Du ligger i senga og skal sove. Men i stedet for å lukke øynene og la tankene vandre, tar du frem skjermen, setter på en film du har sett mange ganger før, eller velger deg en podkast. Du bare må ha noe som kan dysse deg i søvn.

Kjenner du deg igjen? Stadig flere unge voksne sliter med å sove uten støy, i form av skjerm eller lyd. En av dem er Torkild Fjærvoll.

– Det er bare for å ha noe. Det kan være en tegnefilm, en kjedelig dokumentar eller nyheter. Så lenge det er noe støy.

– Begynner det å bli interessant, så er det bare å glemme og sovne, for da ender jeg opp med å følge med. Så jo kjedeligere jo bedre, sier Fjærvoll.

Torkild Fjærvoll er en av stadig flere som må ha støy for å sovne. For han demper det uroligheter som oppstår før han skal sove. Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

Fjærvoll er ikke alene om å ha det på denne måten. Ifølge psykolog og søvnekspert Ane Wilhelmsen-Langeland er det et stadig mer vanlig fenomen.

Og problem.

– Som smokk for voksne

– Det kan sammenlignes med barn som må ha smokk, sutteklut eller bamse for å sovne, sier Wilhelmsen-Langeland.

Hun forteller at det foreløpig ikke finnes noen nasjonale tall på hvor mange som lider av skjermavhengighet for å sovne. Men i sitt arbeid opplever hun at gjelder stadig flere.

– Jeg er i ukentlig kontakt med folk som lider av problematikken, sier Wilhelmsen-Langeland.

Ifølge søvnekspert og psykolog Ane Wilhelmsen-Langeland er det foreløpig ingen nasjonale tall for hvor mange dette gjelder. Men opplever at det er flere. Foto: Privat

Wilhelmsen-Langeland bekrefter også det Torkild Fjærvoll sier, om at mange velger å se eller høre noe litt «kjedelig»; som de forbinder med søvn.

Tankene kverner

– Jeg føler meg ganske rastløs før jeg skal legge meg, det er nok derfor jeg bruker det, sier Fjærvoll.

Uten nettbrettet begynner tankene å kverne, og det gjør det vanskelig for ham å falle til ro.

Det er da det er fristende å ta frem nettbrettet.

Torkild gjør klar arbeidsbenken. Mange nattetimer har gått til å tenke hvordan det skal skje. Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

Kan få konsekvenser for søvnen

– Denne type vane kan føre til søvnvansker, sier Wilhelmsen-Langeland.

Hun forklarer at hjernen har en viktig rensingsoppgave når man sover. Inntrykk fra dagen skal bearbeides i underbevisstheten. Blir denne jobben forstyrret, kan det føre til en rekke uheldige konsekvenser.

– Trøtthet, vansker med å konsentrere seg og nedsatt reaksjon er blant de mer umiddelbare reaksjonene på forstyrret søvn, sier søvneksperten.

På lang sikt kan dårlig søvn føre til nedsatt immunforsvar og en økt sjanse for å få sykdommer som kreft og diabetes. I tillegg blir man mer utsatt for psykiske lidelser, mener Wilhelmsen-Langeland.

Avvenning

Wilhelmsen-Langeland sier at dersom man merker negative konsekvenser av bakgrunnsstøy-vanen, så bør man forsøke å venne seg av med den.

Et mørkt rom og stille rom er et av tipsene. Da blir nemlig ikke innsovningsprosessen forstyrret mer enn nødvendig, mener søvneksperten.

Men, som med alle uvaner, må man legge inn litt innsats for å klare å slutte.

– Å avvenne seg støyvanen kan for noen ta flere dager, andre uker, sier Wilhelmsen-Langeland.

Disse gjenstandene er viktige faktorer for at Torkild Fjærvoll skal falle til søvn. Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

– Det viktigste er å legge opp til en fast døgnrytme. Og at man er litt aktiv i løpet av dagen. Da kommer søvnen etterhvert, sier Wilhelmsen-Langeland.

For Torkild vil det foreløpig være utenkelig å sovne uten bakgrunnsstøy. Han tror de trett og slett blir for vanskelig.

Men han håper at han en dag kan legge hodet på puten og sovne, helt uten «voksensmokken».