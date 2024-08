Lege granskes i flere land: Minst 1000 prøver gjennomgås på nytt

– Vi kan se her, langs hovedpulsåren, at det er en oppfylling som ikke skulle vært der.

Overlege Sven Weum ved barnerøntgenavdelingen ved UNN henter opp en tilfeldig undersøkelse av et barn med kreft på skjermene sine.

Når han og kollegene får inn slike pasienter første gang, består undersøkelsene gjerne av flere tusen bilder, forteller overlegen.

– Du kan tenke deg en salamipølse som kuttes opp i tynne, tynne skiver. Disse bildene kan vi rekonstruere i alle mulige retninger etterpå, slik at vi kan kartlegge hvor en svulst sitter, forteller han.

Det er ikke uvanlig at de bruker flere timer på å gå gjennom den første undersøkelsen av en slik pasient.

Andre undersøkelser, som et enkelt brudd i et håndledd, kan en erfaren lege bruke bare ti-tjue sekunder på.

Sven Weum, overlege ved barnerøntgen ved UNN i Tromsø. Foto: Simen Wingstad / NRK

Tirsdag omtalte NRK at en tidligere vikarlege ved røntgenavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) granskes for å ha slurvet i jobben.

Mannen skal gjennom flere år ha brukt bare noen få sekunder på å kvalitetssikre røntgenundersøkelser av pasienter.

Han skal blant annet ha oversett en 3,5 centimeter stor svulst på bukspyttkjertelen til en pasient, etter å ha åpnet undersøkelsen i bare tolv sekunder.

Pasienten døde senere, uten at UNN har avdekket noen sammenheng mellom oversette røntgenfunn og dødsårsaken.

I tolv av dem har de avdekket alvorlige feil.

Fem av pasientene er døde, uten at sykehuset har greid å avdekke en sammenheng mellom de oversette røntgenfunnene og dødsårsaken.

De siste syv er vurdert på nytt, og noen har gjennomført nye undersøkelser. UNN har konkludert med at legens slurv ikke har ført til forverrede prognoser for disse.

Et internt varsel ved UNN høsten 2023 førte til at sykehuset avdekket at vikarlegen hadde brukt det de omtaler som uforsvarlig kort tid på å kvalitetssikre røntgensvar.

UNN meldte saken til Statsforvalteren i Troms og Finnmark, som etter kort tid sendte saken til Statens helsetilsyn.

I desember 2023 beslutter de midlertidig å frata legens autorisasjon som lege og spesialist i radiologi.

– Det er alvorlig at en lege som skal gjøre en grundig undersøkelse ikke har gjort det, sier fungerende administrerende direktør ved UNN Snorre Manskow Sollid til NRK.

NRK har vært i kontakt med vikarlegens norske advokat, men han ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt. Det har heller ikke lyktes NRK å få svar på gjentatte henvendelser direkte til mannen.

– Må se på bildene som for første gang

Weum kjenner ikke til saken om vikarlegen, annet enn fra hva han har lest i mediene. Han uttaler seg derfor på generelt grunnlag om hvordan røntgenleger jobber med å tolke undersøkelser.

De alvorlige feilene vikarlegen granskes for å ha gjort dreier seg om regranskninger, altså en gjennomgang overlegen gjør av vurderinger en lege i spesialisering først har gjort.

Disse legene er under utdanning til å bli spesialister innen radiologi, og alle undersøkelser de beskriver skal gjennomgås av en overlege. Utdanningen til spesialist tar fem år.

– Det betyr at vi må regranske alle bildene på nytt, som om vi hadde fått dem for første gang, sier Weum.

– Forskjellen er bare at en lege i spesialisering allerede har beskrevet bildene. Vi går nøye gjennom denne teksten, og kan gjøre endringer og tillegg.

Vikarlegens jobbet i flere år ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Må få klarhet i konsekvenser for pasienter

– Det er klart at vi ser med forskrekkelse at det skjer ting som kan gå utover pasientbehandling og pasientsikkerheten, sier leder i brukerutvalget ved UNN Terje Olsen til NRK.

Nå vil Olsen be om at brukerutvalget blir orientert om saken i neste møte.

