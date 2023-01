Det å få kvinner i tale om overgangsalderen har ikke vært enkelt.

«Skamfull», «flau», «viktig tema, men jeg vil ikke fronte overgangsalderen».

Dette er noen av svarene NRK har fått etter å ha spurt flere kvinner i 40–50-årene om de kunne tenke seg å stille til intervju om overgangsalderen.

Men to damer synes ikke dette er verken flaut eller skamfullt. Undertegnedes egne kusiner, søstrene Lise Opgård Tonning (59) og Ingeborg Opgård Hågensen (49).

– Jeg har det kjempebra, ler Ingeborg.

Men slik har det ikke alltid vært.

Ingeborg Opgård Hågensen fikk energien tilbake med østrogenbehandling. Hun tar lokalt østrogen via hormonplaster. Foto: Hanne Larsen / NRK

38 år og i overgangsalder

Både hun og storesøsteren har erfart hva det vil si å komme i tidlig overgangsalder og ikke skjønne bæret.

Normalt inntreffer overgangsalderen et sted mellom 40- og 60-årsalderen.

Lise fikk de første symptomene allerede da hun var 38 år.

– Først forstod jeg ingenting. Humøret var ustabilt, jeg var grinete og kunne begynne å gråte for ingenting. I tillegg svettet jeg masse og mistet nattesøvnen, forteller hun.

59-åringen er opprinnelig fra Alta, men har bodd hele sitt voksne liv i Sandnes i Rogaland. Hun har mann og fire voksne barn.

Mens barna ennå var i tenåringsfasen, fikk hun de første plagene.

– Jeg tenkte på mine kolleger som hadde snakket om overgangsalderen, men samtidig var jeg jo så ung. Jeg skjønte ikke at det kunne være det, sier hun.

Lise Opgård Tonning trodde hun var syk før hun skjønte at det var overgangsalderen som plaget henne. Foto: Hanne Larsen / NRK

Når kvinner kommer i overgangsalderen, stuper produksjonen av det kvinnelige hormonet østrogen. Dette fører til at menstruasjonen opphører, og man kan få plager som hetetokter, søvnløshet, nedsatt sexlyst, tørr hud, tørre slimhinner, underlivsplager, stive ledd og følelsesmessige endringer.

For Lise ble årene frem mot fylte 40 et følelsesmessig og kroppslig mareritt. Hun kjente ikke seg selv igjen og var utallige turer innom legen. Ikke kunne hun google heller, da dette var før internettbruken eksploderte.

Til sist ble det tatt blodprøver for å sjekke om det faktisk kunne være overgangsalderen som hadde inntruffet. Og det var det.

– Legen var veldig klar på at da var det bare å kjøre på med hormonbehandling, altså østrogentabletter, sier Lise.

Lise Opgård Tonning kom i overgangsalderen allerede i slutten av 30-årene. I dag lever 59-åringen et godt og sprekt liv. Foto: Privat

Det opplevde hun som rene skjære lykkepillen.

– For meg var det å få søvnen tilbake det viktigste. I flere år hadde jeg gått rundt som en zombie fordi jeg sov så lite. Nå fikk jeg livet tilbake. Det var som dag og natt, sier hun.

– Uten østrogen hadde jeg blitt en gammel sur kjerring som ingen kunne vært glad i, skyter lillesøster Ingeborg inn.

Østrogenbehandling Ekspandér faktaboks Østrogener er en fellesbetegnelse for substanser som virker som kvinnelige kjønnshormoner.

Formålet med hormonbehandling er å erstatte det fallende østrogennivået i kroppen. Den vanligste behandlingen er en kombinasjon av østrogen og progesteron.

Hormonbehandling har god effekt på plager i overgangsalderen, for eksempel hetetokter, søvnvansker og underlivsplager.

Østrogenbehandling reduserer og faren for benskjørhet.

På grunn av faren for alvorlige bivirkninger blir ikke dette legemiddelet foreskrevet for langtidsbruk. Kilde: Helse Norge og Store norske leksikon.

49-åringen kom også forholdsvis tidlig i overgangsalderen.

I starten av førtiårene merket hun at kroppen var i ulage: Hetetokter, vondt i muskler og ledd, samt søvnløshet. I dag tar hun et hormonplaster, som skal gi mindre bivirkninger enn østrogentabletter.

Ingeborg har saumfart nettet på jakt etter informasjon. I møte med ulike leger har hun vært godt forberedt.

– Jeg føler mange ganger at jeg vet mer om temaet enn mange leger. Når jeg sier at slik og sånn er det, så har det hendt at de må frem med legeboka og sjekke om det stemmer, sier Ingeborg.

Hun mener en kvinne ikke skal la det være opp til legen å bestemme om de skal gi østrogen eller ikke.

