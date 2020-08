Må evaluere og revidere

President i NHO Reiseliv, Mona Saab, mener både Hurtigruten og styrende myndigheter bør evaluere og revidere sine systemer for smittehåndtering etter forrige ukes koronautbrudd på MS Roald Amundsen. Både Hurtigruten og FHI har fått kritikk for at utbruddet ikke ble varslet tidlig nok.