Lastebilsjåfør siktet etter dødsulykke

Lastebilsjåføren som tirsdag var involvert i en møteulykke med en personbil ved Tjeldsundbrua i Harstad kommune tirsdag er nå siktet.

Den kvinnelige sjåføren av personbilen omkom i ulykken.

Lastebilsjåføren skal ha kommet fra hendelsen uten fysiske skader, men er preget, opplyser påtaleansvarlig Christian Hanssen til NRK.

Sjåføren er nå siktet i saken av rutinemessige årsaker. Harstad Tidende omtalte siktelsen først.

– Det er en alvorlig ulykke med døden som følge. Det gjør at vi iverksetter en rekke undersøkelsesskritt, forklarer Hanssen til NRK.

Han sier at det er for tidlig å si noe om årsaken for ulykken, men at det kan tyde på at lastebilen har kommet over i feil kjørefelt.