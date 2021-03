Søndag kveld kjørte trebarnsmora gjennom Lavangsdalen i Troms. Hun var på vei hjem til Laksvatn med sin 13 år gamle sønn i passasjersetet og familiehunden i baksetet.

I bekmørket og en hastighet på 95 kilometer i timen, ble det brått stopp.

– Plutselig hadde jeg en elg i fanget. Det var tungt å puste. Men det verste var da jeg snudde meg til sønnen min som så helt livløs ut, sier Mortensen.

Det store dyret kom rett inn frontruta. Airbagene og sikkerhetssystemet i bilen ble aldri løst ut.

– Elgen ble på en måte min airbag. Jeg fikk kjeften full av elghår, sier trebarnsmora.

Det var Nordlys som omtalte historien først.

– Hadde englevakt

Kort tid etter sammenstøtet med elgen kom to menn løpende bort til bilen og fikk sønnen ut først. Deretter fikk de dratt ut Mortensen, som satt fastklemt under elgen.

– Jeg er så takknemlig for alle som hjalp til. Noen kom med en dunk vann, så jeg fikk skylt av meg glasskår og elghår. Mens noen andre kjørte hunden vår til min eldste datter som fikk kjørt den til dyrlegen, sier hun.

Mortensen tror bilen var med på å redde dem. I tillegg til at de hadde utrolig flaks.

Lena Iren Mortensen (46) råder andre til å være svært forsiktig når de er ute og kjører. Foto: Privat

– Bilen er en veldig kollisjonssikker bil. Men det er helt klart at vi hadde englevakt. Jeg fikk noen skraper i ansiktet og litt smerter i skulderen og nakken. Sønnen min fikk en lett hjernerystelse. Vi var utrolig heldige at det gikk så bra.

Selv om hendelsen var dramatisk, klarte både mora og sønnen og ha litt galgenhumor oppi det hele.

– Da vi satt i ambulansen sa sønnen min «Ja, ja mamma. Da kan du endelig kjøpe den Mustangen du har lyst på», sier Mortensen og ler.

Slik så bilen til Lena Iren Mortensen ut rett før den ble berga. Elgen levde helt til bilbergeren møtte Viltnemda. Foto: Lasse Nordgård / Skibotn Tungberging

Drektig elgku

Under påkjørselen søndag ble det heldigvis ingen alvorlige personskader, men elgen måtte bøte med livet.

– Elgen som ble påkjørt på søndag hadde en kalv i seg. Så det går ikke bare ut over elgkua som dør, men også fosteret. Det viktigste er jo at folk overlever, men samtidig er det ikke sånn dyr bør dø, sier Einar Mellomgård, ringleder i Tromsø ettersøksring.

De har fått inn varsler om elg langs veien hver dag den siste tida. Nå advarer de mot stor elgfare flere steder i Troms.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

At mange ser skogens konge vandre langs veien nå har sammenheng med mye snøfall på kort tid, forklarer Mellomgård.

– Når det kommer mye snø trekker elgen ned til veien. Nå har det også vært salta flere steder og dyra trekker da ned for å spise salt langs veikanten. De kan også ha beiterute som bærer over veien og ned til fjæra, sier han.

Dette gjelder særlig områder i Lavangsdalen, på Søndre og Nordre Kvaløya og på Søndre Ringvassøya.

Tirsdag ble det observert fem elg nær veien på Ringvassøya. Foto: Tonje Rostad

– Ta fareskilt på alvor

Ringlederen forklarer at det nå er nær 30 elger i området fra Håkøybrua til Søndre Kvaløya. I tillegg til mange dyr i Lavangsdalen, både på Balsfjord-sida og Tromsø-sida.

Det meldes også om mye elg i Facebookgruppa «Viltvarsel i Målselv».

Derfor er det nå satt opp elgfareskilt med blinkende lys flere steder. Og disse skiltene skal man ta på største alvor, mener Mellomgård.

– Et lurt tips er at passasjerer også følger med på sidene av veien, sier han.

Å være årvåken og respektere fareskilta, er også blant råda til If Skadeforsikring.

– Skiltene er ikke satt opp for moro skyld. Hvis du har en elg som løper ut i veien 20 meter foran deg i 80-sonen, da har du ett sekund på å stoppe. De fleste skjønner da at dette ender galt, sier Sigmund Clementz, informasjonssjef i If.

Skadene etter elgpåkjørsler kan ifølge Clementz variere fra småbulk til totalvrak og alvorlige personskader. Likevel mener han at alt kan unngås ved at man kjører forsiktig og følger med.