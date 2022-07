Festival rammet av brann, streik og lynnedslag: – Nå kan ikke mer gå galt

Å drive festival er ikke nødvendigvis en dans på roser, selv om koronapandemien har sluppet taket.

Flystreiken har skapt mye hodebry og svette festivalsjefer rundt omkring i landet, men festivalen Kokelv Live har måtte hanskes med mye mer enn fly og artister som ikke kommer.

– Alt som kunne gått galt har gått galt, sier Camilla Svendsen.

Hun er en av ildsjelene som sørger for at Kokelv – med rundt 100 fastboende – har sin egen festival.

En festival som i år forventes å tidoble innbyggertallet i den lille bygda. Og da må ting være på stell, men det har ikke vært en enkel affære.

Problemene har nemlig kommet på løpende bånd for den lille festivalen, og mange av dem rett før festivalstart.

Festivalsjef Camilla Svendsen forteller at alt som kunne gått galt har gått galt. Foto: Privat

Popkornmaskin opp i flammer

Her kommer nemlig uttrykket «En ulykke kommer sjeldent alene» til sin fulle rett.

Vi kan starte med festivalteltet. Det store samlingspunktet under festivalen, og ikke minst – stedet hvor konsertene skal finne sted.

Teltet er nemlig lagret i en bygning rundt 360 kilometer unna. Og nei, avstanden er ikke problemet.

Dramatikken startet fem dager før Kokelv Live startet. Da begynte det å brenne i bygningen hvor teltet befant seg, og brannen var såpass alvorlig at industribygget ble totalskadet.

Og som om ikke det var nok; slush og- popkornmaskinen- som skulle være høydepunktet for barna under familiekonserten – gikk også tapt i flammene.

Festivalsjefen forteller at mange frivillige har bidratt til med å lage festivalen i Kokelv. Foto: Privat

Punkteringer og starttrøbbel

Inni i teltet som brant opp, skulle det settes opp en bar. Men da festivalgjengen dro ut for å hente materialer til denne baren, punkterte bilen.

– Ikke noe problem, tenkte Steffen Ditløvsen, som en av arrangørene. Han kunne jo bare ta sin egen bil og fikse saken.

Da oppstod et nytt merkelig problem:

Da han satte seg i bilen merket han at tenningsknappen ga litt etter. Han trykte på nytt. Da forsvant tenningsknappen. Langt inn i selve dashbordet!

Ditløvsen, som allerede var i en slags «brannslukkings-modus», visste likevel råd.

– Det første jeg tenkte var: Jeg ringer svigerfar.

Ditløvsen forteller at svigerfaren fiksa knappen i ren reodor-felgen-stil.

– Nå henger tenningsknappen i en ledning over blinklys-stanga.

Steffen Ditløvsen er en av arrangørene bak festivalen Kokelv Live i Finnmark. Her er han sammen med barsjef Lene Mari Jensen. Foto: Privat

Pilotstreik og lyn

Ja, og så var det pilotstreiken, da.

Det er selvfølgelig en fordel med artister og musikk når man først har satt opp festival.

På programmet står blant annet Kristian Kristensen, Isák og Chris Holsten.

Etter at pilotstreiken brøt ut, hadde Kokelv Live først is i magen: de håpet på at streiken skulle bli avblåst, slik at artistene kunne komme seg til Finnmark med originalbillettene sine.

Men da festivalstart nærmet seg, og streiken fortsatte, måtte de hive seg rundt og booke nye billetter og leie biler.

Det meste så ut til å ordne seg, og festival-gjengen trodde de kunne senke skuldrene.

– Vi trodde det, helt til onsdag kveld, da vi skulle sette oss ned og bestille de siste flybillettene og leiebil, men plutselig forsvant mobilnettet, sier Camilla Svendsen.

Tilfeldighetene førte nemlig til lynet slo ned akkurat på dette tidspunktet, og hele bygda ble stående uten mobilnett.

– Vi himlet bare med øynene, og tenkte at dette var ikke uventet.

Løsninger i sikte!

Festivalledelsen har altså måttet snu seg rundt flere ganger for å holde Kokelv Live på beina.

Etter brannen avtalte de å leie telt fra en festivalen Midnattsrocken.

Festivalsjefen der, Stian Labahå, forteller at det er helt vanlig at festivalene ikke går helt på skinner i forberedelsene, men at årets utfordringer har vært spesielt store.

– Det er nesten så vi begynner å savne korona, sukker Labahå.

I uken før festivalen håndterte arrangørene både punkterte dekk og starttrøbbel.

Etter mye arbeid med å få booket om flybilletter til festivalens artister, var det heldigvis kun én artist som ikke kommer seg til festivalen i tide.

Selv om Chris Holsten hadde klart å komme seg til Kokelv, var det verre med hele bandet.

– Problemet er at han har et ganske stort band med seg, og halvparten skal spille i en annen spillejobb på fredag, sier festivalsjef Camilla Svendsen.

Til sammenligning brukte Åge Aleksandersen og Sambandet 200.000 kroner på å booke om billettene sine da de skulle til Finnmark sist helg.

Og baren, du vet, den som Steffen Ditløvsen hentet med en bil med løs tenningsknapp, – den er bygget og klar.

– Nå starter festivalen, så nå kan vel ikke mer gå galt, ler Camilla Svendsen.