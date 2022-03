– Mange sivile er drept, og av disse er mer enn 100 barn. Folk er livredde og har rømt ned i kjellere. Jeg bor her i Finnmark, men mitt hjerte er i Ukraina, sier Lidiia Marchenko.

Med kjærlig hånd og tårer i øynene lager hun mat til de 116 flyktningene fra Ukraina som om kort tid flytter inn på Skaidi hotell i Hammerfest kommune.

Etter 12 år i Alta ble Marchenko for to uker siden ansatt på hotellet, som nå er stengt for vanlige gjester. Det blir spesielt for Lidiia å hjelpe flyktninger fra sitt eget hjemland.

– Her er det ikke krig. Dette er den beste plassen, sier hun.

Skaidi Hotell i Hammerfest kommune skal om kort tid ta imot 116 ukrainske flyktninger. Foto: Andre Bendixen / NRK

– Håper krigen stopper

Siden Russland invaderte Ukraina 24. februar, har hjemlandet hennes blitt beskutt med kuler og granater, og mange sivile har mistet livet. Enkelte byer er nærmest jevnet med jorden. Mer en 3,4 millioner ukrainere har rømt landet.

Nå har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) anmodet Troms og Finnmark om å bosette 2835 ukrainske flyktninger.

Lidiia har et par søstre igjen i Ukraina, men det er ennå ingen krigshandlinger der de bor.

Søstrene har fortalt Marchenko om russiske soldater som plyndrer butikker, og om kvinner, barn og eldre som har søkt tilflukt i kjellere. De tegner et bilde av en virkelighet som synes både fjern og uvirkelig.

– Det er forferdelig. Jeg håper at krigen stopper snart, sier hun, og er tydelig preget.

Krigen i Ukraina Ekspandér faktaboks Russlands invasjon av Ukraina 24. februar, har ført til en humanitær katastrofe vi ikke har sett siden 2. verdenskrig.

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har til nå rundt 3,4 millioner mennesker flyktet ut av landet siden krigen startet for vel tre uker siden.

Fredag 18. mars sendte Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ut anmodning om bosetting til alle landets kommuner. Kommunene blir her bedt om å bosette 35 000 flyktninger i 2022.

På nåværende tidspunkt er det uklart hvor mange flyktninger som kommer, og hvor og når disse vil bli bosatt.

Behovet for bosetting av flyktninger i kommunene vil dermed kunne bli større enn tidligere antatt. (Fakta: IMDI)

Barn kan vente seg pannekaker

På Skaidi er det trygt og godt. Men Marchenko, som nå har blitt kjøkkensjef på Skaidi Hotell, er engasjert i lidelsene til sine landsmenn. Og nå har hun fått en anledning til å hjelpe sitt folk.

Hun har mange forskjellig retter på menyen, både norsk og ukrainsk mat. Her finner vi supper, grøt, kjøttkaker og varenyky – en ukrainsk variant av piroger.

– Og så skal jeg lage pannekaker til barna. Det er vel noe de aller fleste liker. Jeg må kanskje spørre mammaene først om barna har noe de liker spesielt godt. Da lager jeg det også, sier hun.

Kjøkkensjef ved Skaidi Hotell, Lidiia Marchenko, lager her en ukrainsk smårett som heter varenyky. Foto: Christina Gjertsen / NRK

Folk stiller opp

Lidiia Marchenko har stått på i flere dager. Mye er allerede ferdig laget og har fått plass i fryseren.

Flyktningene skal heller ikke mangle klær eller utstyr. Helt siden det ble kjent at Skaidi Hotell skal ta imot ukrainske flyktninger, har folk strømmet til for å hjelpe.

– Vi vet at flyktningene kommer tomhendt. Og siden jeg har barnebarn som har vokst ifra klær og utstyr, så tenkte jeg at dette kunne komme til nytte. Det har jeg vært her med nå, sier Linda Skjellanger.

Både hun og venninnen Peggy Karlsen bor på Skaidi. De var aldri i tvil om å bidra.

– Jeg har opplevd flyktninger tidligere, og har mange flyktningvenner som bor i Hammerfest. Så det var bare på sin plass å hjelpe, sier Karlsen.

Peggy Karlsen og Linda Skjellanger fra Skaidi i Hammerfest kommune, har vært med klær og utstyr til de ukrainske flyktningene og stiller i tillegg opp som frivillige. Foto: Andre Bendixen / NRK

Lett valg

Karlsen og Skjellanger forteller at mange i lokalsamfunnet ønsker å hjelpe med materielle ting eller med sin tid.

Alt dette setter hotelldirektør ved Skaidi Hotell Tomi Nyman stor pris på.

– Jeg er veldig stolt av hammerfestingene og deres giverglede. Spesielt med tanke på at vi akkurat har gått gjennom en tung tid med koronaepidemi. Det stikker stadig vekk folk innom med en pose klær eller to, sier hotelldirektøren.

Hotelldirektør ved Skaidi Hotell, Tomi Nyman, gleder seg til de ukrainske flyktningene kommer. Foto: Andre Bendixen / NRK

48 timers varsel

Nyman og de ansatte på Skaidi Hotell har i to hektiske uker hatt sin fulle hyre med å klargjøre hotellet. De har måttet kansellere bookinger, og har kjøpt inn masse utstyr. Blant annet sengeklær og sovesofaer.

De har også oppgradert kjøkkenet og laget et aktivitetsrom til de små barna som kommer.

Det meste er med andre ord på plass. Men bare nesten.

– Vi trenger flere frivillige. Dersom noen har erfaring med barn eller ungdom og har lyst å hjelpe, er det bare å ta kontakt.

Hotelldirektøren vet ikke nøyaktig når flyktningene kommer, bare at det skjer snart.

– Vi får 48 timers varsel. Og dette varselet kan komme når som helst, sier Tomi Nyman.