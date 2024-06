Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Viseartisten Lars Bremnes har oversatt og gitt ut en låt av den amerikanske popstjernen Taylor Swift på nordnorsk.

Bremnes ble spesielt berørt av Swifts sang «Seven», og oversatte den til sin egen barndom i Nordland.

Flere voksne menn har uttrykt sin beundring for Swift og hennes musikk.

De verdsetter henne som låtskriver og artist.

Musikkanmelder mener flere voksne gubber må gi Swifts musikk en sjanse. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Fanskaren til den amerikanske popstjerna Taylor Swift våka over nettet da plata «Folklore» ble lansert under pandemien i 2020.

Viseartisten Lars Bremnes var ikke blant «swiftiene». Men han fikk med seg oppstyret. Han satte seg ned å lytta til albumet.

Det var særlig en sang han ble berørt av å høre. I sangen «Seven» beskriver Swift livet sitt som sjuåring.

Den nordnorske visesangeren ble tatt med rett til sin egen barndom på Bremnes i Nordland.

– Jeg likte melodien godt og teksten var interessant. Jeg kunne kjenne meg igjen i beskrivelsen hun har av en barndom i Pennsylvania. Men jeg flytta den til min egen barndom, i Nordland.

Lars Bremnes ble så inspirert av Swifts låt «Seven» at han nå gir den ut på nordnorsk. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Nå gir han ut sin egen versjon av superstjernas låt. «Sju» heter den nordnorske versjonen.

Bremnes nærmer seg 60 år og er spent på om den vil nå ut til andre enn hans svorne visefans.

Digger låtskriveren Swift

Bremnes vil foreløpig ikke gå så langt som å kalle seg en «swiftie».

– Jeg har ikke hørt så mye på henne før. De store pophitene har ikke truffet meg så sterkt. Jeg har blitt mer imponert enn berørt. Men akkurat det albumet synes jeg bærer preg av at det er mer historiefortelling. Fortellingene er intime, sier han.

– Etter at jeg dukka ned i albumet, hørte jeg noe jeg likte veldig godt, sier Bremnes.

Taylor Swift Ekspander/minimer faktaboks Taylor Swift blei fødd i Vest-Virginia i USA 13. desember 1989

Ho er for tida verdas største artist

17. - 19. mai spelar ho tre konsertar på Friends Arena i Stockholm for om lag 65.000 publikum kvar kveld

Fleire millionar fans har fått sjå ho live på den pågåande verdsturneen «The Eras Tour»

Swift sine største fans blir kalla «swifties»

Visesangeren innrømmer at han har sansen for håndverket til låtskriveren Taylor Swift.

– Hun kjenner songwritertradisjonen, og har bygget seg et musikalsk univers med flere lag, instrumenter og virkemidler. Hun har startet med gitaren i fanget og en idé for ei låt, og det liker jeg.

– Hun har et fantastisk talent!

Bremnes syns Taylor Swift har et fantastisk talent. Flere voksne menn får opp øynene for hennes musikk. Foto: Kim Erlandsen, NRK P3

Fangirl siden 2006

Morten Ståle Nilsen er filmkritiker i VG og tidligere musikkanmelder.

53-åringen har vært en svoren «swiftie» siden 2006. Han fikk tak i artistens første album, som han forteller ikke engang ble gitt ut i Norge.

– Hun var køntriartist og ble ikke ansett som spennende nok her til lands. Nå er ikke jeg noen talentspeider, men jeg skjønte med en gang at Taylor Swift kom til å være med oss i all overskuelig framtid. Hun var et usedvanlig talent av typen som dukker opp en gang i en generasjon. Det var helt tydelig for meg at hun var overnaturlig talentfull og et vidunderbarn.

Morten Ståle Nilsen har vært fangirl siden 2006. Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Siden har de fleste på hans alder, og særlig menn, sett rart på Nilsen for Swift-interessen.

– De fleste har vært uinteresserte. En og annen har vært støttende, og jeg har noen venner, som Tor Milde, som var tidlig på ballen. Ingen har ledd, men det har ikke vært den store interessen blant mine samtidige.

Men de siste årene har det snudd. Det merket han særlig etter at han ga terningkast 5 til The Eras Tour-konserten i Stockholm i midten av mai.

– Jeg har følt at også blant gamle gubber som meg, så har respekten for henne som håndverker, låtskriver og artist økt, sier han.

Flere droppet Norges nasjonaldag for å dra på konserten.

– Slått i gulvet

– Fuck you, var noe av det første Yan Calmeyer Friis tenkte da Nilsens anmeldelse fikk han til å høre på Taylor Swift.

Musikkanmelderen hadde jo nok artister å katalogisere. Å oppdage noen nye i en alder av 71 år, var han ikke så interessert i.

Han ble egentlig provosert av Nilsens hyllest til Swift. I tillegg blandet han inn arvesølvet til Bob Dylan. Dette hadde han ikke noe tro på. Friis fant derfor fram den ti minutter lange låten «All Too Well».

– Jeg ble helt slått i gulvet av den, jeg syns det var en utrolig flott innspilling, sier Friis.

Det endte med at han spilte av sangen ti ganger etter hverandre.

Yan Friis hadde ikke tro på Nilsens anmeldelse av Taylor Swift. Men han ble omvendt på første låt. Foto: Eirik Sivertsen / NRK

Sangen handler om et kjærlighetsforhold som har gått i oppløsning. Flere ganger synger Swift at hun vet hva hun snakker om, for hun var jo der.

– Akkurat den lille kroken i teksten, den gjorde meg litt trist på en god måte. Vi lever jo i øyeblikket, så tenker vi tilbake på de øyeblikkene som vi ikke tenkte at kom til å bli slutt. Hun vekket dette i meg, shame on her, sier Friis.

Han syns det er bra at folk som Morten Ståle Nilsen ikke gir seg og klarer å overbevise flere om at Taylor Swift er verdt å høre på. Hadde det ikke vært for dette, hadde Friis fortsatt vært uvitende om hennes talent.

– Her har det gått et menneske som er av et kunstnerisk format som har gått meg helt hus forbi fordi jeg har vært litt trassig, ignorant og gammel, sier han.

Friis mener flere voksne gubber burde gi henne en sjanse.

– Det er ikke noe vits å holde igjen. Men ta litt av gangen, råder Friis.

Håper Swift liker nordnorsk

Bremnes har flere ganger covret andre artister. Han sier det ikke er utenkelig at det blir flere Swift-gjenfortellinger.

– Det skal man aldri utelukke. Hvis jeg hører en låt der jeg tenker «oi», da tror jeg nok det blir en ny sang, sier Bremnes.

Taylor Swift startet som låtskriver, og er nå blant verdens største artister. Foto: Kim Erlandsen, NRK P3

Han sier at det normalt tar tid å få tillatelse og godkjenning fra utenlandske artister.

– Men denne gangen gikk det radig. Det skal hun ha.

– Har du fått noen tilbakemelding fra Swift selv?

– Nei. Hun har nok et stort og profesjonelt apparat som tar seg av slike henvendelser. Men det hadde vært artig om hun tok kontakt.