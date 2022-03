– Det er en uholdbar situasjon der det er viktig å vise medfølelse og medmenneskelighet. Gi de tak over hodet, sier Bengt Magne Luneng, ordfører i Målselv kommune.

Onsdag var det beredskapsmøte i kommunen. De gjør seg nå klar til å ta imot 600 flyktninger.

Samme antall som kommunen tok imot i 2015. 600 flyktninger er nesten 10 prosent av befolkningen i kommunen.

Under den store flyktningstrømmen i 2015 var det asylmottak i flere lokaler i kommunen, sier Luneng. Også da ble det organisert av private aktører. Foto: Malin Straumsnes / NRK

Luneng sier de nå ansetter flere i helsetjenesten. Flere sykepleiere, helsesøstre og ansatte i psykiatritjenesten.

Også innad i de sosiale tjenestene vurderer ordføreren å øke bemanningen.

– Vi skal være forberedt på å ta imot flere hundre flyktninger. Det blir midlertidige mottak frem til situasjonen er avklart, sier Luneng.

Venter 2 millioner flyktninger

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger har én million mennesker flyktet fra Ukraina i løpet av krigens første uke.

De venter at tallet på ukrainske flyktninger kommer til å runde 2 millioner i løpet av torsdag.

Norske styresmakter har nå registrert om lag 1000 flyktninger fra Ukraina, sa justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NRK tirsdag.

Hun sier regjeringa ser på løsninger der flyktninger kan bo i private hjem og få støtte.

Klar til å ta imot flyktninger

Flere kommuner, blant annet Kristiansand, har opplevd at mennesker tar kontakt og tilbyr bosted og annen hjelp til de ukrainske flyktningene.

Litt lenger sør i Troms, i Salangen kommune, skulle kontrakten for mottaket for enslige, mindreårige flyktninger gå ut om to uker.

Nå forlenger UDI avtalen, sier Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp), ordfører i Salangen kommune.

I et ekstraordinært formannskapsmøte i kommunen ble det vedtatt å utviste antallet bosatte flyktninger til 60 fra 25, sier Sigrun Wiggen Prestbakken (Sp). Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Kommunen har nå sengekapasitet til 120 flyktninger. De kan ta imot opptil 300 flyktninger ved behov.

– Vi er klar umiddelbart. Mottaket for enslige mindreårige flyktninger er allerede etablert, og det er vår ekspertise her i kommunen, sier ordføreren.

Hun sier at den videregående skole har lang erfaring med opplæring av fremmedspråklig, i tillegg til en spesialhelsetjeneste og BUP.

– Det er mange spørsmål fra lokalbefolkningen. Det er mange som vil bidra, sier ordføreren i Nordreisa. Foto: Nordreisa kommune

I Nordreisa kommune, lenger nord i Troms, stiller mennesker nå med hytter, hus og rom til disposisjon, sier ordfører Hilde Nyvoll (Ap).

Fredag ble Hero og UDI enig om at Hero skal benytte et hotell som et akuttmottak.

De siste dagene har kommunen jobbet for å se på hvordan de kan bruke de kommunale tjenestene.

– Vi må finne ut av hvordan vi skal dimensjonere tjenestene våre. Vi vet at det vil være kvinner og barn, men vi vet ikke hvor mange og deres alder, sier ordføreren.

Viktig med god dialog

Hvert sekund driver krigen et nytt menneske på flukt fra Ukraina, ifølge Flyktninghjelpen.

De lanserte i går sin nødhjelpsplan som kan hjelpe 800.000 mennesker inne i Ukraina og i nabolandene.

– Det er mange usikre faktorer og forhold som det er viktig å tenke gjennom og være forberedt på, sier Pedersen. Foto: Marius Fiskum / Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Bård M. Pedersen, assisterende statsforvalter i Troms og Finnmark, mener det nå er viktig å ha god dialog med ulike beredskapsaktører om krigen i Ukraina.

– Vi har aldri hatt så mye behov for å være samsnakket om beredskapen som vi er nå.

Onsdag formiddag var han i et møte med beredskapsrådet. Pedersen roser kommunene i nord for arbeidet knyttet ansvaret med mottak av flyktninger.

– Mange kommuner har mye erfaring med flyktningmottak gjennom flere år. Mange er godt forberedt og klar til å skrive under avtaler om å ivareta mottak i samarbeid med UDI.