Lea Berle Horne ble norgesmester i vektløfting

Lea Berle Horne fra Storsteinnes i Troms ble i dag norgesmester for ungdom i vektløfting i 76 kilo klassen. Hun vant også bestemannsprisen for beste kvinnelige utøver på hele stevnet.

Til NRK sier Horne at dagens seier betyr mye og at hun er kjempefornøyd med egen innsats.

Hun sier at målet for stevnet var å ta gull og bestemannsprisen, noe hun sikret seg etter første løft med 111 kilo i støt. Seieren var riktignok ikke uten dramatikk, da Horne svimte av under 114 kilograms løftet i støt.

– Det ser mye mer dramatisk ut enn det der, stangen landet litt feil og kom over pusterøret.

Hun sier at dette kan skje i vektløfting, og at hun ikke har vondt nå.

Neste helg skal hun til Island for nordisk mesterskap, noe hun ser frem til.

– Målet er gull, men det kan bli bra kamp. Jeg gleder meg masse, sier den nye norgesmesteren.