– Vi er selvfølgelig veldig opptatt av at systemet fungerer. Det er jo det som er vår rolle, å gi råd til direktøren i forhold til hvilke tilbakemeldinger vi får og hvilke observasjoner vi gjør oss om hvordan systemet fungerer.

Leder for brukerutvalget ved UNN, Terje Olsen. Foto: Simen Wingstad / NRK

– Og utover det, hva forventer dere at UNN gjør videre i denne saken?

– I denne saken må de få klarhet i hva som har skjedd, og ikke minst i om dette kan ha fått følger for pasienter.

– Hva har slike saker å si for tilliten til sykehuset og for helsepersonell?

– Jeg tror jo at pasientene, og befolkningen generelt, merker seg når det skjer feil i helsetjenesten. Men jeg tror ikke det betyr at folk ikke har tillit til helsevesenet.

Skal gå gjennom 1000 undersøkelser

UNN har allerede gått gjennom 560 undersøkelser vikarlegen har vært involvert i, mellom desember 2021 og august 2023.

I tolv av dem er det avdekket alvorlige feil.

Etter sommeren skal UNN granske over 500 flere undersøkelser som vikarlegen har godkjent.

Saken er meldt til Statsforvalteren i Troms og Finnmark, som etter kort tid sendte saken til Statens helsetilsyn.

I desember 2023 beslutter de midlertidig å frata legens autorisasjon som lege og spesialist i radiologi.

Denne CT-maskinen brukes for å ta røntgenundersøkelser av pasienter. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Helsetilsynet vil ikke kommentere saken så lenge den fortsatt er til behandling.

– Generelt kan vi si at i saker der vi suspenderer en leges autorisasjon, er det for å ivareta pasientsikkerheten, sier avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn, Anne Myhr, til NRK.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark opplyser til NRK at de, sammen med Helsetilsynet, vil gjennomføre et stedlig tilsyn med radiologisk avdeling ved UNN i løpet av september.

Vikarlegen som jobbet ved UNN har også jobbet som lege ved sykehus i de andre skandinaviske landene.

I Danmark ble mannen i desember fratatt autorisasjonen midlertidig, viser dokumenter NRK har fått innsyn i.

I Sverige har tilsynsmyndighetene igangsatt en gransking av ham. Det har ikke lyktes NRK å få svar på om granskingen har fått konsekvenser for legens mulighet til å jobbe i landet.

Vil se på rutinene

Sollid ved UNN kan ikke svare på hvordan legens praksis kan ha pågått i så lang tid uten å bli oppdaget.

– Vi ser på våre interne systemer, som skal kunne fange opp denne type problemstillinger, sier han.

Fungerende direktør for UNN, Snorre Manskow Sollid. Foto: Simen Wingstad / NRK

Han forteller at UNN har rutiner for å sikre at slike ting ikke skal skje:

Ved ansettelse gjør de en vurdering av kvalifikasjon, basert på legens tidligere erfaring og selvrapportering fra den det gjelder. Når legen er på plass på UNN, læres den opp i rutiner og plikter. I begynnelsen følges legen opp, og kvaliteten på arbeidet de gjør vurderes. Hvis legen innfrir kravene UNN stiller, kan de gå inn i tjenesten.

– Vikarlegen hadde jobbet hos dere i flere år. Var han da forbi dette kontrollsystemet?

– Vi kontrollerer i form av at hvis det oppstår avvikende ting, så blir det meldt i vårt avvikssystem, som vi så følger opp.

– Er disse rutinene noe dere nå ser på å eventuelt skjerpe inn?

– Vi ser selvfølgelig på rutinene, og det inngår også som en del av den oppfølgingen som Helsetilsynet gjør.

Sollid påpeker at vikarlegen som nå granskes er erfaren, og hadde vært tilknyttet UNN over mange år, både som innleid vikar og fast tilknyttet vikar.

– Vi har jo tidligere vært trygge på at han utførte et arbeid etter de pliktene han har. Men det er tydelig at det har skjedd en endring på et tidspunkt.

UNN har ikke rutinemessige kontroller av hvor lang tid leger bruker på å vurdere hver enkelt undersøkelse.

Sollid peker på at tidsbruken også kan variere mye fra undersøkelse til undersøkelse.