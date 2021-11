– Jeg ble helt nummen. Dette er helt uhørt, sier han.

«La Traviata», som kan oversettes til «Den falne», ble oppført under Arctic Opera Festival i Tromsø i oktober i år.

Operaen handler om luksusprostituerte Violetta som treffer poeten Alfredo, og som en stakket stund får kjenne på følelsen av frihet.

Anmelder Helge Matland ga forestillingen en firer på terningen i avisa iTromsø. Han roste spesielt sopran Ingegjerd Bagøien Moe, for sin tolkning av Violetta.

Operasanger Kristian Krokslett mener Helge Matlands anmeldelse er lite verdt. Foto: Sigurd Steinum / NRK

Men den rosende omtalen var altså gitt en gang før, i samme avis.

I 2013 ble nemlig «La Traviata» satt opp i Tromsø kulturhus.

Også da var det Helge Matland som fikk oppdraget med å anmelde forestillingen for avisa.

Da Krokslett leste denne anmeldelsen, fikk han nesten hakeslepp. De to tekstene hadde nesten samme ordlyd.

– Dette er helt bak mål. For dem som sto på scenen i oktober, er anmeldelsen nå ingenting verdt, sier han.

Nesten samme ordlyd

I 2013 skrev kulturjournalist Helge Matland blant annet dette i sin anmeldelse:

«Birgitte Christensen som Violetta imponerer med stort spenn i sitt sanglige uttrykk hvor både temperament, virtuositet og ikke minst det lyriske i 3. akt gjør at hun gir oss en strålende tolkning av Violetta.»

I 2021, åtte år senere, formulerte han seg slik:

«Ingegjerd Bagøien Moe som Violetta bemerker seg med godt spenn i sitt sanglige uttrykk hvor ikke minst de lyriske bidragene i 3. akt gjør at hun gir oss en god tolkning av Violetta.»

Sjøl tilbakeviser han at han har kopiert sin egen tekst.

Han forklarer det hele med at han gikk gjennom sin forrige anmeldelse fra 2013, før han dro på forestillingen i høst.

Kulturanmelderen i iTromsø ga strålende omtale til Ingegjerd Bagøien Moe. Han hadde brukt omtrent identiske ordvalg i en tidligere anmeldelse av samme opera. Foto: Privat

– Ser ikke så bra ut

Dette gjorde han fordi han ville friske opp sin egen hukommelse. Han hadde ikke sett denne operaen siden sist han anmeldte den.

– Noe av teksten må ha blitt sittende i bakhodet, sånn at når jeg da satt og skrev anmeldelsen, har jeg brukt de samme formuleringene. Jeg har ikke vært bevisst på at jeg har uttrykt meg på samme måte. Dette er ikke «klipp og lim».

Matland sier det aldri har vært hans intensjon å gjøre dette på en lettvint måte. Han beklager det som har skjedd, og innrømmer at det ikke ser pent ut.

– Men jeg står inne for alt det jeg skrev, selv om jeg denne gangen fikk pes fra Tromsø byorkester, fordi jeg skrev at man kunne merke at det ikke er et helprofesjonelt orkester.

Matland begynte å jobbe i lokalavisa iTromsø i 1984. Han er nå blitt pensjonist, men dekker fortsatt en del kulturelle begivenheter i byen.

Prikk likt

Ett sted er de to anmeldelsene prikk like:

2013: «Dette er også vesentlig for at duetten mellom Germont og Violetta i første del av andre akt for meg blir et høydepunkt i forestillinga med stor innlevelseskraft både i musikken og historien fra begge de involverte.»

2021: «Dette er også vesentlig for at duetten mellom Germont og Violetta i første del av andre akt for meg blir et høydepunkt i forestillinga med stor innlevelseskraft både i musikken og historien fra begge de involverte.»

Matland hevder hardnakket at han ikke har kopiert sin egen tekst bevisst.

– Jeg burde ikke ha lest den forrige anmeldelsen min før jeg gikk på forestillinga. Men det er tross alt mine egne formuleringer som er gjentatt. Jeg har ikke stjålet fra noen andre. Det kunne vært mer alvorlig, sier han.

Redaktøren beklager sterkt

Trond Haakensen er redaktør i avisa iTromsø. Han beklager sterkt det som har skjedd.

– Det er ikke sånn vi ønsker at anmeldelsene i iTromsø skal skrives. Uansett hva bakgrunnen er, så fremstår det som at teksten er kopiert. Det er ugreit både for oss som mediehus, men også for de som har satt opp stykket, sier han.

Haakensen legger til at han ikke har noen grunn til å tro at dette er noe annet enn et enkeltstående tilfelle.

– Vi skal uansett gjennomgå våre rutiner med de som vi har knytta til oss som anmeldere, sier han.

Tviler ikke på anmelderen

Ingegjerd Bagøien Moe spilte Violetta i 2021-forestillinga. Hun sier hun velger å tro på anmelder Helge Matland.

– Allerede i pausen fikk jeg høre at journalisten som var til stede var veldig begeistret og imponert. Så jeg tror ikke det er noen bevisst «klipp-og-lim» han har holdt på med. At man kan bli farget av det man har skrevet før om den samme forestillinga, kan jeg forstå. Jeg tviler ikke på at han mente det han skrev. Uansett synes jeg det er positivt å bli sammenligna med Birgitte Christensen, sier hun.

– Ikke alene om kopi

Etter at Kristian Krokslett delte oppdagelsen sin på Facebook, har han fått høre om tilfeller fra andre aviser der tekster i anmeldelser har vært kopiert fra egne eller andre.

– Det viser hvor lite det satses på kulturjournalistikk. Samtidig sies det at kulturstoff ikke selger. Da er kanskje dette grunnen, sier han.

Redaktør Haakensen kjenner seg ikke igjen i dette.

- Vi har aldri satset mer på å dekke kultur enn det vi gjør nå. Og det er en myte at ikke kulturstoff selger. Vi har en spalte som stadig vekker riksinteresse, viser han til.