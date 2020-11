– Når vi skal jobbe for fornybar energi kan vi ikke åpne for femti år til med oljevirksomhet, sier Nora Elise Røstgård og Marla Vita Gehrt, begge fra Natur og Ungdom i Tromsø.

Markeringen starta nøyaktig klokka 18:14, fordi Norges Grunnlov er fra 1814.

På Stortorget i ishavsbyen har demonstrantene lagt fakkelbokser på asfalten slik at de former tallet 112. Det er denne paragrafen de mener staten bryter med å tillate enda mer oljevirksomhet.

På grunn av korona er ikke arrangementet annonsert.

På grunn av korona ble ikke lysmarkeringen på Stortorget i Tromsø annonsert på forhånd. Men budskapet er ikke til å misforstå. Foto: Aslaug Aarsæther / NRK

– Vi ønsker ikke at det skal komme så mange akkurat hit. Vi vil heller at folk tenner lys hjemme og legger bilder ut på sosiale medier, sier de to jentene.

Mange engasjerte eldre

Natur og Ungdom og Greenpeace har stevnet staten for brudd på grunnlovens miljøparagraf etter at den i 2016 ga ti nye oljetillatelser i Barentshavet.

Saksøkerne mener det er myndighetenes ansvar å sørge for at innbyggerne har et levelig miljø, og at denne retten trues når det skal letes etter enda mer olje.

I hovedstaden er Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom, fornøyd med oppmøtet. Folk i alle aldre – ikke bare ungdom – viser sin støtte til saken.

Leder i Natur og Ungdom, Therese Hugstmyr Woie. Foto: Helene Halvorsen Rossholt / NRK

– Jeg tror eldre folk som har sett mislykket miljøpolitikk lengre enn oss er enda mer utålmodige. De har mistet troen på at politikerne skal klare dette selv, sier Hugstmyr Woie.

Hun er optimistisk kvelden før Høyesteretts behandling av klimasøksmålet starter.

For selv om miljøforkjemperne tapte i både tingretten og lagmannsretten, kom det hver gang små seire, sier hun.

– Det ble slått fast at vår tolkning av loven er riktig. Norge har også et ansvar for olje som forbrennes i utlandet. Så nå blir det siste innspurt i Høyesterett, sier hun.

Målet er at lisensene i Arktisk og Barentshavet sørøst skal trekkes tilbake.

– Da får vi holdt det som sannsynligvis er millioner av tonn Co2 under bakken. Det kan være et av Norges største bidrag til klimasaken.

Kvelden før Høyesterett starter sin behandling av klimasøksmålet mot staten, markeres miljøparagraf 112 flere steder i landet. Foto: Helene Halvorsen Rossholt / NRK

Tomme ord

Hun mener Norge, som ønsker å ha en lederrolle i spørsmål om klima, har en tydelig dobbeltrolle i dag.

– Vi støtter 1,5 graders målet, men andre land skal ta støyten. Det er ikke et foregangsland verdig.

Hugstmyr Woie sier det har vært protestert mot tomme ord i 50 år.

Onsdag 4. november starter Høyesterett sin behandling av saken som Greenpeace og Natur og Ungdom har anlagt mot norske myndigheter. Foto: Vegar Erstad / NRK

– Nå topper det seg med at vi kjemper mot tomme ord i grunnloven. Vi sitter i rettssalen og får høre fra statens advokat at de ønsket å si noe fint om miljøet i grunnloven, men de mente ikke at det skulle bety noe, eller sette grenser for hvilken politikk de kunne føre.

Det er første gang miljøparagrafen prøves i rettssystemet.

Staten vant klimasøksmålet i Oslo tingrett i 2017 og i Borgarting lagmannsrett i fjor. Nå starter en siste runde i Høyesterett der saken skal få plenumsbehandling.