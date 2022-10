Fylkestinget er samlet i Vadsø denne uka. Torsdag valgte tinget på eget initiativ å lukke møtet mens Politiets sikkerhetstjeneste (PST) informerte om trusselsituasjonen i nord

Svært uvanlig

Et slikt lukka møte på et fylkesting, mener statsviter Jonas Stein, er svært uvanlig.

Han er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø.

– Jeg har ikke hørt om et slikt lukka møte, men fylkesstinget er selvfølgelig fri til å la seg orientere. Det er naturlig at det skjer i et lukka møte.

Om møtet hadde vært åpent hadde det vært begrenset hvilken informasjon PST kunne gitt, ifølge Stein.

Jonas Stein er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

– På Stortinget er det vanlig at sensitiv informasjon blir gitt i lukka møte, for eksempel i forsvars- og utenrikskomiteen. Bakgrunnen kan være at fylkeskommunal drift, etater eller organisasjoner bør iverksette særskilte tiltak på bakgrunn av sikkerhetssituasjonen i nord, sier Stein.

– Det skjer stadig vekk at man lukker et fylkesting, for økonomiske saker, kontrakter eller personlige opplysninger. Det er nok en av de første gangene PST ber om et lukka møte i et folkevalgt organ.

Tar situasjonen på alvor

Stein mener det sier noe om sikkerhetssituasjonen når PST ber om det.

– Fylkestinget skal vanligvis være åpent. Da er det sannsynligvis sikkerhetsgrunner til akkurat det blir lukka dører.

Han mener at folk i Troms og Finnmark opplever at nasjonale sikkerhetsmyndigheter tar situasjonen på alvor.

– Man kan gjøre sine tanker om hvorfor PST velger å orientere Troms og Finnmark fylkeskommune, og ikke Vestland, avslutter Stein.

Naturlig

Jens Ingvald Olsen (R) bekrefter at dette er den andre orienteringen til fylkestinget i Troms og Finnmark. Den første var i mars 2022, også den for lukka dører.

– Vi har blitt orientert av PST og at har taushetsplikt om det vi har blitt fortalt. Det er helt naturlig i og med det omhandler nasjonal sikkerhet. Bakgrunn for orientering er den sikkerhetspolitiske situasjonen i nord, sier Olsen.

Flere russere har blitt pågrepet den siste tiden i Troms og Finnmark. De har flydd drone på norsk territorium og det har de ikke lov til. De har blitt siktet for brudd på paragraf 4 i sanksjonsloven. Det har også blitt observert flere droner i hele landet over oljeinstallasjoner, flyplasser og viktig infrastruktur.