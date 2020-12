I tillegg til hvitvaskingen omfatter domfellelsen transport av over 3.5 tonn ulovlig kongekrabbe.

– Han har transportert kongekrabbe fra Finnmark ned til en mottaker på Romerike. Det har vært hans jobb. Så har han også kjørt 800 kilo til kjøpere i Bergen, sier førstestatsadvokat Håvard Kampen.

Han påpeker at lagmannsretten også tok stilling til hva mannens straff ville vært for kun hans deltakelse i kongekrabbesaken.

– Da ville fengselsstraffen vært rundt et halvannet år. Dette er kongekrabbe til en verdi om lag 2 millioner kroner, sier Kampen.

Beslag av ulovlig fanget kongekrabbe, klar for transport sørover i Norge. Foto: Politiet

Svindlet seg til 17 millioner

Den domfelte mannen tok imot over 17 millioner kroner som utbytte fra et CEO-bedrageri i Belgia.

CEO-bedragerier kjennetegnes ved at personer, som utgir seg for å være direktør i et selskap, tar kontakt med en underordnet i selskapet og manipulerer vedkommende til å foreta urettmessige transaksjoner.

Mannens forsvarer, Morten Furuholmen, sier de tar seg tid til å tenke før de avgjør hva de skal gjøre fremover. Foto: Benedikte Fjelly / NRK

Bankens rutiner mot hvitvasking stanset pengene da de skulle føres videre.

Nå er mannen dømt til å måtte betale tilbake hele summen.

Forsvareren hans, Morten Furuholmen, sier følgende:

– Vi tar oss betenkningstid nå for å vurdere om vi vil forholde oss til dommen eller gå videre.

– Et viktig signal

Lagmannsretten skjerpet dommen etter Økokrim anket tidligere dom fra tingretten, hvor straffen var to år og åtte måneder fengsel.

Dermed er den skyldige mannen dømt til å sone et halvt år lenger i fengsel enn først bestemt.

– Når lagmannsretten tydelig skjerper straffen for denne typen kriminalitet, er det et viktig signal om alvorligheten av internasjonal hvitvasking, sier Kampen.

Mannen ble pågrepet i september 2019, og har siden da vært i fengsel.