Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Folkehelseinstituttets app Smittestopp, som kom i april, har skapt mye debatt. Blant annet har Datatilsynet åpnet kontrollsak mot den.

Nord-Norge er landsdelen med helt klart færrest brukere. Her har under 1 av 5 lastet ned appen.

Fungerende assisterende direktør, Gun Peggy Knudsen, sier til NRK at de fortsatt er optimistiske, til tross for et lavere antall aktive brukere enn ønsket.

– Vi har egentlig ikke satt et eksakt mål, vi har sagt sånn ca. at litt over halvparten bør laste den ned og ta den i bruk, men vi er veldig sikre på at jo flere jo bedre og at vi også får god nytte av en lavere andel, sier hun til NRK.

Det er derfor vanskelig å si hva som er et optimalt antall aktive brukere, forteller Knudsen, som legger til at de jobber med å finne ut av dette i den første fasen med utprøvinger.

Smittestopp skal bidra i arbeidet med smittesporing av personer som har vært utsatt for koronaviruset. Foto: Heiko Junge / NTB Scanåox

Ikke fornøyd med antall aktive brukere

Målet med smittevernappen er å kunne se hvem som har vært i nærheten av en smittet person, og dermed hjelpe til med å stoppe smitten.

Tromsø, Trondheim og Drammen er pilotkommuner for appen.

I Tromsø, en by med i underkant av 77.000 innbyggere er det like under 17.000 personer som aktivt bruker appen, et tall som ordfører Gunnar Wilhelmsen ikke er fornøyd med.

– Vi er glad for å være pilotkommune, men vi er ikke fornøyd med hvor mange som har lastet den ned.

Wilhelmsen sier at de vil fortsette å gjenta viktigheten av å bruke appen på kommunens pressekonferanser.

Tromsø ordfører, Gunnar Wilhelmsen, sier at de ser for seg at flere skal ta i bruk smittevernsappen. Foto: Marita Andersen / NRK

I Nord-Norge bor det nærmere en halv million mennesker, likevel er det under 70.000 personer som bruker appen.

Wilhelmsen mener dette er et prosentvis dårlig tall.

– Det er synd og det er noen som har hatt reservasjoner mot å laste den ned, men jeg syns at dette er så viktig i forhold til sporing.

I Finnmark er det under 6500 som bruker appen, i et geografisk området med over 75.000 innbyggere. Av kommunene i dette området har Alta flest aktive brukere, med litt over 2000 personer som bruker appen. Kommunen har i overkant av 20.000 innbyggere, noe som vil si at litt over 10 prosent bruker appen.

Ordfører Monica Nielsen er glad for at kommunen har flest aktive brukere, men mener tallet burde vært høyere.

– Det er veldig gledelig å høre at det er mange altaværinger som har laste den ned, sier Alta ordfører, Monica Nielsen. Samtidig mener hun at tallet burde vært høyere. Foto: Mads Suhr Pettersen

– Det burde absolutt vært flere. Vi er glade for å se at det er flere som har lastet den ned nå, men behovet er jo adskillig større hvis man skal kunne ha den oversikten som myndighetene ønsker.

Håper informasjon kan motivere til flere brukere

Knudsen i FHI sier også at de skulle ønske antallet var høyere, men mener tallene er en god start.

– Vi må ta det derifra, også må vi lære. Videre tenker jeg at vi må komme med resultater og vise at det fungerer, og prøve å motivere folk til å ta den mer i bruk.

FHI håper mer informasjon og resultater fra validering og utprøving kan motivere til at flere laster ned appen. Foto: Privat

Knudsen informerer om at det ikke har blitt kjørt ut noen nasjonal kampanje, men at de vil informere godt og mye om hvordan appen fungerer. Samt vise til resultater fra validering og utprøvingen som blir gjort nå.