– Jeg tenker at du bestemmer over egen kropp. Jeg har sagt til mange at de må ikke gi seg hvis de blir nektet østrogen. For det vet jeg at mange blir, sier hun.

Skrekkoppslag om østrogen

Gynekolog Jorun Thørring har sammen med tekstforfatter Marit Rein skrevet bok om overgangsalderen. Hun bekrefter at mange leger kvier seg for å skrive ut østrogen.

Gynekolog Jorun Thørring og tekstforfatter Marit Rein bruker humor og egne erfaringer til å fortelle om et vanskelig tema. Foto: André Bendixen / NRK

Hun viser til forskning på tidlig 2000-tallet fra USA, som slo ned som en bombe også i Norge.

– Jeg husker godt Dagbladets forside den dagen. Det var tre linjer hvor det stod over hele førstesida: «Brystkreft», «blodpropp» og «hjerneslag».

Women's Health Initiative var en stor amerikansk studie som ble initiert av National Institute of Health i 1991, hvor 27.000 kvinner deltok.

Studien viste at bruken av østrogen kunne føre til alvorlige sykdommer. Dermed stupte salget av østrogen.

– Det satt som en spiker. På få dager raste salget, og det sitter fortsatt i – 20 år etter.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at salget av legemidler til hormonterapi i Norge falt med 67 prosent fra 2001 til 2021.

I 2001 var det 3,9 prosent av befolkningen som brukte slike preparat, mot 1,3 prosent i 2021.

Thørring har i sitt virke hatt hundrevis av kvinner innom kontoret som vet lite om hvilke plager som kan oppstå i overgangsalderen. Mange blir derfor engstelige og usikre på hva som feiler dem.

Mange av dem har vært hos fastlegen, og de har søkt på nettet etter svar.

– De har ikke vært veiledet i temaet. De har vært villedet, hevder Thørring.

Hun vil på ingen måte nedsnakke legene i Norge, som hun mener stort sett er fantastiske. Men når det gjelder kunnskap om overgangsalder, mener hun at ikke alle er like oppdaterte.

– Det er helt avhengig av hvem du møter. Jeg ble oppringt av en kvinne som hadde vært hos legen og bedt om østrogen. Hun fikk beskjed om at det fikk hun ikke. Det kunne føre til både kreft og blodpropp, forteller Thørring.

«Det måtte din mor tåle»

Ole-Erik Iversen er professor ved institutt for klinisk medisin ved universitet i Bergen. Han har forsket på kvinnehelse i 35 år. Han mener altfor mange leger uten grunn er restriktive med å skrive ut østrogen.

– Tallet for hvor mange som får østrogen er fortsatt urimelig lavt. Det betyr at tusenvis av kvinner går rundt med plager som enkelt kunne vært løst, sier Iversen.

Iversen har sammen med andre forskere skrevet flere artikler, der de viser til at bildet er mer nyansert.

Han vedgår at faren for brystkreft øker noe etter mer enn fem års bruk, men at dette balanseres ved at risikoen for tykktarmskreft reduseres.

– Og det er en langt farligere sykdom, sier han.

Iversen viser til flere oppfølgende studier som støtter opp under at østrogen i sum ikke er farlig for den rette gruppen kvinner. Eksempelvis en dansk studie fra 2012.

Også det samme forskningsinstituttet som i sin tid lanserte den store sjokkrappporten, har kommet med oppfølgende forskning.

– En ny studie med 18 års oppfølging av Women's Health Initiative-studien viste ingen økning i totaldødeligheten, sier Iversen.

– Hvorfor er salget av østrogen fortsatt så lavt, 20 år etter de negative oppslagene?

– Det å orientere om mer komplekse sammenhenger tar tid. For de legene som sporadisk møter kvinnene, blir det tryggest å melde pass og ikke bruke mye tid på å orientere om fordeler og ulemper, sier han.

Ole-Erik Iversen er professor ved Universitet i Bergen. Han mener det er på tide å avlive myten om østrogen som farlig. Foto: Haukeland universitetssykehus

Han viser til utsagn kvinner blir møtt med: «Det er tryggest at du avstår, det måtte din mor og bestemor.» «Dette har kvinner alltid måttet tåle.»

– Men dette skal de ikke måtte tåle. Jeg har møtt kvinner som føler de har blitt frarøvet store deler av livet, fordi leger har nektet dem østrogen, sier han.

Når det gjelder bruken av østrogen, sier Iversen at det er mange fordeler som er lite kjent. Som at østrogen kan forebygge demens og hjelpe mot benskjørhet.

– Preget av overskriftene

Marianne Natvik er spesialist i allmennmedisin og forsker på overgangsalder ved Universitetet i Oslo.

