– Dere jenter vet ingenting om Formel 1, hold kjeft.

– Drive to survive har virkelig dratt inn mye søppelfans til sporten.

– Fankulturen var bedre før.

Jevnlig får kvinnelige tilhengere av Formel 1 kommentarer som dette på sosiale medier. En som får slike kommentarer er Hedda Wehrmann.

Etter at hun så TV-serien tidligere i år har hun brukt TikTok til å lære mer om sporten og dele sine meninger. Hun heier på Ferrari-laget og forteller at hun har fått mye oppmuntring og gode forklaringer fra andre på TikTok.

– Men jeg kan jo ikke lyve og si at det er bare det heller. Jeg får en del kommentarer på at «nei det er feil», «kvinner i Formel 1», «dere skjønner ingenting», «du er Drive to Survive-fan».

Wehrmann synes det er tull at en del av fanskaren ikke anses som godkjent.

– Jeg trodde at poenget med sport var å bringe folk sammen, og å gi folk et sted hvor de kan kjenne på opp- og nedturer sammen. Ikke at man skal dytte hverandre ned fordi du er ny og ikke skjønner noe.

Slik det ser ut nå kommer Max Verstappen til å vinne årets sesong. Ferraris Charles Leclerc ligger omtrent 100 poeng bak. Foto: FERENC ISZA / AFP

– Hamrer løs på tastaturet

Ved sportsbaren Hjemmebane i Tromsø var flere på plass på søndag for å se på helgens Formel 1-løp.

Isabel Klatte har selv fulgt med på Formel 1 store deler av livet. Hun forteller at hun har sett mange stygge kommentarer mot kvinnelige fans på sosiale medier.

– Men jeg tror også at det blir bedre med tiden. Det var mye verre for to år siden enn det er nå, sier Klatte.

Janne Verstappen tror at det alltid vil være noen fans som kommer til å si at kvinner ikke forstår sporten.

– Jeg tror at kvinnelige fans ikke må høre på de kommentarene. Noen ganger har kvinner mer kunnskap om sporten enn menn, sier Verstappen.

For ordens skyld, så vidt hun vet er hun ikke i familie med Formel 1-sjåføren Max Verstappen.

Finnmarking Espen Borch mener det er urimelig at folk kommer med slike kommentarer.

– Det er bare mannfolk med lav selvtillit som hamrer løs på tastaturet.

Formel 1 tilhenger ved Hjemmebane sportsbar i Tromsø. Fra venstre: Janne Verstappen, Anique Driessen, Isabel Klatten, Lisanne van Ringelesteijn. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Unge og kjekke sjåfører

– Du må huske at Netflix lager en TV-serie også, og det er fenomenalt det den har gjort for sporten. Formel 1 tiltrekker seg nå en ung generasjon. Alle disse unge og kjekke sjåførene gjør at flere unge jenter blir interessert.

Denne kommentaren til Red Bull-sjefen Christian Horner førte til mange reaksjoner innad i miljøet. Amerikanske Zoe Jewell og Hannah Hall diskuterer sporten aktivt på sosiale medier.

For dem kom denne kommentaren som et sjokk.

Hall mener at Horners kommentar gir andre fans lov til å komme med lignende kommentarer.

– Det har definitivt vært noen som har kommentert «Horner hadde rett» på våre TikTok-videoer etter at han sa det.

Les også: Verstappen ut mot egen fans: – Bare ekkelt – NRK Sport – Sportsnyheter, resultater og sendeplan

Formel 1 kommentator Atle Gulbrandsen mener man undervurderer fansen om man tror det dreier seg om utseende til sjåførene. Foto: Heiko Junge

– Ikke favoritten fordi han er pen

Viaplays Formel 1-kommentator Atle Gulbrandsen sier det høres helt forferdelig ut.

– Jeg har ikke opplevd noe av dette, men sånn skal det selvfølgelig ikke være. Alle skal være velkommen i Formel 1 som fans, og også for å jobbe i Formel 1.

Gulbrandsen har kommentert Formel 1 i 25 år. Han beskriver sporten som et familiearrangement hvor alle har vært velkommen.

– De undervurderer fansen, både kvinnelige og mannlige, hvis man tror at det dreier seg om utseende på sjåførene. Jeg tror ikke at det er derfor folk følger Formel 1. Jeg tror de følger Formel 1 fordi det er veldig spennende å se på, sier han.

Hedda Wehrmann mener at kommentarer som dette fra viktige personer i sporten har gjort ting vanskeligere for kvinnelige fans.

– Carlos Sainz er ikke favoritten din fordi han er pen?

– Carlos Sainz er ikke favoritten min fordi han er pen! Han er favoritten min fordi han kjører bil ekstremt bra.

Wehrmann er klar på at det er Carlos Sainz's gode kjøring som gjør at hun heier på han. Tidligere i år vant Carlos Sainz løpet ved Silverstone i England. Selv om Wehrmann heier på Ferrari så setter hun alltid pris på god kjøring, avhengig av lag. Foto: MOLLY DARLINGTON / Reuters

Steg i riktig retning

Wehrmann mener at det må skje noe i hele miljøet, og at det er viktig å strekke ut en hånd til kvinnelige fans.

Etter at NRK tok kontakt forrige uke har Viaplay og Atle Gulbrandsen gjort nettopp dette. Hedda Wehrmann og Sofie Lindseth, en annen Formel 1-fan, ble invitert til å følge søndagens løp fra kanalens studio i Oslo.

– Fordi de er to eksempler på noen som har fått ufine meldinger på sosiale medier fordi de er interessert i Formel 1. Derfor ønsket vi å invitere dem for å sette søkelys på dette problemet med netthets, sier Gulbrandsen.

Selv om helgens løp ikke gikk helt Ferraris vei, beskriver Wehrmann opplevelsen som kjempegøy.

– Er det et steg i riktig retning at dere ble invitert til å se helgens løp fra studio?

– Absolutt! Det er et veldig stort steg i riktig retning. Det er viktig at de store plattformene viser at alle er velkomne, sier Hedda Wehrmann.

Under løpet på søndag ble Hedda Wehrmann invitert til Viaplays studio. Fra venstre, Daniel Høglund, Sofie Lindseth, Hedda Wehrmann, Thomas Schie, Dennis Olsen og Atle Gulbrandsen. Foto: Viaplay Sport Norge