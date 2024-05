Leirskole stopper all aktivitet de neste to ukene

– Vi avlyser nå de to neste ukene som kommer. Så må vi ta en ny vurdering igjen senere, sier daglig leder ved Stabbursdalen leirskole Gjermund Thomassen.

Gjennom natten er det gjort søk etter en 11 år gammel gutt fra Alta. Fredag morgen meldte politiet at leteaksjonen går over i en ny fase, og at politiet nå søker etter en antatt omkommet.

Den 11 år gamle gutten var på Stabbursdalen leirskole i Porsanger kommune sammen med klassen sin på Komsa skole i Alta.

Daglig leder ved Stabbursdalen leirskole legger ikke skjul på at hendelsen har gått hardt inn på han og de ansatte. Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Ordfører i Alta kommune Monica Nielsen forteller at det var planlagt at flere skoleklasser skulle på leirskole på mandag, men dette blir nå utsatt.

– Nå handler det om å ivareta pårørende, elever, foresatte og ansatte med bistand fra psykososialt kriseteam, sier Nielsen.

– Det berører ekstra sterkt når det er et barn som er rammet. Først og fremst tenker jeg på familie og venner. Vi er mange som er preget av hendelsen i dag.

– Det mest tragiske som kan skje

Gjermund Thomassen forteller at det siste døgnet har vært helt forferdelig for personalet på leirskolen.

– Jeg trodde aldri jeg skulle oppleve noe så forferdelig. Mine tanker går til de pårørende i Alta, elevene som besøkte oss, og folkene rundt, sier daglig leder på leirskolen.

Han trekker frem at det har vært fantastiske lærere som har vært på leirskolen.

– Dette er det mest tragiske som kan skje.

Han legger til at de har mange sikkerhetsrutiner.

– Når det gjelder sikkerhet rundt en flomstor elv så er vi veldig nøye på å fortelle elevene at vi ikke ønsker at de skal nærme seg den.

11-åringen skal ha falt ned i elva etter at han prøvde å få tak i en fotball som havnet i vannet. Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Et helt samfunn er berørt

Nå skal leirskolen i Porsanger kommune gjøre alt de kan for å støtte de berørte og Alta kommune.

– Vi kommer til å gjøre alt vi kan for å støtte dem videre i det arbeidet de nå har med elevene og sine ansatte, og ikke minst Alta som kommune, sier Thomassen, som legger til at han nå håper at den savnede blir funnet.

Ordfører Monica Nielsen i Alta kommune forteller at det psykososiale kriseteamet ivaretar de pårørende. Foto: Matheo Dolva / NRK

Alta-ordfører Monica Nielsen opplyser at de gjør alt de kan for å følge opp de berørte.

– Familien blir ivaretatt av det psykososiale teamet i Alta kommune. Vi er et helt samfunn som er berørt, og vår tanke går til familien og venner av gutten som er savnet.

– Hvordan har klassen til 11-åringen taklet situasjonen?

– Klassen dro fra leirskolen samlet like etter at vi fikk beskjed om hendelsen. Deretter valgte vi å samle elevene på deres respektive skoler. De har fått oppfølging fra et psykososialt kriseteam, som også vil være tilgjengelig fremover.

Leirskolen i Stabbursdalen har gjennomført et debrifingsmøte med de ansatte. Der har de ansatte fått lufte sine tanker etter hendelsen på torsdag.

Thomassen forteller at de har drevet leirskole i 22 år. De har aldri opplevd lignende hendelser før.

Nå skal de se på om det er noe de kan gjøre annerledes for at lignende ulykker ikke skal skje igjen.

Kirka åpen for alle

I samarbeid med kriseteamet sier sognepresten i Alta Daniel Philipp Brändle at kirka skal holdes åpen for alle som skulle trenge det.

Kirka holdes åpen, ifølge sognepresten Daniel Philipp Brändle i Alta. Foto: Matheo Dolva / NRK

– I utgangspunktet ivaretas de pårørende av kriseteam og kommunen. Det er veldig viktig for oss, sier Brändle.

– Men hvis det er enkeltpersoner som kjenner at de har behov for å snakke, så er kirka, som alltid, til stede. Det er bare å ta kontakt med kirkekontoret, så vil de henvise videre til noen man kan prate med.

Vanskelige søkeforhold

Klokken 16.38 fredag melder politiet at strandsøk med hund er avsluttet. Politiet søker nå med elveredningsgruppe og flere båter.

Søksforholdene er utfordrende på grunn av svært høy vannføring og mye lynnedslag.