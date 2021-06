Kun tre smittede i hele kommunen, men ingen gjenåpning: – Dette er vi nødt til å slå ned

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I Finnmark er det flere steder som opplever smitteutbrudd for tiden, like før den planlagte gjenåpningen.

I Vadsø er det smitte for første gang på to måneder. Totalt 3 er smittede. I overkant av 1000 personer er testet.

Nå er det bestemt at Vadsø ikke følger den nasjonale planen.

– Vi er nødt i Vadsø til å se på den situasjonen som vi har her. Vi har et lite utbrudd og vi må ha våre regler, forklarer ordføreren i Vadsø, Wenche Pedersen.

Hun er klar på at kommunen må få kontroll på situasjonen før en gjenåpning.

– Og så må vadsøværingene smøre seg med litt tålmodighet i forhold til gjenåpningen. For dette er vi nødt til å slå ned.

Flere smitteutbrudd i Finnmark

Det er ikke bare i Vadsø at kommunen må håndtere smittesituasjoner.

I Berlevåg sitter nesten halvparten av befolkningen i karantene. Totalt er elleve personer smittet, og 400 av 1000 innbyggere er i karantene.

– Den ene av to matbutikker er nå stengt, fordi de har ikke folk. Hele driftsseksjonen i kommunen ligger nede fordi de sitter i karantene alle sammen. Slik er det på flere andre områder, fiskebruket er også stengt. Det er ganske store økonomiske konsekvenser etterhvert, sier rådmann Jørgen Holten Jørgensen.

I Hammerfest er det totalt 18 smittede personer. 61 nærkontakter sitter i karantene.

I Alta har det vært fire forskjellige smitteklynger. Totalt 20 er i isolasjon og 250 i karantene. I går ble det bestemt at Alta kommune ikke skal følge resten av Norge i den planlagte gjenåpningen.

Berlevåg kommune opplever sitt største smitteutbrudd for tiden. Nesten halvparten av befolkningen er i karantene. Foto: Allan Klo / NRK

Kun tre smittede

Tre smittede i hele kommunen er ikke mye i sammenheng med resten av Norge, likevel anser Pedersen situasjonen som svært alvorlig og anser det ikke som riktig å starte gjenåpningen.

– Vi har ikke fått svar på alle testene. Vi driver å sjekker ut nærkontakter, og det betyr at vi holder igjen til vi har full kontroll.

I stedet for gjenåpning videreføres de smitteverntiltakene som alt er satt i gang i kommunen.

– Det dreier seg om skjenkestopp etter klokka 22, det er pålagt registrering på utesteder, det er gult nivå i skolene, og i tillegg så anbefaler vi at man ikke har samlinger og utsetter arrangementer, tenker seg veldig nøye om før man reiser.

Blir det sommer?

Med sommerferien like rundt hjørnet er det nå usikkert på hvordan ferien vil bli i Vadsø. Pedersen forklarer at situasjonen ses an fra dag til dag, og at kriseledelsen vil vurdere situasjonen videre ved neste møte på mandag.

– Da vet vi litt mer hva vi kan si til vadsøværingene om sommeren. I mellomtiden så tester vi, og vaksinerer.