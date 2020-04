Leder i NHO tviler på at norske turister kan redde lokalt reiseliv

Turistnæringen i Nord-Norge har hatt noen eventyrlige år. Men på lik linje med resten av landet, sliter også reiselivet i Nord-Norge på grunn av koronasituasjonen

I Tromsø har Fjellheisen stått i ro siden 12. mars på grunn av pandemien. Daglig leder Ole-Johan Pedersen antar at de har tapt rundt fem millioner kroner i omsetning i mars og april. Og verre tror han det blir.

– Ni av ti passasjerer hos oss er utlendinger. De kommer nok til å være borte resten av året, sier Pedersen.

Men fjellheis-sjefen stoler på at de kan bli reddet av reiselystne nordmenn.

Daglig leder for Fjellheisen i Tromsø, Ole-Johan Pedersen, forteller at ni av ti av deres kunder er utenlandske turister. Etter at koronapandemien brøt ut har de passasjerene uteblitt helt. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

– Vi kommer til å overleve, men vi håper på god oppslutning i regionen. Vi kommer til å satse på lokalbefolkningen og nasjonale kunder, sier han.

Etter at koronaviruset brøyt ut for alvor, har nordmenn har blitt anbefalt å legge ferien til eget land i år. Også Ulf Hildonen i Barents Safari i Sør-Varanger tror norske turister kan hjelpe dem gjennom krisen.

Ulf Hildonen vil vise frem Sør-Varanger til norske turister og sier Barnets safari skal satse sterke på markedsføring. Foto: Erik Andreassen / NRK

Vanligvis kommer over halvparten av kundene deres fra utlandet, slik blir det neppe i år.

– Vi er mer kjent i Hellas enn hva vi er i Norge. Vi skal bli flinkere til å markedsføre det fantastiske vi har å by på her i nord, sier Hildonen.

Kommunikasjonssjef i Nordnorsk Reiseliv, Siw Sandvik, er enig.

– Vi kommer til å rette oss mot det norske markedet. Reiselivsbedriftene må rette seg må familier, par og venner som har tenkt seg på tur i Nord-Norge i sommer, sier Sandvik.

Men det er ikke alle som deler optimismen.

Regionleder i NHO Reiseliv, Målfrid Baik. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Eventyrlig vekst

– Jeg frykter at norske turister ikke kan berge den nordnorske reiselivsnæringen. Vi vet at reiselivet i Nord-Norge har hatt en eventyrlig vekst de siste årene. Blant annet hadde vi et rekordår i fjor. Det er utlendingene og gjester fra fjernt og nært som bidrar til den positive veksten som vi har opplevd til nå, sier regionleder i NHO, Målfrid Baik.

– I hvilken grad kan det norske markedet avhjelpe krisen i næringa?

– Det vil bøte godt på. Vi er helt avhengige av at nordmenn kommer og besøker oss her i nord, men jeg er svært bekymret for den kommende sommersesongen. Og jeg tror vi også kan forvente ganske krevende tider etter sommeren også.

Men Baik ser ikke helt mørkt på fremtidsutsiktene til reiselivsnæringen. Regjeringen har presentert flere krisepakker for norsk næringsliv. Noen av tiltakene er direkte rettet mot blant annet reiselivsnæringen.

Og fra og med fredag trår en egen kontantstøtteordning for næringslivet i kraft.

– Det vil hjelpe til som en nødhjelp. Men skal vi tenke mer langsiktig for hvordan vi skal redde næringen, tror jeg det er mange som må trå til for at vi skal få dette til, sier Baik.

Også Chris Hudson, daglig leder i Visit Tromsø-region, mener reiselivsnæringen er i en krise. Han håper nå på mer hjelp fra politisk hold.

Frykter flere konkurser

– Vi har ingen inntekter. Samtidig er vi en næring med en del faste utgifter og høye lønnskostnader. Jeg tror det er svært sannsynlig at noen kommer til å gå konkurs, sier Hudson.

– Dagens tiltak er ikke nok. Vi har behov for en mer langsiktig plan, som er bedre tilpasset reiselivsnæringen. Uten en langsiktig krisepakke er det fullt mulig at vi får flere konkurser, sier han.