Hun har også inntrykk av at leger har vært – og at noen kanskje fortsatt er – skeptiske til å skrive ut hormonbehandling til kvinner i overgangsalderen.

Også hun viser til studiene fra USA, som ble slått stort opp da de kom for over 20 år siden.

– Overskriftene var store, og de preget oss. Kvinnene stoppet behandlingen, og legene ble restriktive med å skrive ut resepter. Det tar tid å snu en slik trend, sier Natvik.

Marianne Natvik er spesialist i allmennmedisin og forsker på overgangsalder ved Universitetet i Oslo. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Hun er likevel ikke med på at hormonbehandling skal pøses ukritisk ut til alle.

– Alle skal ikke ha det, og noen kan av ulike grunner ikke få det, sier Natvik.

Når det er sagt, mener hun at legene oppdaterer seg, blir bedre og ønsker å hjelpe kvinner med plager i overgangsalderen.

Hun viser til at forskningen etter de store studiene rundt år 2000 gir et mer nyansert bilde.

– Når de rette kvinnene er gitt individuell vurdering, er risikoen liten. Nytten med behandlingen vil alltid settes opp mot risikoen. Det finnes i dag ulike typer preparater som gjør at flere kvinner kan få hjelp, sier hun.

Ingen sykdom

Hun er samtidig klar på at man ikke skal sykeliggjøre overgangsalderen.

Men:

– Selv om det ikke er en sykdom, kan kvinner ha symptomer som gjør at de føler seg syke. Dette skal vi ta på alvor, sier Natvik.

Hun mener det er viktig at kvinner skal kunne snakke med fastlegen om det de opplever i overgangsalderen.

– Det vil da bli en samtale om hva som er hva: Hva handler om hormonendringer i overgangsalderen, og hva er knyttet til andre deler av livet. Hormonbehandling hjelper mange, men løser ikke alle helseutfordringer, sier hun.

Skal leve lenge etterpå

Marit Rein mener det er viktig at kvinner får vite så mye som mulig.

– Vi skal jo leve kanskje 30–40 år etter at overgangsalderen er inntruffet. Da er det viktig at de årene blir så gode som mulig, sier hun.

– Man skal ikke akseptere at plagene går utover livskvaliteten, supplerer Jorun Thørring.

Damene ønsker å ufarliggjøre temaet overgangsalder og har derfor invitert til flere overgangsfester, som har blitt holdt på både puber, barer, kafeer, bibliotek og samfunnshus.

På den første overgangsfesten i Tromsø forteller duoen om stinn brakke.

– Og spørsmålene etter foredraget var såååå mange. Det sier noe om interessen for å vite mer om overgangsalderen, sier Rein.

Marit Rein og Jorun Thørring har skrevet bok om overgangsalderen og reiser rundt for å opplyse kvinner om temaet. Foto: André Bendixen / NRK

I boka «Kvinnfolk» forteller Rein om sitt møte med overgangsalderen, som kom da hun hadde rundet 50 år.

Akkurat som med Lise Opgård Tonning trodde også Rein at hun var alvorlig syk.

– Jeg var gjennom en rekke utredninger, sier 60-åringen.

Da legen kom frem til at det kunne være overgangsalderen som plaget henne, ble østrogen foreslått. Rein var ikke upåvirket av skrekkoppslagene om østrogen som kom på tidlig 2000-tallet.

– Man blir jo redd, sier hun.

Rein valgte å søke mer kunnskap om temaet og fant fort ut at forskningen var mer nyansert enn man først fikk inntrykk av. Hun tok derfor sjansen og har ikke angret.

Glad ektemann

Hjemme i sofaen til Ingeborg Opgård Hågensen fleipes det rundt livet i overgangsalderen. Søstrene har akkurat vært ute og gått tur og falt på isen i fjellsiden.

– Da var vi glade for at vi tar østrogen. Ellers hadde vi kanskje brukket et bein, sier Lise.

– Hvordan merker mannfolkene deres at dere går på østrogen?

– Min mann ble nok veldig lettet. Han syntes nok det var veldig slitsomt med mine gråtetokter og humørsvingninger, sier Lise.

Søstrene Lise og Ingeborg deler åpenhjertig erfaringer med hverandre når de møtes. Foto: Hanne Larsen / NRK

– Noen vil kanskje ikke snakke om at de er i overgangsalderen, fordi de vil være unge og pene hele livet. Men det er jo derfor østrogen er så bra. Da blir man ung og pen, ler Ingeborg.

Selv om hun lovpriser hjelpen hormonene har gitt henne, er hun klar på at man ikke må ha for høye forventninger.

– Det er ingen tryllekur. Jeg kan fortsatt ha hetetokter på natta, men uten østrogen hadde jeg sikkert hatt det døgnet rundt, sier hun.