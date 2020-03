Fredag ettermiddag går starten på det 1200 kilometer lange hundeløpet over Finnmarksvidda. Fra Alta til Kirkenes og tilbake igjen. På start er en av Norges mest profilerte hundekjørere – mot alle odds. Inger-Marie Haaland ble nemlig diskvalifisert etter at veterinærer mente hun kom over mål i Femundsløpet i 2017 med en halt hund.

– Useriøst

Haaland mente diskvalifikasjonen var et resultat av useriøsitet.

– Til tross for at jeg har lagt fram videobevis på at jeg på ingen måte kjørte med halt hund over mål, har hundekjørerforbundet valgt å opprettholde diskvalifikasjonen av meg. Jeg opplever en rotete saksgang og en useriøsitet som går over alle grenser, sa Haaland til NRK i 2017.

Hun ville ikke lenger konkurrere på de premissene som lå til grunn for diskvalifikasjonen.

Men nå er Haaland tilbake i Alta, med et startklart hundespann til løpet hun har vunnet to ganger.

Inn til sjekkpunkt Sirma i Tana i 2013. – Men det er noe med Finnmarksløpet og den ekstreme utfordringen som trekker og drar, sier hun. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Løpsabstinens

Og hun erkjenner at hun har hatt en følelse av abstinens.

– Tiden leger noen sår, og jeg så at jeg straffet vel kanskje mer meg selv enn noen andre ved å være lei for det som skjedde i forbindelse med diskvalifikasjonen i Finnmarksløpet 2017, sier hun.

Haaland startet første gang i Finnmarksløpet i 2009, og vant.

– Den gangen var det ingen kvinner som hadde vunnet løpet tidligere, så det ble en stor inspirasjon for jenter å se at det er mulig for kvinner også hevde seg helt i toppen på langdistanse, sier hun.

Men om hun selv vil klare å hevde seg i toppen en gang til er hun slett ikke sikker på.

– Får bli som det blir

– Jeg har vært bort fra sporten en stund og jeg har ikke kjørt 120 mil, så da må man være realistisk og legge målsettingen etter det som er status for meg. Men jeg ønsker å gjennomføre Finnmarksløpet på en veldig fin måte som gir meg en god følelse, så får resultatet bli som det blir, sier hun.

Haaland forteller at et Finnmarksløp er en reise, ikke bare i natur, men en reise i eget indre hvor man blir satt på prøve fra start til mål.

– Det kan jo høres underlig ut å være tiltrukket av noen slikt. Det er jo ikke bare godt dette her, vi sover lite og det er utrolig krevende fysisk og psykisk. Men det er noe med Finnmarksløpet og den ekstreme utfordringen som trekker og drar. Når du først har gjort det så må du bare ha det. Jeg tror det handler om å virkelig bli satt på prøve og det gjør man virkelig i et langt Finnmarksløp, sier hun.