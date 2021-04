Ostrovnoj er en lukket militær by nordøst på Kolahalvøya som ikke har veiforbindelse med resten av Murmansk fylke. Den eneste måten å komme seg fram er med et helikopter eller en båt.

Byen ligger i underkant av 400 kilometer fra den norske grensen.

Skipet «Klavdija Jelanskaja» som går i fast rute mellom Ostrovnoj og Murmansk, er hovedtransportmiddel for innbyggere.

Men skipet ble sendt på reparasjon til Arkhangelsk i midten i januar. Det var også siste gang det kom noen større leveranse av matvarer, medisiner og post til byen.

Motorskipet «Klavdija Jelanskaja» er fra 1977 og står i fast passasjerrute mellom Murmansk og små byer langs Kolahalvøya. Fra Ostrovnoj til Murmansk er det 14 timers reise. Foto: Murmansk fylke

Først ble arbeidet ved verftet forsinket. Da «Klavdija Jelanskaja» endelig var klart, og kurs ble satt mot Ostrovnoj, satte skipet seg fast i isen, og måtte ha hjelp av en isbryter for å komme seg videre gjennom Kvitsjøen.

Langfredag, sju døgn etter at skipet forlot Arkhangelsk, har «Klavdija Jelanskaja» fortsatt ikke kommet fram.

– Vi ble nesten tomme for mat

En av innbyggerne i den lukkede byen forteller NRK at butikkene er gått helt tomme for mat og andre nødvendigheter. Vedkommende har bedt om å få være anonym.

– Vi hadde reserver av proviant i byen, men ikke mer enn at det skulle holde for den tiden frakteskipet var planlagt å være til reparasjon. Men så ble det ble forsinket, og vi har gått nesten tomme for mat, sier tobarnsmoren til NRK.

Informasjonen bekreftes av en annen innbygger som NRK har snakket med.

Ifølge en innbygger i Ostrovnoj ble frukt og grønt siste gang levert 8. mars, da den siste båten ankom den arktiske byen. Prisen på matvarer har også økt kraftig som følge av situasjonen. Foto: Privat

I slutten av februar slo Murmansk fylke alarm. Det ble sørget for to leveranser av matvarer med en annen båt. Onsdag 31. mars ble det også sendt et helikopter med 2 tonn matvarer og medisiner til Ostrovnoj.

Men tobarnsmoren sier det ikke er nok for byen med nesten 2.000 innbyggere.

– Det tar ikke mer enn et par timer før butikkene er tomme for mat igjen. Alle matvarer blir rasjonert. For eksempel 400 gram cottage cheese eller en kvart kål per familie. Hvis det er fire-fem stykker i familien, så er det ingenting.

– I praksis gikk vi tomme for mat i midten av mars. Siden da har vi stort sett bare spist pasta.

Ikke bra for barna

Tobarnsmoren forteller at barna hele tiden ber om å få noe annet enn pasta. Hun er redd for helsa til sine barn.

– Det er ikke sunt å spise så ensidig. Barna må få tilstrekkelig med vitaminer og mineraler, spesielt nå etter mørketida. Et av barna mine som sjelden er syk, har vært syk to ganger nå.

Det er åtte små dagligvarebutikker i byen, men ifølge damen er det kun veldig få matvarer som ligger igjen på butikkhyllene.

Det er noen matvarer igjen i butikkene i Ostrovnoj. For eksempel, er det fortsatt mulig å kjøpe pasta, korn, nøtter, godteri, noen få boks med hermetikk og alkohol. Foto: Privat

Det finnes ikke klesbutikker i Ostrovnoj. Som følge av at den faste båtforbindelsen mellom Murmansk og Ostrovnoj stanset opp, kom det heller ingen post.

– Hvis vi trenger å kjøpe klær, må man reise til Murmansk eller bestille det på nett. Men det vil ikke hjelpe siden postpakker ikke har kommet fram siden januar.

– Den som er mett, forstår ikke den som sulter

Russeren sier at innbyggere har prøvd å kontakte byens administrasjon og fylkesmyndigheter, men blir ofte fortalt at det ikke er et problem med proviant i Ostrovnoj.

– Situasjonen er veldig alvorlig i garnisonen. Det er krise her. Men administrasjonen innrømmer det ikke.

NRK har kontaktet både byens administrasjon og Murmansk fylke. Administrasjonen i Ostrovnoj har ikke kommentert saken. Murmansk fylke har henvist NRK til dagens nyhet om at neste leveranse av matvarer skal skje på lørdag.

– Det er veldig bra at helikopteret kommer. Men det skal leveres kun 1.550 kg mat. Det blir sikkert trengsel i butikkene i morgen, sier tobarnsmoren.

1,5 tonn matvarer og medisiner skal fraktes til Ostrovnoj lørdag formiddag. På samme tidspunktet forventes ankomst av skipet «Klavdija Jelanskaja». Foto: Sergey Eshchenko / Murmansk fylke

Hun forteller også at selv om byen tilhører det russiske forsvaret, så får innbyggere lite hjelp fra det.

– Det ble utlevert noen matvarer til de militære, men ikke mer enn det.

Nå forventes det at skipet «Klavdija Jelanskaja» endelig ankommer den arktiske byen lørdag formiddag, ifølge Murmansk fylke.

– Brød og andre matvarer har vært om bord i over en uke, jeg håper bare maten har holdt seg, sier hun.

– Vi lever i det 21. århundre nå. Vanligvis finner man alle nødvendige varer i butikkene. Men ikke hos oss. Vi er helt glemt her. Den som er mett, forstår ikke den som sulter.