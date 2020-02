Mann funnet død i Tromsø

– Personen ble funnet om lag klokken 09:30 søndag av en tilfeldig forbipasserende, som igjen kontaktet oss. Det sier Per Arve Aas, operasjonsleder i Troms politidistrikt.

Alle nødetatene rykket ut til stedet.

– Vi vet ikke årsaken til dødsfallet, men det er en godt voksen mann som er funnet død.

Selv om politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall, er det foreløpig ingen tegn på at vedkommende har vært utsatt for noe kriminelt.

– Årsaken til begrepet mistenkelig dødsfall er at det ikke er naturlig å finne en død person i fjæra, og vi etterforsker saken videre, sier Aas til NRK.

Mannen vil bli obdusert, og når identiteten er kjent, blir pårørende varslet.