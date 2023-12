Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks - Psykiatri- og rusklinikken i Tromsø er i dårlig stand, men sykehuset har ikke råd til å bygge nytt.

- Planene om å bygge nytt sykehus har vært under arbeid siden 2017, men ligger nå på is grunnet økonomiske utfordringer.

- Helse Nord, som eier Universitetssykehuset Nord-Norge, går i underskudd og kan derfor ikke søke om lån til nye bygg.

- I mellomtiden må eksisterende bygninger oppgraderes, noe som koster 275 millioner kroner over tre år.

- En alternativ plan er å realisere nye bygg trinnvis, noe som kan gjøre det mulig å starte tidligere til tross for underskuddene.

- Et ekspertutvalg har foreslått å redusere egenkapitalkravet til 10 prosent, noe som kan påvirke alle byggeprosjektene som er planlagt i Helse Nord. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Noen steder er badene og dusjene så gamle at de er uappetittlig å bruke, selv om jeg vet at det er rent, sier Tonje Merete Wilhelmsen Moe (40).

Moe forteller NRK om forholdene ved Universitetssykehuset Nord-Norges (UNN) rus- og psykiatriklinikk på Åsgård i Tromsø.

De siste ti årene har hun vært innlagt her flere ganger på grunn av en bipolar lidelse. Noen opphold har vært planlagte, andre akutte.

– Det har noe å si hvordan det ser ut rundt oss, både for pasientene og de ansatte, sier Moe.

Da sykehuset åpnet for mer enn 60 år siden var det topp moderne. Nå slår muren sprekker og fukt trenger inn gjennom både vegger og tak. Om vinteren er det vanskelig å få innetemperaturen over 16 grader i deler av sykehuset.

Etter planen skulle nytt sykehus stå klart i 2029, og koste 2,7 milliarder kroner.

Men foreløpig ligger prosjektet på is.

I underskudd

Det er nemlig ingen som vet når UNN kommer til å ha penger til å søke om lån for å bygge nytt.

– Vi må sikre at økonomien er i balanse før vi kan levere inn lånesøknader, sier Renate Larsen, styreleder i Helse Nord.

Det er Helse Nord som eier UNN og de andre helseforetakene i Nord-Norge.

Renate Larsen, styreleder i Helse Nord. Foto: Ingvild Vik / NRK

På styremøtet i november, la administrerende direktør Marit Lind frem tall som viser at Helse Nord hittil i år har gått 239 millioner kroner i underskudd.

UNN står for nesten 58 millioner av disse.

Slik finansieres sykehusbygging Ekspander/minimer faktaboks I dag er det sånn at sykehusbygging finansieres gjennom egenkapital og lån.

Derfor må sykehusene bruke av pengene de får til drift til å spare opp egenkapital.

For å få lån fra staten, må de først ha penger til å dekke 30 prosent egenkapital.

Deretter betaler de renter på lånet frem til det er nedbetalt, akkurat som jeg og du gjør med våre lån.

Slik er det ikke i andre deler av offentlig sektor, som i høyere utdanning. Der finansieres investeringer i nybygg gjennom penger over statsbudsjett.

I mars leverte et ekspertutvalg en rapport til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap), som blant annet tar for seg finansieringsmodellen. De foreslår å redusere egenkapitalkravet til 10 prosent.

Byggskader trigget

Moe forteller at hun må bytte ut kontaktlinsene med briller hvis hun skal være innlagt i mer enn to uker fordi luftkvaliteten er så dårlig at hun får tørre øyne.

Hun understreker at hun syns forholdene er spesielt ille for de ansatte.

– Pasientene er jo ikke nødvendigvis innlagt så lenge, men for de som jobber der må det jo bli belastende.

Tonje Merete Wilhelmsen Moe mener forholdene går utover både pasienter og ansatte. Foto: Ingvild Vik / NRK

For Moe har de gamle, slitne og til dels skadde byggene vært en trigger.

– Jeg har sett skader som har fått meg til å begynne å lure på hvordan de har oppstått. Det kan man bli ganske utrygg og urolig av.

Hun legger til:

– Når du er på ditt dårligste er kanskje fantasien enda sterkere enn vanlig.

– Det er veldig mye her som er langt unna den standarden man skal kunne forvente i moderne helsetjeneste, sier Njål Bjørhovde. Han er psykiatrisk sykepleier og prosjektleder for Nye UNN Åsgård. Sammen med klinikksjefen ved Åsgård viser han oss rundt på sykehuset. I dag er deler av bygget ute av drift fordi standarden er altfor dårlig. Bygget er tømt for helsepersonell og pasienter. Bare en og annen håndtverker er på jobb for å pusse opp her nå.

– Det vi gjør her er nødreparasjoner. Vi har ingen planer om å bruke dette bygget i det nye prosjektet, sier Bjørhovde.

Helse Nord har besluttet å bruke 275 millioner kroner over tre år på å pusse opp gamle bygg. Flere av dem skal etter planen snart rives.

– Oppussingen er kun for å sikre at de byggteknisk holder tilstrekkelig kvalitet, sier klinikksjef Erik Stellander.

Klinikksjef på UNN Åsgård Erik Stellander mener den planlagte oppussingen på Åsgård ikke vil gjøre pasientbehandlingen bedre. Foto: Ingvild Vik / NRK

– Oppgraderingene vil ikke føre til bedre og mer hensiktsmessige arealer for pasientbehandlinger.

Bjørhovde mener byggene ikke er i stand til å møte behovene i moderne helsetjenester.

Han forteller at uro lett sprer seg i byggene – til tross for at mange pasienter har behov for nettopp ro.

– Det er vanskelig å finne steder å være alene her hvis man ønsker å skjerme seg fra andre.

Slik ser det ut flere steder på Åsgård sykehus. Salt trenger inn gjennom muren i inngangspartiet. Også vinduskarmene er preget av fuktskader. En nødutgang er stengt på grunn av byggearbeid. Flere steder smuldrer bygningsmassen opp.

Plan B

Klinikksjef Stellander forteller at UNN nå ser på muligheten for en mer trinnvis realisering av nye bygg, som kan gjøre det mulig å starte tidligere – tross underskuddene.

– Vi er i dialog med Helse Nord for å se på om en mer trinnvis byggeprosess kan gjøre at vi kommer i gang med nybygget, istedenfor å bruke veldig mye penger og tid på de gamle byggene, sier han.

Det betyr at de kanskje kan dele opp prosjektet mer enn planlagt, og at Helse Nord dermed kan søke om lån for en mindre del enn opprinnelig tenkt.

Forrige uke møttes UNN og Helse Nord for å diskutere disse planene.

Moe mener at det er rart og synd at UNN må bruke penger på å renovere bygg som uansett skal rives.

– Hvis det er sånn at mange millioner nærmest bare blir kastet på fyllinga om noen år, så er det litt provoserende.

UNN Åsgård har vært i bruk som psykiatrisk sykehus i mer enn 60 år. Foto: Simen Wingstad / NRK

Nå håper hun at en mer permanent oppgradering av sykehuset snart kan settes i gang.

– Hvis ikke tror jeg ikke nytt sykehus kommer til å stå klart før åtteåringen min er ferdigutdannet.