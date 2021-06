– Jeg har fisk, pappa!

Åtte år gamle Eirik Sortebekk fra Hønefoss gliser stolt til pappa Vebjørn, mens han holder fast i fiskestanga med begge hender.

Familien fra Hønefoss befinner seg ute på Sandlandsfjorden i Loppa kommune i Vest-Finnmark. I horisonten kan man skimte Norskehavet. Bak der igjen ligger Svalbard.

JEG HAR FISK: Eirik Sortebekk (8) jobber ivrig med å få opp kveita han har på kroken. Han innser fort at han trenger hjelp og roper etter pappa. Mamma Bodil følger spent med i bakgrunnen. Foto: Christer André Henriksen / NRK

Pappa Vebjørn tar seg fra baugen i båten og bak til der Eirik står, med fiskestanga spent i en tydelig bue.

– Ta den, pappa! Ikke mist fisken min!

I det fisken blir dratt over ripa, runger jubelen utover fjorden. Familien fra Hønefoss valgte lille Loppa fordi de får oppleve nettopp dette; fiske og natur – til halv pris.

Tar halve regningen

Koronapandemien gjorde at mange nordmenn valgte å feriere i eget land i fjor sommer. Men mange av turistene sørfra kjørte opp til Lofoten og Senja og stoppet der.

Dermed var det mange reiselivsaktører i Finnmark som sleit med både besøkstall og lite penger i kassa.

Loppa var en av kommunene som hadde en tung sommer – og når de så at de ville gå nok en koronasommer i møte, måtte de klekke ut en plan slik at reiselivsbedriftene i kommunen ikke skulle bukke under.

Politikerne kom frem til at redningen kunne være et ganske vilt og kostbart reiselivsstunt: «Ferietur til Loppa? Da tar vi halve regningen», var svaret de kom frem til.

– Gjestene betaler halvparten av kostnadene til bedriften, så fakturer bedriften Loppa kommune resten. Vi har en ramme på en og en halv million kroner som er satt av til dette, sier ordfører i Loppa kommune, Stein Thomassen.

– Vi har ikke råd til å ikke gjøre det, legger han til.

FORNØYD LOPPA-ORDFØRER: Stein Thomassen forteller at tilbakemeldingene fra bedriftene er at etterspørselen er stor og at norske gjester besøker dem. Foto: Christer André Henriksen / NRK

Kommunen er satt sammen av flere små samfunn, hvor reiselivet fungerer som nøkkelbedrifter med stor samfunnsmessig betydning.

Loppa kommune måtte derfor ta grep.

Fått gjester på kroken

Steinar Halvorsen er medeier i Sandland Brygge AS. De er en av bedriftene som benytter seg av ordningen fra Loppa kommune.

Tidligere har de drevet med havfisketurisme rettet mot utenlandske turister. Men som følge av koronapandemien måtte de legge om og lage produkter som er tilpasset det norske markedet.

Nå ser Halvorsen at mange gjester har bitt på kommunens reiselivs-agn.

– Vi ser resultatet nå med fulle hus med glade nordmenn, sier Steinar Halvorsen, som driver familiebedriften sammen med Caroline Otelie Halvorsen og Stina Halvorsen. Foto: Christer André Henriksen / NRK

– Vi har booket nordmenn for en halv million kroner. Det er en halv million kroner mer enn tidligere år, sier Halvorsen.

Han forteller at han hadde måttet selge unna eiendeler for å kunne holde hodet over vannet om ikke reiselivs-stuntet fra kommunen hadde kommet på plass.

– For oss som ønsker å komme inn på det norske markedet er dette kjempebra. Og vi ser jo resultat nå, med fulle hus av glade nordmenn.

Avgjørende faktor

– Vi er her på grunn av at Loppa kommune tar halve regningen, sier pappa Vebjørn Sortebekk.

Familien fant feriemålet etter å ha søkt litt rundt på nett, og kommet over halv-pris-stuntet.

Da var ikke avgjørelsen om å legge ferien til Sandland vanskelig.

– Spesielt ikke når hele familien liker å fiske, sier Sortebekk.

Kona, Bodil Sortebekk, legger til at familien har fått sansen for Norgesferie og at de også i fremtiden kommer til å feriere mer i eget land.

– Slike familier skaper ringvirkninger lokalt og det var nettopp dette som var målet med stuntet vårt, sier ordfører Stein Thomassen.