«På grunn av den nåværende situasjonen er det mange som ringer oss. Den preliminære ventetiden er minst én time», forklarer den rolige robotstemmen som bemanner SAS' kundetelefon.

– Telefon var helt håpløst, forteller Håvard Gjerseth fra Troms. Det var timevis for å komme gjennom, og halvparten av gangene ble linja brutt før man faktisk kom gjennom.

Familien hans skulle til Storbritannia for å besøke besteforeldrene til Gjerseths barn. Mens kona og datteren ble sittende fast i Oslo, kom sønnen seg aldri avgårde fra Tromsø.

Heller ikke gjennom andre kommunikasjonskanaler nådde de fram.

Håvard Gjerseth og familien sliter med å opprette kontakt med SAS om refusjon for utgiftene han har hatt som følge av streiken. Foto: Håvard Gjerseth

– Kommunikasjonslinjene inn til SAS var veldig sprengt. Man kunne legge inn noe på Facebook-siden deres og så etter noen dager kom det kanskje et svar på det du har spurt om.

Familien til Gjerseth er ikke alene.

Mange opplever nå vansker med å komme i kontakt med det kriserammede selskapet etter streiken som skapte kaos for ferierende nordmenn denne sommeren.

– Det virker ikke som om de er opptatt av å hjelpe kundene. Det virker som at de håper folk vil gi opp, eller at de gjør det så vanskelig som mulig å få pengene tilbake, sier Gjerseth.

Har krav på mange tusen

Etter at streiken tok slutt, er det mange som sliter med å få tilbake pengene de har krav på.

Jurist i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, sier til NRK at de den siste tiden har mottatt mer enn 500 klager som angår flyselskapet.

– Vi har hørt om mange som sliter med å komme gjennom på kundeservicetelefonen. De har sittet veldig lenge og venta, og deretter fått samtalen sin brutt, forteller han.

Forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet forteller at de har mottatt hundrevis av ulike klager mot SAS. Foto: Forbrukerrådet

– Hvis du har lagt ut for hotell, mat og drikke, og flybilletter hjem, så skal du i utgangspunktet ha alt dette dekket, forteller Iversen.

Da må du sende et krav til SAS via et skjema og legge ved kvitteringer.

Gjerseth i Troms sier han faller solid inn i kategorien av folk som har hatt store utgifter som følge av innstilte SAS-fly.

Passasjer-rettigheter: Ekspandér faktaboks Mens du venter Hvis avgangen din er forsinket med mer enn to timer, vil vi kompensere deg opptil EUR 50 per hele dag og person for mat og drikke (unntatt alkohol) i løpet av ventetiden. Ta vare på originalkvitteringene. Forsinket over natten Hvis du trenger overnatting (og du ikke er i stand til rimelig å returnere hjem), vil vi refundere overnatting i mellomklassen på opptil EUR 250 per natt og rom. Vi vil refundere kostnadene for rimelige transportalternativer som er tilgjengelige til og fra flyplassen og overnattingsstedet. Ta vare på originalkvitteringene. Forsinket i mer enn 24 timer Hvis du blir ombooket til en flygning som har avgang mer enn 24 timer etter den opprinnelige avgangen, men ikke kan reise i henhold til den nye reiseruten, kan du bestille en billett med et annet flyselskap, ta tog, buss eller leie bil. Du må kansellere bestillingen i Mine bestillinger / ditt reisebyrå før du gjør ditt eget reisearrangement. Vi vil kompensere for differansen mellom prisen for din ubrukte flyvning og din nye alternative reisetransport. Den nye billetten eller kostnaden for alternativ transport må være i samme serviceklasse eller samme prisklasse som den opprinnelige flybilletten. Kilde: SAS

Med nye flybilletter og hotell anslår han utgifter på minst 20 000. Da er ikke mat og drikke tatt med i regnskapet.

– Man skulle jo tro at det var automatikk i at dersom de har kansellert et fly, så skulle de pengene (for flybilletten, journ.anm.) også bli returnert, mener Gjerseth.

SAS-streiken har skapt fullt feriekaos for nordmenn denne sommeren. Familien Larsen fra Nordland fikk to ganger hjemreisen til Norge kansellert. Du trenger javascript for å se video. SAS-streiken har skapt fullt feriekaos for nordmenn denne sommeren. Familien Larsen fra Nordland fikk to ganger hjemreisen til Norge kansellert.

Systemet på SAS sine nettsider har heller ikke fungert, sier han.

– Det er veldig innfløkt å finne på nettsidene deres, synes jeg da. Da datteren min skulle prøve å få tilbake pengene for sine billetter var det stort sett bare feilmeldinger hun fikk. Vi forsøkte mange forskjellige nettlesere, men ingenting nyttet, sier han fortvilet.

SAS svarer

Tonje Sund, som er pressesjef i SAS, sier til NRK at alle som har krav på refusjon fra selskapet skal få det.

Men på grunn av de flere tusen innstilte avgangene i forbindelse med streiken, vil det ta tid, forklarer hun.

Tonje Sund er pressesjef i flyselskapet SAS. Foto: Vilde Helljesen

Hun sier selskapet beklager dette.

Forbrukerrådet sier de vil følge opp klagestormen.

– Jeg forventer at SAS rydder opp og behandler kravene i tur og orden. Slik at de som har et gyldig krav mot SAS skal få pengene sine, avslutter forbrukerjurist Thomas Iversen.