Mange bytter ut årets sydenferie med kajakk

– Vi har fått mellom fire og fem påmeldinger til kurs hver eneste dag de siste ukene, sier leder i Tromsø Havpadleklubb, Ingrid Berthinussen.

– Folk har et veldig stort behov for å være ute å bevege seg, og når treningsstudioer har vært stengt har man funnet en perfekt aktivitet smittevernmessig.

Også ALFA sport og fritid på Kvaløya i Troms har fulle kurs i år.

– Jeg tror kajakk blir en vinner for sommeren, særlig hvis det klaffer med været. Kajakken koster det samme som en sydentur, så i år blir sydenturen byttet ut med kajakken.

Også generalsekretær i Norges padleforbund, Sven Anderssen, bekrefter at etterspørselen har økt kraftig etter den gradvise åpningen av samfunnet.

– Vi opplever at det er mer fokus nå enn inngangen til tidligere somre. Mange lurer på hva som må til for å gå på kurs.

Hvorfor kajakk har blitt så populært har Anderssen flere teorier om.

Med kajakk får man nærhet til naturen på en annen måte. Det er det folk blir lokket av tror Sven Anderssen i Norges padleforbund. Foto: Ingrid Berthinussen / Tromsø Havpadleklubb

– Jeg tror det er fordi man oppdager Norge på en annerledes måte. Man får en nærhet til naturen og man kan forflytte seg fort over store avstander. Når man har lært å bruke utstyret rent teknisk så er det enkelt.

For å padle kajakk er det flere klubber og kajakk-utleie som krever at du har et «våttkort».

Våttkort har blitt en nasjonal standard som viser at man har kompetansen som trengs. Den viser at man har tatt et grunnkurs om kajakk, utstyret og sikkerhetsrutiner.

Disse våttkortene bestiller kajakklubber fra Norges padleforbund.

* Tallet er antall våttkort fram til 10.06.2020. Tallet vil endre seg i løpet av året.

Ulik pågang i Norge

Også kajakklubber i Oslo og Bergen har merket større pågang på deres kurs.

– Det har vært veldig stor pågang hos oss og det er nok i sammenheng med Covid-19 og at folk må være hjemme i sommer, sier leder i Oslo kajakklubb, Anine Lundh.

Anja Rydning er daglig leder i BSI padling i Bergen. Hun forteller at klubben måtte utsette kursene på grunn av korona, men etter at de åpnet igjen merker hun at flere nordmenn planlegger Norgesferie denne sommer.

– Det er i hvert fall mer pågang i år enn det har vært de siste to–tre årene.

I Trondheim og Lofoten er pågangen derimot på vei ned.

– Vi har avlyst alle vårkurs på grunn av korona, så det er vanskelig å si om det er mer eller mindre interesse enn vanlig. Vi hadde en topp i medlemmer for noen år siden og det har holdt seg jevnt siden da, sier Frode Vassenden som er reiseleder i Trondhjems kajakklubb.

Lofoten kajakklubb har rundt 50 medlemmer og sier de mottar få forespørsler. Derimot er det flere som spør om turtips og inspirasjon til padleturer i området.

– Padling er en risikosport

Skal man padle kajakk er det en ting som er viktig, alle kajakklubbene. Og det er å ta et kurs.

– Det er en risikosport å padle. Det er viktig at folk tar gode kurs, slik at de er trygg og sikker i aktiviteten, sier Ingrid Berthinussen fra Tromsø kajakklubb.

Kameratredning er noe av det man lærer på kajakkurs. Foto: Ingrid Berthinussen / Tromsø Havpadleklubb

Det er gjerne kvinner som er flinkest til å oppsøke kurs, ifølge Sven Anderssen fra Norges padleforbund.

– Det tror jeg er fordi menn gjerne tror de vet alt. De tenker fort at padling ikke kan være så vanskelig å lære seg, men kvinner har en mer ydmyk tilnærming og vil skaffe seg kompetanse.

Anderssen mener det er viktig å ta kurs for det gir en trygghet til å padle og som en sikkerhet for andre.

Utstyr du bør ha med deg Ekspandér faktaboks Flytevest . Denne er påbudt, og bør ha sterke farger, reflekser og lommer for utstyr du trenger hvis du havner i vannet (for eksempel mobiltelefonen).

