Mann dømt til fengsel for seksuell omgang med hunder

I perioden fra 2012 til 2020 forgrep han seg flere ganger seksuelt på fire hunder. Den ene hunden forgrep han seg flere hundre ganger på.

Da saken nylig var oppe for retten i Tromsø, avga han en uforbeholden tilståelse.

Dermed fant retten ut at han handlet forsettlig. Det ble også gjort rettspsykiatriske vurderingen av mannen. Vurderingene viste at han var tilregnelig da han gjorde lovbruddene.

I 2009 ble dyrevernloven erstattet av dyrevelferdsloven. I den nye loven ble det tatt med et forbud mot seksuell omgang med dyr.

Betydelig strafferabatt

Strafferammen for et slikt grovt lovbrudd er i utgangspunktet tre års fengsel. Men den nå dømte mannen tilsto og var samarbeidsvillig under etterforskningen. Det er noe av årsaken til at han har fått en betydelig strafferabatt.

Fengselsstraffen er også gjort om til betinget soning med to års prøvetid.

Mannen er også idømt tap av retten til å eie, holde, stelle, passe eller på annen måte ha ansvar for pattedyr. I tillegg får mannen inndratt to mobiltelefoner og en PC.