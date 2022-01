NRK har oppdatert saken etter Trosten Cottew tok gull i første runde av Amsoil.

I Minnesota, USA, gjør vadsøværingen Malene Trosten Cottew seg klar for en ny sesong på snøskutersetet. Denne helga er det nemlig sesongåpning av Amsoil-serien, som regnes som verdens viktigste innen skutercross.

– Jeg gleder meg skikkelig og jeg skal vinne, sier Cottew.

I fjor stod Cottew øverst på pallen etter sesongavslutningen, som den første norske kvinnen til å vinne Amsoil-serien sammenlagt.

Til tross for dette var lenge uvisst om hun skulle stille til start i år.

Men det visste seg å gi uttelling da hun vant første runde i Amsoil-serien natt til i dag.

Lang skadehistorikk – bet nesten av seg tunga

Cottew, som startet å konkurrere som 18-åring, har pådratt seg en uendelig lang rekke av skader opp gjennom årene.

Blant annet brakk hun ryggen og ribbeina i 2013. Og i 2020 ble hun påkjørt bakfra under et løp, og bet nesten av seg tunga.

Alle skadene førte til slutt til at hun bestemte seg for å legge opp.

– Man blir egentlig ganske lei av skadene, men så knakk jeg kjeven, og da bestemte jeg for å fortsette. Det gir egentlig ingen mening, ler vadsøværingen, men forklarer videre at skaden fikk henne til å ta en beslutning: hun kjente at hun hadde mer å gi.

Mye har skjedd siden sist Malene Trosten Cottew sto på pallen i fjor. Hun har blant annet giftet seg og fått nytt etternavn. Foto: Privat

Sjef for toppidretten i Norges Motorsportforbund, Marius Dammyr, er glad for å se Cottew på banen igjen.

Han har høye forventninger til henne, og hennes norske kollega Elias Ishoel, som vant på herresiden i fjor.

– En ting er å komme opp og ta en førsteplass, en annen ting er å ta en ny førsteplass. Den største kampen er kanskje kampen mot seg selv, når man skal inn i en sånn sesong, sier Dammyr.

Pappa på sidelinjen

Natt til lørdag, norsk tid, går startskuddet for årets sesong i Canterbury Park, i Minnesota.

Men det er ikke bare sesongåpninga Malene Trosten Cottew gleder seg til. For henne blir det stort å ha foreldrene sine blant publikum. Pandemien har nemlig ført til at hun ikke har sett dem på ett år.

– Alle jentene har pappaen sin med seg, men det har ikke jeg hatt, sier Cottew.

På onsdag var pappa, Terje Andersen, på plass. For ham betyr det mye å kunne være fysiske til stede for å heie på datteren.

– Jeg har sittet våken om nettene og sett henne på TV, og vi har pratet før og etter løpene. Men det blir ikke det samme som å stå på startlinjen med henne, og komme med siste råd og vink, sier han.

Håper på siste sesong

Men pappa Andersen innrømmer at både han og familien har et lite håp om at dette blir Malenes siste sesong.

– Hun har skader som vil plage henne resten av livet. Og det er jo klart at når du er ung og sterk, så går det bra, men når du blir eldre så blir det tøffere å stå imot plagene, sier Andersen.

Malene Trosten Cottew selv vil imidlertid ikke love at hun setter snøskuterskoene på hylla.

– Det er uvisst! Det er vanskelig å si, når jeg har en mann som kjører pro og som har et team og alt, så er det vanskelig å si. Man vet aldri, sier Cottew.

Først har hun uansett en gullmedalje hun skal forsvare.