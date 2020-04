Legekjendis sammenligner regjeringen med danskekongen

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Allerede for tre uker siden ba justisministeren om at lokale karanteneregler måtte oppheves. Men flere kommuner nektet. Dermed ga regjeringen beskjed til fylkesmennene om å undersøke om hver enkelt kommune følger loven.

Historien er full av eksempler på at Nord-Norge skal styres sørfra.

Kommuneoverlege i Loppa, Olav Gunnar Ballo, mener fylkesmannen hindrer smittevernarbeidet gjennom å drive lovlighetskontroll av kommunene.

– Fylkesmannen kommer med spissfindigheter og juridiske finurligheter for å spenne bein under kommunene, mener han.

Får støtte fra legeforening

– Det man særlig henger seg opp i er den såkalte søringkarantenen, og at nordnorske kommuner våger å ha et strengere smittevern enn sentrale myndigheter, sier Ballo.

Sammen med ledelsen i Finnmark legeforening langer Ballo ut mot kontrollvirksomheten i en kronikk publisert i Nordlys.

– Når man viser evne til å handle lokalt, så er det noen makthavere som føler seg truet i sine posisjoner. Historien er full av eksempler på at Nord-Norge skal styres sørfra, sier Ballo.

Elisabeth Vik Aspaker gikk ut av solbergregjeringen før hun begynte som fylkesmann. Foto: Fredrik Varfjell / Scanpix

Avviser kritikken

Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker sier hun ikke kjenner seg igjen i kritikken legene retter mot henne. Hun har tidligere hatt ministerposter i Erna Solbergs regjering, før hun begynte som fylkesmann i 2017.

– Det er vedtatt mange lokale tiltak som er strengere enn nasjonale bestemmelser. Det kan det jo være gode grunner til, og det har vi ikke lagt oss opp i.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har opphevet lokale smitteverntiltak i Bardu, Karlsøy og Vardø. Årsakene har vært mangler ved saksbehandlingen, eller at tiltakene har vært for strenge.

Regelen i Vardø om at reisende fra nabokommunen skulle i karantene, ble vurdert som unødvendig inngripende.

– Selv om vi er i en krisesituasjon er det viktig at rettssikkerheten blir ivaretatt, og at det foregår lovlig myndighetsutøvelse i kommunene våre, sier Aspaker.

Tidligere stortingspolitiker Olav Gunnar Ballo mener forsøket på styring av kommunene under koronapandemien føyer seg inn i rekken av lignende eksempler fra historien. Foto: Erlend Aas / Scanpix

– Gir assosiasjoner til tidligere tider

Ballo satt på Stortinget i tolv år, fram til 2009, og mener det er historiske grunner til at nordlendingene reagerer på innblanding sørfra.

– Jeg tror mange nordpå får assosiasjoner til tidligere tider, hvor det at man skal bestemme selv blir en trussel mot nasjonale beslutninger.

Ballo mener situasjonen har vært den samme for nordlendingene siden 1500-tallet.

– Noen vil sikkert steile over sammenligningen med hekseprosessene, da Norge var underlagt Danmark. Men føringene for heksebrenningen ble lagt i København. Makta rådde også den gang, man skulle slå ned på det man kunne oppfatte som kimen til opprør, sier Ballo.

Justisminister har tidligere avvist at man nå står overfor en konflikt mellom nord og sør, men vil ikke kommentere kritikken fra legene i Finnmark. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

– Ikke konflikt mellom nord og sør

Justisminister Monica Mæland har flere ganger påstått at kommunenes standhaftighet mot regjeringen ikke er uttrykk for noen konflikt mellom nord og sør i Norge.

NRK har forelagt Ballos kritikk for Justisdepartementet, som ikke vil kommentere saken. PR-avdelingen viser til Helsedepartementet, som slår fast at det er naturlig at fylkesmennene som statens representant følger opp kommunene.

Henger sammen med regionreformen

Spesielt Monica Mælands forhistorie med Troms og Finnmark, blir trukket fram av lege og tidligere stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo.

Ved nyttår ble den omstridte regionreformen gjennomført, og flere fylker ble slått sammen. Mot sterke protester, spesielt fra finnmarkinger.

– I forlengelsen av dette skjer det vi ser nå. Det man sterkt fornemmer er at Monica Mæland ligger bak fylkesmannen og sier at her må kommunene overkjøres, de må ikke få gjøre som de selv vil, sier Ballo.