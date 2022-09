Mann i 60-årene døde: – Avdødes skader er påført av kyr

Politiet konkluderer med at avdøde, etter all sannsynlighet, har vært utsatt for en ulykke.

– Avdødes skader er forenelig med skader påført av kyr, noe åstedsundersøkelsene også underbygger, sier politiavdelingsleder Heidi Hallesen Heggen.

Det var Asbjørn Hansen (60) som omkom. Navnet frigis i samråd med pårørende.

Ikke tilknytta gården

Natt til søndag fikk politiet i Troms fikk melding om funn av en død mann på Grytøy i Harstad kommune.

Det var AMK som varslet politiet etter at noen hadde funnet mannen.

Mannen i 60-årene hadde vært ute og gått tur, men ikke kommet tilbake.

Dermed gikk familien for å lete etter mannen. Han ble da funnet død i et beiteområde.

– Det er ikke kjent for oss at mannen har noen tilknytning til gårdsdrift, sa seksjonsleder for etterforskning på Harstad politistasjon, Heidi Heggen til NRK mandag.

Flere hypoteser

Søndag gjorde politiet kriminaltekniske undersøkelser på en gård.

En av teoriene til politiet var at det kunne ha vært dyr involvert i dødsfallet.

– Siden det er dyr på gården og at det har skjedd utendørs i nærheten av dyr, så er en av hypotesene at det har skjedd en ulykke, sa Thomassen til NRK.

– Det handler også om skadene som er funnet på personen, la han til.