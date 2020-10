Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er rett og slett et press på kapasiteten for lufttransport. Det merker legevakttjenestene der ute.

Det sier Paul Olav Røsbø, leder i Finnmark legeforening.

Pasienter som normalt ville bli lagt inn på sitt lokalsykehus i Hammerfest må nå transporteres til andre sykehus.

Det fører til et økt transportbehov for pasientene, uavhengig om de er koronasyke eller ikke. I tillegg blir avstanden mellom legevakt og sykehus større.

Jetflyet har kapasitet til å transportere tre bårer.

– I Finnmark, og i distriktene, lever man alltid med knappe ressurser og må prioritere de mest syke og fordele ressursene på best mulig måte, men det blir straks mer vanskelig om det er transport av en covid-pasient, sier Røsbø.

Og legger til:

– Den største utfordringen nå er at istedenfor å ha relativt kort transport til lokalsykehuset, blir transporten mye lengre når pasientene må fraktes til for eksempel Tromsø eller Kirkenes, sier Røsbø.

Leier inn jetfly fra Danmark

Det var tirsdag kveld at Helse Nord besluttet å leie inn et jetfly for å øke kapasiteten innen luftambulansetransport.

– Det er rett og slett fordi man flytter oppgaver fra Hammerfest til andre deler av Finnmarkssykehuset og intensiverer samarbeidet i Helse Nord og da er det luftambulanse som er transportformen, sier Helse Nord-direktør Cecilie Daae.

Jetflyet drar fra Danmark onsdag ettermiddag. Det skal først innom UNN i Tromsø for å teste besetningen for covid-19. Deretter skal det stasjoneres i Alta, ifølge Daae.

– På mandag hadde de noen problemstillinger med transport av pasienter knytta til legevakt og vi har hatt noe begrensninger i kapasitet i natt og derfor ser vi at vi trenger å styrke kapasiteten, sier Helse Nord-direktør Cecilie Daae.

Helse Nord-direktør Cecilie Daae bekrefter at det er leid inn et jetfly fra Danmark. Foto: Bente H Johansen / NRK

Det er Luftambulansetjenesten (LAT HF) som håndterer kontrakten med jetflyet og Helse Nord som tar regninga, opplyser Helse Nord.

I tillegg jobber Helse Nord med å oppbemanne dagflyet som er i Alta slik at det kan operere på nattetid.

Daae trekker også frem at Helse Nord har et innleid kortbanefly fra Widerøe som står i beredskap tjuefire timer i døgnet, og som er øremerket koronapasienter.

– Hvis du legger til de ressursene som hovedredningssentralen besitter så mener vi at vi har rustet opp kapasitet en og tilgjengelighet nå.

Helse Nord jobber også med å fordele pasienter mellom de forskjellige sykehusene i Finnmark. Universitetssykehuset i Nord-Norge, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset vil også kunne bidra dersom det er behov for å flytte pasienter.

– Transport til sykehus kan være livreddende

Avstanden mellom Hammerfest og Tromsø er 211 km i luftlinje. Det tar rundt 40 minutter med fly. Distansen er omtrent like langt som det er mellom Oslo og Trondheim, eller Oslo og Bergen. Med bil er det omtrent 520 kilometer mellom Hammerfest og Tromsø, og det tar over syv timer å kjøre.

Flyttingen av pasienter blir en kabal som må løses og situasjonen på sykehuset i Hammerfest ender opp med å ramme hele Troms og Finnmark.

– Når pasientene ikke lengre kan tas imot i Hammerfest berøres Kirkenes som har et mye mindre sykehus, og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) som er mye lenger unna, sier Røsbø.

Paul Olav Røsbø er leder i Finnmark legeforening. Han sier det er et stort press på kapasiteten for lufttransport. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

– Er det tilfeller der dette har fått alvorlige konsekvenser for pasientene?

– Det kjenner jeg ikke til og det er uansett ikke noe jeg kan gå detaljert inn i, sier Røsbø.

– Men det kan være potensielt alvorlig. Transport til sykehus kan være livreddende i enkelte situasjoner. Hvis transporten blir lengre, eller det er vanskeligere å få tak i, så vil det oppleves som ganske stressende.

Sa opp kontrakt med covid-helikopter

I midten av september meldte luftambulansen om at det ikke lenger er behov for et ekstra øremerket covid-19 helikopter. Kontrakten gikk ut 7. oktober.

– Smittesituasjonen er nå mer oversiktlig enn i mars og luftambulansetjenesten har selv fått bedre kapasitet til å transportere koronapasienter, skrev luftambulansen i ei pressemelding.