. Denne er påbudt, og bør ha sterke farger, reflekser og lommer for utstyr du trenger hvis du havner i vannet (for eksempel mobiltelefonen). Årepose . Brukes for å komme seg opp i kajakken ved velt, spesielt viktig på lengre turer, eller for uerfarne padlere som ikke er helt stødige på egenredning (det å komme seg opp i kajakken igjen).

. Brukes for å komme seg opp i kajakken ved velt, spesielt viktig på lengre turer, eller for uerfarne padlere som ikke er helt stødige på egenredning (det å komme seg opp i kajakken igjen). Åreline . Brukes for å feste åra slik at du ikke mister den, men dette er ifølge Mørk noe omdiskutert, og litt smak og behag, da lina også kan være i veien ved velt. Anderssen forteller at mange heller har med sammenleggbare reserveårer.

. Brukes for å feste åra slik at du ikke mister den, men dette er ifølge Mørk noe omdiskutert, og litt smak og behag, da lina også kan være i veien ved velt. Anderssen forteller at mange heller har med sammenleggbare reserveårer. Lensepumpe . Brukes for å tømme kajakken for vann ved velt.

. Brukes for å tømme kajakken for vann ved velt. Fløyte . Brukes for å signalisere at du trenger hjelp, og høres gjerne bedre på sjøen enn roping.

. Brukes for å signalisere at du trenger hjelp, og høres gjerne bedre på sjøen enn roping. Kniv . Redningsselskapet anbefaler at du alltid har en kniv lett tilgjengelig på sjøen, i tilfelle du blir sittende fast og raskt må komme deg løs. Dette er spesielt viktig hvis du padler med åreline, sier Anderssen fra Padleforbundet.

. Redningsselskapet anbefaler at du alltid har en kniv lett tilgjengelig på sjøen, i tilfelle du blir sittende fast og raskt må komme deg løs. Dette er spesielt viktig hvis du padler med åreline, sier Anderssen fra Padleforbundet. Mobiltelefon eller håndholdt VHF, vanntette eller i vanntett forpakning.

vanntette eller i vanntett forpakning. Et lite LED-lys slik at du synes bedre i mørket.

slik at du synes bedre i mørket. Radarreflektorer . Slike kan være fine å ha hvis du skal ferdes der det er mye trafikk fra større båter. Anderssen anbefaler at du fester dem på årebladene, siden de er i bevegelse og vil synes best på radar.

. Slike kan være fine å ha hvis du skal ferdes der det er mye trafikk fra større båter. Anderssen anbefaler at du fester dem på årebladene, siden de er i bevegelse og vil synes best på radar. Tørre skifteklær i vanntett pose . Mørk anbefaler at du alltid pakker ullklær, og har en solid pakkepose som tåler å ligge i vann.

. Mørk anbefaler at du alltid pakker ullklær, og har en solid pakkepose som tåler å ligge i vann. Førstehjelpsutstyr.

Norges kajakkperler

Har du fått deg våttkort og lurer på om hvor det er best å padle i Norge? Her gir kajakklubbene sine beste tips:

En liten halvtime kjøretur utenfor Bergen har man området Øygarden som er en skjærgård hvor man kan velge om man vil padle eksponert eller skjermet. Foto: Anja Rydning / BSI Padling Slik ser det ut når det er eksponert i området rundt Øygarden utenfor Bergen. Foto: Anja Rydning / BSI Padling Smøla finner du på vestenden av Hitra i Trøndelag. Det er en rikholdig skjærgård med masse holmer og øyer hvor man kan gå på land og utforske naturen. Foto: Frode Vassenden / Trondhjems Kajakk-klubb Ved å padle rundt Smøla ved Hitra kan man også få med fine solnedganger, ifølge Trondhjems kajakk-klubb Foto: Frode Vassenden / Trondhjems Kajakk-klubb Trondhjem Kajakk-klubb anbefaler også Steigen ved Engleøya i Trøndelag som en fantastisk padletur. Området rundt Sommarøya er fullt av små holmer og skjær. Det ligger helt skjermet og er et eldorado for padling, ifølge Tromsø Havpadleklubb Har man dårlig tid kan området som kalles for Kafe Lille Grindøya være aktuelt i Tromsø. Det er et lite naturreservat hvor man ikke seg byen og kan padle for seg selv. Foto: Ingrid Berthinussen / Tromsø Havpadleklubb Er man mer erfaren anbelafer Tromsø Havpadleklubb området rundt Sørøya i Finnmark. Her bør man være erfaren siden havet er rett utenfor og kan endre seg raskt. Foto: Ksenia Novikova / NRK