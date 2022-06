– Mange unge i Tromsø har en oppfatning av at hasj er lovlig og ufarlig.

Det sier politistasjonssjef i Tromsø, Anita Hermandsen.

Torsdag ble to tenåringer fra Tromsø siktet etter et stort narkotikabeslag i Troms. Politiet er bekymret over at flere rekrutteres til omsetning av narkotika.

– Det er i utgangspunktet sårbare ungdommer, som har utfordringer på ulike arenaer, sier Hermandsen.

Hun viser til at det har vært mye diskusjon i media om straff rundt bruk og besittelse av narkotika i det siste.

– Men det som er viktig for politiet å poengtere er at narkotika ikke er avkriminalisert. Det er straffbart å bruke, og hasj er også narkotika.

Les også: 16-åring døde av overdose – mann dømt for å ikke ringe etter hjelp tidsnok

Organisert kriminelt nettverk

Beslaget som ungdommene er siktet for fant sted i Tromsø i mai, og skal ha vært på 47 kilo hasj.

Politiet i Troms har gjort lignende beslag tidligere.

I november 2021 ble 13 personer siktet da de avdekket et omfattende internasjonalt narkotikanettverk. I desember 2020 ble elleve personer siktet i en narkotikasak som hadde forgreininger fra Oslo til Bodø og Harstad.

Men det som skiller seg ut i det nylige beslaget er alderen på de involverte: 16 og 18 år.

Politiet mener narkotikaen kommer fra et kriminelt nettverk i Malmö i Sverige.

– Vi er bekymret for at unge personer i vår region er koblet opp med det vi anser som organiserte kriminelle, sier politiinspektør Yngve Myrvoll.

To tenåringer fra Tromsø er siktet, etter at politiet beslagla 47 kilo hasj. Foto: Politiet

Ikke overrasket

Leif Are Angelsen har jobbet i mange år i Utekontakten i Tromsø. De er et frivillig lavterskeltilbud for alle unge i Tromsø.

Han kjenner til flere ungdommer som har havnet inn i et rusmiljø.

– De fleste vi jobber med ønsker å komme seg ut av miljøet, men når de først er kommet inn i det så er det kjempevanskelig å komme seg ut, sier Angelsen.

Han poengterer at dette i all hovedsak dreier seg om ungdommer som har mye bagasje, og at rusmiljøet blir svaret på noen av problemene deres.

– De får tilhørighet og vennskap, sier Angelsen.

Ifølge Angelsen er narkotika mye mer tilgjengelig i Tromsø nå enn det var for et par år siden.

Han trekker også frem at narkotikaen når ut til stadig yngre aldersgrupper. Flere av disse er allerede i en sårbar situasjon.

– Disse ungdommene har hatt store belastninger over lengre tid, og er et lett bytte for kriminelle organisasjoner. Jeg er overhodet ikke overrasket over at de blir brukt som langere, sier Angelsen.

Leif Are Angelsen i Utekontakten i Tromsø er ikke overrasket over at tenåringer rekrutterer til organiserte kriminelle nettverk. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Bare å kjøre på

Rusreformen ble stemt ned av stortinget i fjor. Men så tok høyesterett saken i egne hender. Tidligere i år slo fast at rusavhengige ikke skal straffeforfølges for å ha narkotika til eget bruk.

De siste årene har flere land enten legalisert eller avkriminalisert cannabis.

Da rusreformen var til behandling i Norge, var det flere som var bekymret for at unge ville få inntrykk av at narkotika ble lovlig dersom reformen ble vedtatt.

Angelsen tror rusdebatten har bidratt til at noen ungdommer har fått et mindre anspent forhold til rusmidler.

– Diskusjonen blant unge blir ofte mer unyansert enn hos voksne, sier han.

– Dermed kan det fort skapes et bilde av et det bare er å kjøre på. Men sånn er det ikke, og det blir nok mange overrasket over.

Nylig ble en skoleklasse ved en ungdomsskole i Tromsø sendt hjem fra det som skulle være en overnattingstur i skolens regi. Årsaken var at noen elever hadde brukt illegale rusmidler.

Det bekrefter Geir Olsen, seksjonsleder for skole, i Tromsø kommune til NRK.

– Kommunen ser svært alvorlig på hendelsen, men er trygg på at den aktuelle skolen vil følge opp både hendelsen og elevene på en god måte, sier han.