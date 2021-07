Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det bør ikke basere seg på bostedsadresse, men hvor de faktisk befinner seg. I dette tilfellet har vi en rekke smittede som ikke har vært i kommunen på lang tid, sier ordfører Dan-Håvard Johnsen til NRK.

Av de fem som er bekrefta koronasmitta i Lyngen, sitter fire av dem på en fiskebåt i Bergen. Det er derfor kun én person som faktisk sitter i isolasjon i Lyngen. Ifølge ordføreren har de kontroll på smittekilden.

Om man går inn på VG sitt oversiktskart over smittede, framstår Lyngen som rødt.

– Det som er problemet, er at tallene til VG ofte blir ei kilde for turister som reiser. Når de ser at vi er knallrød, så er det nok stor sannsynlighet at de uteblir å besøke oss – helt uten grunn, sier Johnsen.

I smittekartet til VG er Lyngen merket som rødt. Foto: Skjermdump VG (28.07.21 Kl. 08:12)

Det var Framtid i Nord som først omtalte saken.

VG bruker tall fra FHI som grunnlag for smittekartet.

– Vi har valgt å forholde oss til FHIs database fordi det er den eneste nasjonale, kvalitetssikrede databasen over registrert smitte i Norge. Manuell føring av smitte i hver enkelt kommune vil være en for ressurskrevende oppgave for oss, sier leder for Nyhetsavdelinga i VG, Eva-Therese Grøttum.

Hun oppfordrer Lyngen kommune, og andre kommuner i lignende situasjoner, om å ta kontakt slik at VG kan legge inn merknader og informasjon i kartet.

Frykter for turistnæringa

Johnsen syns det er rart at ikke Folkehelseinstituttet har sett at dette er ei utfordring. Spesielt små kommuner, som Lyngen med sine knappe 3000 innbyggere, skal ikke ha mange smittede før det slår ut som rødt på kartet.

Nå vil ordføreren at FHI oppretter en ny kategori for koronasmittede.

– De kunne funnet en sekkepost der de putter de tilfellene som ikke utgjør noen trussel, eller som ikke har vært i hjemkommunen, sier Johnsen.

Lyngen kommune ligger i Nord-Troms og er kjent for sine høye fjell.

Nå frykter han at Lyngen vil miste mange besøkende resten av sommeren.

– Vi er helt avhengige av å ha mange turister i sommer. VI har hatt noen tøffe år for turistnæringa. Hver en krone som blir lagt igjen av en turist i Lyngen nå, kommer godt med, sier Johnsen.

Ordføreren er redd for at turistkommunen Lyngen vil få færre besøkende i sommer fordi det ser ut som kommunen har mye smitte. Foto: Marita Andersen

Hege Storsteinnes ved Svensby tursenter deler ordførerens bekymring.

– Det er ikke positivt for reiselivsnæringa at Lyngen blir markert som rødt nå når vi så smått begynner å åpne opp igjen. Det er ikke det man trenger når man skal begynne å få litt flere gjester igjen, sier hun.

Ved tursenteret har det vært litt opp og ned med besøkende denne sesongen. Storsteinnes tror det dårlige været har hatt mye å si, men ser ikke bort ifra at noen også har latt være å ta med bobilen eller campingvogna til Lyngen fordi det ser ut som det er mye smitte i kommunen.

– Man vil nok være litt reservert hvis man skal reise noen plass og ser at der er det mye smitte. Vi har ikke noe smitte i samfunnet, så det blir helt feil, sier hun.

Kjent problemstilling for FHI

FHI skriver i en e-post til NRK at det er en kjent problemstilling at smittetilfeller registreres i andre kommuner, enn den de smittede faktisk befinner seg i.

– I MSIS brukes informasjon fra Folkeregisteret for registrerte tilfeller, og det finnes etter det vi vet ingen god kilde for å hente oppholdsadresse fra. Vi registrerer ikke tilfeller manuelt, og er derfor avhengig av å ha en sentral kilde å hente informasjonen fra, sier Astrid Louise Løvlie som er fagkoordinator for MSIS.

Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) er FHIs system for å overvåke tilfeller av smittsomme sykdommer.

– Vi har forståelse for behovet til kommunene for å forklare tallene og bistår kommuneleger dersom det er uklarheter, sier Løvlie.

Les også: De store planene trues av fare for ras og flodbølger