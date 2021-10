Nå er mannen dømt til syv måneders fengsel av Nord-Troms og Senja tingrett.

Det var i november 2020 at mannen i 60-åra sovna da han var på jobb på omsorgsbedriften i Troms. Mannen har fortalt i avhør at han drakk alkohol både før og på jobb, og hadde sovet dårlig natta før.

Samtidig satt den psykisk utviklingshemmede mannen, som skulle ha døgnkontinuerlig oppsyn, i badekaret.

Etter et par timer våkna mannen av telefonen, og han fant da den psykisk utviklingshemmede mannen død i badekaret.

Mannen i 60-åra har i avhør fortalt at alt gikk i svart da han fant avdøde i badekaret.

Etter hvert løftet han avdøde ut av badekaret, bar han inn på soverommet og la han i senga med dyna over seg. Deretter skrev han i dagsrapporten at avdøde hadde lagt seg kl. 22.00.

Neste morgen ringte mannen daglig leder og fortalte at han hadde funnet den psykisk utviklingshemmede mannen død i senga si.

Såret avslørte sannheten

Det var legen som slo alarm da vedkommende kom til omsorgsboligen.

Blant annet hadde mannen fått et sår, sannsynligvis da han ble løfta ut av badekaret. For legen var karakteren på såret et tegn på at mannen ikke hadde hatt en naturlig død i senga.

Den nå dømte mannen skal ha forklart seg uriktig i de første avhørene. På kvelden bestemte han seg for at han ville fortelle sannheten, og ba om et nytt avhør.

Saken gikk for Nord-Troms og Senja tingrett 14. og 15. oktober.

I forkant av rettssaken sa aktor Hanne Simonsen at saken er «spesiell». Saken var ikke vurdert å kunne gå som en tilståelsessak.

– Det er jo en unnlatelse og uaktsomhet som tiltalen dreier seg om, og det gjør det påkrevd med bevisførsel omkring hva som har skjedd, sa Simonsen til NRK.

– Kolossal belastning

Mannen er nå dømt for uaktsom forvoldelse av død.

«Ut fra prinsippet om at tvilen skal komme tiltalte til gode legger retten til grunn at tiltalte agerte som han gjorde ut fra en dyp fortvilelse og ikke kald beregning. Tiltalte korrigerte i det vesentlige sine forutgående feilvurderinger gradvis i ettertid», står det blant annet i dommen.

Nord-Troms og Senja tingrett mener likevel at uaktsomheten er grov, og har dømt mannen til syv måneder i fengsel. Én måned gjøres betinget med en prøvetid på to år.

Mannens forsvarer, advokat Olav Eriksen, sier hans klient tar dommen til etterretning og ikke kommer til å anke.

– Han har vært innforstått med at han ville bli dømt og har ikke noe å si på straffenivået som tingretten har lagt til grunn, sier Eriksen.

Advokat Olav Eriksen er den dømte mannens forsvarer. Bildet er tatt under en annen rettssak. Foto: Malin Straumsnes / NRK

Forsvareren sier det var et sammentreff av svært uheldige omstendigheter som førte til at beboeren på omsorgsboligen døde. Ifølge Eriksen var mannen vanligvis i stand til å bade alene.

– Her har det skjedd et uhell som selvfølgelig ikke skulle skjedd. For min klient har det vært en kolossal belastning. Han har vært bunn fortvilt i lengre tid, og håper bare at han skal kunne sone sin straff og gå videre i livet, sier Eriksen.