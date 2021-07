– Det er selvsagt helt uakseptabelt at man risikerer å bli utsatt for seksuell trakassering når man ser etter jobb – uavhengig av bransje. Slik skal vi bare ikke ha det, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V).

NRK har tidligere skrevet om unge kvinner som blir seksuelt trakassert når de leter etter jobb i fiskerinæringa.

Og hvordan noen kan bli tilbudt jobb i bytte med seksuelle tjenester.

– Jeg blir både oppgitt og forbanna når jeg leser nyheter som dette. Likestilling er bra for business, og ingen skal bli utsatt for seksuell trakassering – verken på jobb eller privat, sier Raja.

Mener kulturen skyldes dårlig kjønnsbalanse

– «Gutta boys» har kunnet fleipe, kaste ut teite kommentere og vært litt frampå med kvinnfolk, fordi det ikke har vært noen damer i denne næringa, sier skipper og fisker Mari Ann Johansen.

– Men det blir for dumt i 2021. Vi er så opplyst, men likevel ligger det en gammel kultur der som murrer i systemet.

ØNSKER FLERE KVINNER: Fisker Mari Ann Johansen bestemte seg for å følge pikedrømmen og kjøpte sjark i en alder av 45 år. Foto: Oda Viken / NRK

Hun har også hørt historier om unge kvinner som blir tilbudt jobb mot seksuelle tjenester. Hun mener det er ødeleggende for hele næringa.

– Jentene synes det er ekkelt, blir usikre og lurer: Er det dette som kommer til å møte meg når jeg søker jobb? Men de kan ikke drive å tulle med de unge kvinnene, for de er kommet og de skal være der.

Fakta om kvinner i fiskerinæringa: Ekspandér faktaboks Andelen jenter som velger Fiske og fangst på videregående er kun 11,3 prosent .

Kvinner kommer senere inn i bransjen og blir værende kortere.

I åpne fiskerier er andelen kvinnelige fiskere 4,3 prosent.

I de lukkede fiskeriene er andelen 2,5 prosent.

Andelen kvinner som er heltids- og deltidsfiskere ligger på 2,5 til 4 prosent. Kilde: Nofima

Anbefaler lederopplæring i «machokultur».

I en rapport regjeringa la frem tidligere denne uka slås det fast at en av hovedårsakene til at det er få kvinner i fiskerinæringa, er en «mannsdominert og til tider røff kultur».

Antallet jenter som har valgt Fiske og fangst på videregående er doblet de siste ti åra, men utgjør fortsatt bare drøyt 11 prosent.

Ett tiltak de anbefaler i rapporten er å tilby lederopplæring i håndtering av stereotype holdninger og «machokultur».

Johansen mener kulturen vil endres av seg selv dersom flere kvinner kommer seg inn i fiskeryrket.

– Det trengs flere kvinner over hele fjøla. Først da blir denne balansen bedre og de slibrige holdningene som noen opplever, dempes automatisk.

I likhet med skipperen og fiskeren, ønsker regjeringa flere kvinner i fiskeyrke. Etter planen skal de i august legge fram en ny strategi for bedre likestilling i fiskeriene.

Foreslår flere tiltak Ekspandér faktaboks I rapporten er det flere forslag til konkrete forbedringer.

I rapporten skrives det blant annet at: «Tiltak for rekruttering av kvinner kan være å kompensere for utforingene kvinner har ved graviditet og fødsler.»

I den videregående opplæring kan yrket som alternativ for jenter framheves, og det blir foreslått at det bør vurderes positiv særbehandling ved tildeling av lærlingekvoter.

Flere kvinner bør oppfordres og skoleres for å kvalifisere seg til å overta familierederiet. Det bør vurderes å tilby lederopplæring der et av elementene bør være håndtering av stereotype holdninger og «machokultur».

Økonomisk støtte til å drive kvinnenettverk og fremme gode forbilder bør også vurderes både når det gjelder rederier med kvinnelige fiskere og kvinner i fiskeryrket.

Rapporten peker også på fraværet av kvinneperspektivet i relevante offentlige dokumenter. Kilde: Pressemelding.

– Terskel for å si ifra

Ifølge Raja er det viktig å gjøre terskelen for å si ifra om seksuell trakassering så lav som mulig.

Derfor har regjeringa de siste årene styrket både Diskrimineringsnemnda og Likestillings- og diskrimineringsombudet, forklarer han.

– Denne regjeringa har etablert et lavterskeltilbud hos Diskrimineringsnemnda. Slik at personer som utsettes for seksuell trakassering får et raskt og kostnadsfritt alternativ til domstolsbehandling, sier ministeren.

En stortingsmelding om seksuell trakassering er også planlagt i løpet av 2022.

– Seksuell trakassering skjer dessverre på mange områder i samfunnet. Arbeidslivet vil være et av de områdene regjeringa vil fokusere på i meldingen.