aas ønsker ikke å kommentere bakgrunnen for at det ble avfyrt skudd.

Spesialenheten for politisaker er rutinemessig varslet.

Flere politistyrker ble etter hvert fraktet til Ibestad, for å løse situasjonen. Foto: Børge Hoseth / NRK

