Mannen i 60-årene ble funnet natt til søndag. Han hadde vært ute og gått tur, men ikke kommet tilbake.

Dermed gikk familien for å lete etter mannen. Han ble da funnet død i et beiteområde på Grytøya i Harstad kommune.

– Det er ikke kjent for oss at mannen har noen tilknytning til gårdsdrift, sier seksjonsleder for etterforskning på Harstad politistasjon, Heidi Heggen.

Politiet vil ikke konkludere med hva som er årsaken til dødsfallet, men jobber ut fra flere hypoteser.

Én av dem er at kyr som beiter i området kan være noe av forklaringen.

– Vi har ikke satt angrepet av kyr som hovedhypotese. Vi undersøker bredt, og må også vurdere om det kan være andre ting som har skjedd, sier Heggen.

Seksjonsleder for etterforskning på Harstad politistasjon, Heidi Heggen, sier de jobber ut fra flere teorier. Foto: Børge Hoseth / NRK

– Det har skremt folk

Edvin Eriksen er lokalpolitiker i kommunen. Han er vokst opp og bor i området der mannen ble funnet.

– Det er en mann vi alle kjenner som har gått bort. Hvordan det har skjedd vet vi lite om, men det er like tragisk uansett både for han og familien, sier han.

Eriksen sier at mange lurer på hva som har skjedd, og at det verserer flere ulike teorier.

– Men jeg tror vi bør være veldig forsiktig med å spekulere i hva som har skjedd. Alt vi vet er at han er død, og det er så tragisk som det kan bli.

Dødsfallet fant sted i et beiteområde, ikke så langt ifra bebyggelsen på øya.

– Det er et område vi lokale bruker å ferdes i, og en helt naturlig plass å gå på tur, sier Eriksen.

Grytøyværingen sier at hendelsen ikke har gjort han mer engstelig for å gå tur på øya, men at det likevel er et tankekors.

– Det har skremt folk, og usikkerheten om hva som har skjedd er noe som berører alle.

Mannen ble funnet i dette område på Grytøya, som ligger like utenfor Harstad. Foto: Sveinung Åsali / NRK

Sendt til obduksjon

Politiet utelukker ikke at det kan ha skjedd noe kriminelt, men sier etterforskningen så langt ikke peker i den retningen.

Den avdøde er sendt til obduksjon.

– Det vil ta noen dager å finne ut av hva som er årsaken til dødsfallet, sier Heggen.

– Mens vi venter på resultatet fra obduksjonen, fortsetter vi etterforskningen og ser om det er mer informasjon vi kan hente inn.