I dag har Helse Nord bedt Universitetssykehuset Nord-Norge om å overta det faglige, organisatoriske og administrative ansvaret for PCI-senteret i Bodø.

Det sier styreleder Renate Larsen.

Bakgrunnen er omfattende samarbeidsproblemer, og en rapport fra et ekspertutvalg som anbefalte at senteret i Bodø burde styres fra Tromsø, eller legges ned.

Nordlandssykehuset skal gjøre en såkalt virksomhetsoverdragelse, og de som jobber ved PCI i Bodø blir overdratt til UNN.

– Det innebærer et minimum de kardiologene som gjennomfører PCI, sier Larsen.

– Ledelsen og styrene er tydelig på at vi skal få til dette samarbeidet. Til det beste for pasientene, sier hun.

Samarbeidsproblemer har vært en utfordring siden senteret ble etablert i Bodø i 2020.

Lydlogger mellom leger og AMK-operatører i Bodø og Tromsø viser «krangler» om hvor PCI-pasienter skal behandles mens de er på vei til sykehus:

UNN-direktør David Johansen sier at han har troa på at de skal klare å samarbeide.

– Vi har hatt møter og kontakt, og er enig om at vi skal få det til sammen, sier han.

Planen er at den nye organiseringen skal være på plass innen januar 2025.

UNN-direktør David Johansen mener det er riktig at senteret skal styres fra UNN. Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Det er fagfolk i Bodø som har stilt spørsmål om de blir. Hva gjør dere for å beholde den fagkompetansen som er i Bodø?

– Det er ganske strukturerte prosesser og regler for arbeidslivet i forhold til virksomhetsoverdragelse.

Johansen sier at de skal følge de reglene og protokollene.

– Så skal vi selvfølgelig ta godt vare på både folkene i Tromsø og folkene i Bodø, sier han.

Mens senteret i Tromsø skal ha døgnbemanning skal senteret i Bodø være et dagtilbud, slik som det er i dag.

Forskjellen i praksis blir at UNN i Tromsø får siste ordet ved uenigheter.

Innstilt på godt samarbeid

Fra Nordlandssykehuset sin side har det vært ønsket drift både døgnet rundt og i helg.

Det kommer fram i et høringssvar fra sykehuset fra april 2024.

At tilbudet skal styres fra Tromsø, slik ekspertutvalget anbefaler, ble trukket fram som en dårlig løsning.

Årsaken til at det er uønsket er samarbeidsproblemer, og juridiske utfordringer, skriver de.

Nå som saken er avgjort, er administrerende direktør Siri Tau Ursin innstilt på å få til et godt samarbeid med UNN.

Administrerende direktør ved Nordlandssykehuset, Siri Tau Ursin vil jobbe for å få samarbeidet til å fungere. Foto: Ingrid Gulbrandsen Årdal / NRK

– Vi er glade for å nå vite hva vi har å forholde oss til og ser framover. Vi har tro på at vi skal finne gode løsninger til det beste for pasientene, sier Ursin.

Tøff debatt

Styreleder i Helse Nord, sier debatten har vært tøff.

– Samtidig har det også vært veldig gode og tydelige faglige råd, som vi har lyttet til. Pasientene kan være trygge på at tilbudet de hadde opprettholdes.

Hun understreker at det er Helse Nord sitt ansvar å sørge for at det organisatoriske fungerer.

– Det er jeg sikker på at vi skal få til, sier Larsen.