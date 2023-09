Tirsdag ble det klart at Lerøy Seafood investerer 158 millioner kroner til å fornye fabrikken sin i Kjøllefjord.

– Det er helt fantastisk at de har lyst til å investere så mye i anlegget. Det gir oss flere muligheter, sier Sofie Krogh Rasmussen.

28-åringen bor i Kjøllefjord og jobber ved fabrikken, som har litt over 40 ansatte.

Hun tror at arbeidsplassen hennes nå vil bli mer attraktivt og forutsigbar, hvor man nå kan få produksjon av sjømat gjennom hele året, noe som ikke er tilfelle i dag.

Sofie Krogh Rasmussen håper at bearbeiding av fisk hele året kan lokke unge til Kjøllefjord for å ha en forutsigbar jobb. Foto: Andrè Bendixen

Investeringen viser at Lerøy satser stort i fiskeværet, som ligger i Lebesby kommune langs finnmarkskysten.

– Denne investeringen betyr sikring av helårlige arbeidsplasser og drift ved anlegget, samt gode ringvirkninger i lokalsamfunnet, sier Børge Soleng, som er daglig leder i Lerøy Seafood.

Lerøys fabrikk i Kjøllefjord vil nå bli pusset opp for millioner. Ved fabrikken bearbeides krabbe og hvitfisk. Foto: André Bendixen / NRK

– Nesten man ikke tror på det selv

Investeringen til Lerøy kommer dagen etter at regjeringen la fram sin plan om å pusse opp havna i Kjøllefjord.

Havna skal bli oppgradert for over 200 millioner. Det innebærer blant annet ny molo og dypere havn.

Budsjettlekkasjen blir gitt til Lebesby kun dager før det er valg, der valgresultatet i kommunen kan få store konsekvenser for regjeringens mål om å elektrifisere gassanlegget på Melkøya.

Inkludert Lerøys satsing, så er det snakk om investeringer i Kjøllefjord på til sammen nærmere 400 millioner kroner.

– Det er en av tidenes største satsinger. Det er helt enormt, og det er nesten så man ikke tror på det selv, sier ordfører Sigurd Rafaelsen (Ap).

– Det er utrolig hva man får til når næringsliv, stat, kommune og fylket står sammen. Nå fryder vi oss bare.

Sigurd Kvammen Rafaelsen er ordfører i Lebesby kommune, som har cirka 1.200 innbyggere. Han mener Lerøys satsing betyr mye for arbeidsplasser i kommunen. Foto: Hanna Johre / NRK

Også ordførerkandidat for senterpartiet i Lebesby, Johnny Myhre, ønsker planene velkommen.

– Vi er veldig positive til havna. Det burde føre til at andre også kommer på banen, og da er vi positive for at Lerøy reagerer så umiddelbart, sier han.

Avviser å ha visst om regjeringens planer

NRK har imidlertid i flere dager kjent til at Lerøy ville presentere nyheter om fabrikken i Kjøllefjord.

Stig Nilsen, som er myndighetskontakt i Lerøy Seafood, avviser at det har vært noe samarbeid med regjeringen om å presentere disse nyhetene denne uka.

– Hadde dere gjort denne store investeringen uten planer om en ny fiskerihavn?

– Vi har tatt denne beslutningen uten å vite noe om det. Men vi har selvfølgelig hatt et håp om at man til slutt ville få gjennomslag, og at den moloen skulle komme, men det lå ikke i våres kort når vi tok den beslutningen, sier han.

Sofie Krogh Rasmussen og hennes kollegaer kan glede seg til nytt bygg i år 2025. Foto: Andrè Bendixen

Håper på flere unge kolleger

Slik det ligger an nå, mener ordføreren i Lebesby at fremtiden ser lys ut.

– Det viser en tro på framtiden i Kjøllefjord som fiskersamfunn. Det viser også en tro på framtiden for oss som bor her. Det blir masse aktiviteter og det er store investeringer. Dette er utrolig artig, sier Sigurd Kvammen Rafaelsen (Ap).

Sofie Krogh Rasmussen ved fabrikken håper at et mer moderne fiskemottak vil lokke til seg flere unge kolleger.

– Det håper jeg. De som har lyst og synes det er en spennende arbeidsplass.